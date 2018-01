Olvidan y vandalizan faro de zona protegida en Tulum

Agencia/Adriana Varillas

TULUM, Q. Roo.- Deteriorado y vandalizado, así luce un antiguo faro de hace 40 años, que se encuentra a 250 metros de distancia de la zona arqueológica de Tulum, y ahora retornará a manos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Se ubica dentro de los polígonos decretados como Área Natural Protegida, Parque Nacional Tulum (PNT) y Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, y ha estado abandonado desde hace siete años, por lo que luce cada vez más deteriorado, según información del portal El Universal.

Entre los grafitis que se pueden ver en la estructura, resalta un peculiar símbolo desde la playa que ha provocado curiosidad entre algunos turistas, una “Z” en la parte superior de la torre y que comúnmente identifica a un grupo del narcotráfico.

El faro, de 10 metros de altura, se encuentra arriba de una zona acantilada de 13 metros y difícil acceso, puesto que se asciende hacia el sitio por la playa entre filosas rocas y una angosta y antigua escalera de piedra rodeada de maleza. Sin embargo, esto no ha impedido que jóvenes se refugien ahí para beber, consumir drogas, dormitar y hasta para usar el espacio como sanitario público.

Un decreto del presidente Enrique Peña Nieto que entró en vigor en junio de 2017, establece que el mantenimiento de los recintos portuarios, la operación del señalamiento marítimo, así como la regulación y vigilancia de la seguridad en la navegación corresponde a la Semar.

El faro pasó de la Semar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 1970. En 1994 su custodia fue de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), y por decreto presidencial debe regresar a cargo de la Marina.

Con base en ello, inició el proceso de transferencia del patrimonio de señales, de la Apiqroo a la dependencia federal, informó la directora general de la Administración Portuaria, Alicia Ricalde Magaña, quien explicó que desde 2015, le robaron las celdas solares y la lámpara. “Yo recibí la estructura muy deteriorada”, afirmó.

También comentó quees casi inaccesible y no era en ese momento una prioridad, sino lo eran los puertos, ya que son zonas muy transitadas; "tampoco le asignamos presupuesto para el ejercicio 2018, porque pasará a manos de la Semar”, explicó.

Sobre el tema, Adriana Velázquez Morlet, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aclaró que al no estar dentro del área núcleo del espacio de monumentos, su mantenimiento y cuidado no es facultad del instituto. En el mismo sentido, respondió el coordinador regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Ricardo Gómez, quien señaló que la estructura está dentro del polígono de área natural protegida, pero no a su cargo.