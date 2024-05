En 20 días se prevé que se comience a afectar severamente la fauna silvestre local, en caso de que las lluvias no caigan sobre Playa del Carmen, que ya padece una intensa sequía.

Jorge Fuentes Gómez, ambientalista que monitorea el mono araña en la zona de Xcalacoco, al norte de Playa del Carmen, sostuvo que los primates están haciendo uso de las últimas reservas de agua del manglar y comiendo frutos que aún se encuentran en los árboles; sin embargo, se ha observado que cada vez escasea más el recurso hídrico y el alimento.

“Si continúa la sequía de esta manera, en los próximos 15, 20 días, si no llueve, tendríamos un tema más complejo para los animales, para los primates en general porque ellos al no haber frutos en los árboles nativos, como el zapote, el ramón, el guarumo, comen los brotes tiernos, pero ahora cuáles si no hay en este momento”, advirtió Fuentes Gómez.