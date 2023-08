El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, que encabeza Mary Hernández, eliminará de sus listas de fuegos artificiales, pirotecnia que contenga explosivos, para no afectar a perritos con el ruido que genera.

Gladys Concepción Patrón titular del área de control animal del municipio destacó que los canes tienen sensibilidad y agudeza, el cual escuchar de manera continua y de gran estruendo, repercute en ellos y les provoca afectación directa causando cambios drásticos en su comportamiento.

Afirmó que los caninos escuchan de tres a cuatro veces más que la captación del oído humano, entonces, cada que se utiliza de manera inmoderada, continua, les genera ese temor, desesperación y agresividad, porque desconocen de lo que se trata, hasta cierto modo les causa estrés por mucho ruido.

FCP: Prohíben pirotecnia el 15 de septiembre para no afectar a mascotas / (Foto: Jesús Caamal)

Asimismo, la alcaldesa municipal, afirmó que para este 15 de septiembre que se celebra el Grito de Independencia, dentro sus fuegos artificiales, sólo tendrán aquellas que emitan luces de colores y no generen ruidos fuertes, para evitar la afectación que genera en ellos y no olvidando la celebración tradicional que se hace cada año.

“Estamos preocupados por el bienestar animal, pero no sólo se dice, sino que se actúa en pro, para generar mejores condiciones para ellos, son seres que no tienen voz, no pueden quejarse y lo mínimo que podemos hacer es eso, como lo hemos estado haciendo con otras acciones”.