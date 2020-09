Famosos invitan a dar “El Grito desde Casa”

Cancún.- Artistas como La Original Banda Limón, Rocío Banquells, Rosy Arango, Francisco Céspedes, Sangre Felina y La Sonora Santanera de Carlos Colorado invitan al público a quedarse en casa para disfrutar de un gran concierto vía streaming y así celebrar a México y dar “El Grito desde la casa” este domingo 13 de septiembre. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Juan Carlos, vocalista de la Santanera comparte los detalles de esta iniciativa para seguir cuidando nuestra salud del coronavirus.

“Tenemos que seguir cuidándonos, así que invitamos a la gente este 13 de septiembre en punto de las 6 de la tarde que nos acompañe en este gran concierto que hemos preparado para todos ustedes ahora que no podemos salir, que en familia nos echemos un rico pozole, un pambacito, cochinita por allá y así festejar las fiestas patrias y dar El grito desde la casa”, expresó Juan Carlos, director musical y contrabajista de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, quien aseguro será un concierto único y sobre todo en vivo y con todas las medidas de sanidad por parte de la producción.

“Estaremos en un teatro, cuidando la sana distancia, sanitizando el lugar y los instrumentos y el concierto en vivo será transmitido por la plataforma e-ticket live, ya sea en sus teléfonos o computadoras, es un proceso muy sencillo y toda la familia puede disfrutar dos horas de música y bailar y cantar con los grandes grupos y artistas que se van a presentar, creo que con la situación que estamos pasando requerimos esa chispa de alegría para salir adelante, los mexicanos siempre hemos sido muy unidos y esta ocasión debe ser más”.

Entregarán el corazón por el bienestar del público

“Es muy difícil no sentir los aplausos, el día del padre hicimos un streaming, pero se extraña el calor del público, la gente que corea, ellos son los que dan vida, terminar un tema y no escucharlos es difícil pero lo que hacemos es de corazón para que la gente disfrute y siga disfrutando de la música que dejara el maestro Carlos Colorado Vera, como Luces de Nueva York, La Boa, Perfume de Gardenias, esos que han trascendido a tavés de la historia de la música tropical mexicana. Queremos invitar a la gente a que se cuide y no salga de casa, sí, queremos disfrutar ese día pero hacerlo de manera responsable para que pronto nos veamos en los escenarios en vivo”.