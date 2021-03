Familias invaden terreno conocido como “La Antigua Jungla” en Chetumal

Más de 150 familias invadieron un terreno de 5 hectáreas, en la zona conocida como "La Antigua Jungla", atrás de la antigua terminal del ADO en Chetumal, en un intento por crear una nueva colonia irregular.

Con picos, palas y cubetas, desde hace un par de semanas los invasores comenzaron a limpiar la maleza para construir sus improvisadas viviendas y bardas como una forma de "separar" su predio, en el área ubicada entre las calles Guillermo Lope de Vega, Corozal, Salvador Novo e Ignacio Manuel Altamirano.

Las primeras cuarenta familias que llegaron desde hace un par de semanas lo hicieron por invitación de amigos y conocidos. Aseguran desconocer quién inició el movimiento, pues sólo les dijeron “que podían llegar a apartar un terreno gratis”, justo cuando la Secretaría de Obras Públicas terminó la ampliación de la avenida Ignacio Altamirano que pasa a través de esa área, facilitando su acceso.

Sin embargo, para los recién llegados un líder, a quien solo identifican como "el arquitecto Rogelio", les está cobrando 40 mil pesos por cada espacio de 10 metros por 25, con la posibilidad de pagarlo en mensualidades de mil 500 pesos, sin intereses.

Hasta ahora este personaje no se ha presentado en el lugar, por lo que todas las solicitudes de los interesados son recibidas por quienes sólo se identificaron como sus asistentes, quienes también se encargan de repartir los terrenos en un improvisado croquis.

Ninguno de los invasores tiene idea sobre a quién pertenece el predio, si es propiedad de un particular, del municipio de Othón P. Blanco o del Gobierno del Estado.

“Sabemos que en cualquier momento nos pueden venir a sacar, pero tenemos fe en que no lo hagan. Es la única manera en la que podremos tener un pedacito de tierra donde construir nuestro hogar, porque no tenemos créditos Infonavit ni el dinero para pagar una casa al contado. Eso sí, si la Policía viene, y ya tenemos nuestras casas construidas, las vamos a defender como podamos”, dice Gabriela Chi, una de las primeras personas en llegar.

Este medio intentó contactar al titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) de Quintana Roo para conocer la situación jurídica del área. En su oficina se informó que no estaba disponible.

No obstante, el personal de la dependencia afirmó que aunque no tienen conocimiento de esta invasión, en caso de pertenecer al Estado, los invasores deberán ser desalojados, ya que no se tolerarán estas prácticas.

