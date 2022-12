Familias de la zona maya aún ven como tabú hablar de educación sexual

Padres de la zona maya en Felipe Carrillo Puerto aún viven con el miedo de educar o direccionar a sus hijos en una buena salud sexual, porque consideran que es un tema que deben abordar cuando sean grandes.

Monserrat Quijano Domínguez, coordinadora de la fundación Mexfam, (Fundación Mexicana para la Planeación) en Quintana Roo, destacó que en el centro de la entidad aún existe un tabú en el tema sexual, los padres viven con el pudor y no aceptan que deben educar a sus menores.

“Es necesario que se involucren mamás y papás al tema de salud sexual reproductiva, porque nos hemos topado que aún persiste el miedo en informar, precisamente, padres a hijos, no les tienen la confianza, no saben cómo llegar a ellos y es lo que propicia a los embarazos no deseados y enfermedades”.