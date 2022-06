Fauna salvaje de Q. Roo: Conoce al gallipavo, un ave ''poco carismática''

¿Te has percatado que en el cielo existe una amplia gama de aves que no conocemos? Entre ellas un grupo muy peculiar de aves rapaces destaca en la zona, tal es el caso del buitre pavo o gallipavo.

Con el nombre científico de Cathartes aura, pertenece al grupo de aves rapaces diurnas es una especie de ave Cathartiformesa​ de la familia Cathartidae (catártidos).​ Su área de distribución se extiende desde el extremo sur de Sudamérica hasta el sur de Canadá.

La temible ave fue avistada durante la tarde del martes, cerca de las inmediaciones de la supermanzana 20 de la ciudad de Cancún. Este tipo de especímenes se caracterizan por ser carroñeros o necrófagos, lo que significa que es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su caza.

El ave fue captada consumiendo lo que parece los restos de una pata de pollo, procedente de uno de los locales comerciales de venta de comida.

¡Las fotos del día! 😍 Nuestra fotógrafa, Paola Chiomante, se topó con una curiosa ave en las inmediaciones de la SM 20.

Se trata de un buitre pavo, su plumaje es marrón oscuro hasta negro; la cabeza y el cuello no tienen plumas y son de color púrpura-rojo.



📸 @PAOCHIOMANTE pic.twitter.com/IysrCEMpvb — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) June 14, 2022

Estas aves de carroña cuentan con picos en forma de gancho, están adaptados para rasgar la carne. Poseen garras menos afiladas que sus parientes las águilas, pues se alimentan generalmente de animales muertos.

El gallipavo cuenta con un plumaje marrón oscuro hasta negro; la cabeza y el cuello no tienen plumas y son de color púrpura-rojo. Su pico es corto, ganchudo, y de color marfil. Considerada como un especie de preocupación menor por la lista roja de la IUCN.1.

Por si tenías dudas, esta ave es grande, con una envergadura de 170-183 cm, una longitud de 64-81 cm y un peso que puede variar entre 0,85 y 2,26 kg​.

En distintos países este animal alado ha recibido múltiples nombres y aquí te dejamos algunos de ellos.

- Maura.

- Pishco.

- Aura tiñosa.

- Buitre pavo.

- Lore gallipavo.

- Urubú de cabeza roja.

- Gallinazo de cabeza roja.

- Jote de cabeza colorada.

- Buitre americano cabecirrojo.

¿Dónde podemos encontrar estas aves?

Habita una variedad de zonas abiertas y semiabiertas, incluyendo bosques subtropicales, matorrales, pastizales y desiertos. Esto no excluye que a consecuencia del cambio climático estas aves se hayan trasladado a otras zonas como lo son las costas del Caribe mexicano.

Fauna salvaje de Q. Roo Conoce al gallipavo, un ave

¿Qué hacer si me encuentro un gallipavo?

Es muy raro observar a estas aves deambulando por la zona urbana, por tal motivo te dejamos algunas recomendaciones para saber qué hacer en caso de toparse con alguno de estos majestuosos y temibles animales alados.

- No corras si te lo encuentras.

- No lo agredas. (Regulan la cantidad de cadáveres animales).

- Camina lentamente hacia atrás y dale espacio.

- No expongas a los animales domésticos ante la presencia de estas aves.

Estas algunas de las características de los buitres

- Son aves de carroña con picos ganchudos adaptados para rasgar la carne.

- Poseen garras menos afiladas que sus parientes las águilas, pues la mayoría de sus presas están muertas.

- Distintivo es que la mayoría de especies carecen de plumas en la cabeza (facilita su limpieza después de ensuciarse al alimentarse).

- Algunas especies tienen en cuello un collar de plumas, al que se le llama gorguera.

- El consumo de carne en descomposición no les afecta pues su estómago está adaptado a ello, sus estómagos tienen un pH más ácido de lo común, para poder digerir el inusual alimento mucho más rápido y mejor.

- En caso de ingerir tejidos o sustancias complicados de digerir como puede ser el pelo, uñas o plumas, lo regurgitan en cúmulos llamados egagrópilas (similar a las Tricobezoares o bolas de pelo que suelen regurgitar en gatos).

- Son muy glotones, pues tras atiborrarse del alimento les dificulta emprender el vuelo. En caso de estar en peligro, estas aves pueden vomitar o regurgitar su alimento para poder huir.

Con información de Ecología verde / Semarnat / IUCNredlist