Felipe Avello listo para enamorar a México

Luego de exitosas puestas en escena que comenzaron en 2012, Felipe Avello, humorista, periodista y comediante chileno, decidió subir a un escenario y contar anécdotas fantásticas salpicadas de realidad, esto con el fin de generar auténticas risas que lo animarían a seguir en el mundo del stand up.

Ahora con unos años ganados de trayectoria, decidió viajar por el mundo para hacer amigos en cada show y México ha sido uno de sus lugares favoritos, comentó en entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Cuando apareció el stand up comedy hace 10 años en Chile, me metí mucho en ese circuito de escenarios y esa ha sido mi especialidad, brindar shows de humor, creo que en días tan difíciles para el mundo entero, este tipo de espacios son una válvula de escape y yo intento crear dentro de mis relatos una capsula de fantasía en la que no quede muy claro qué es real y que no”, expresó Felipe, quien a través de vivencias y reflexiones busca la risa del público.

Habiendo tantos standuperos que muchas veces no son comediantes, para Felipe Avello esto no representa competencia, sino una comunidad de personas que buscan hacer el bien con el humor; sin embargo, él marca una gran diferencia en cada show.

“La cercanía con el público es algo muy bonito, yo hago igual una arena con cientos de personas o un bar, es un trabajo que puede resultar en apariencia fácil pero es todo un desafío cada vez que me subo al escenario, mi idea es convertir el show en una convivencia con amigos”.

Así buscando esa sinergia llegó a México, donde ha compartido escenario con Óscar Burgos, Gon Curiel y muchos otros comediantes mexicanos, de quienes dice ha aprendido mucho y además ha hecho buena amistad.

“Después de la pandemia mi idea era recorrer el mundo y así llegué a México, a Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Ciudad de México, disfruto mucho mi trabajo y conocer gente porque eso se refleja en el escenario con una risa verdadera. Tengo planes de llegar al sureste, no conozco Cancún y me gustaría mucho que mi show llegue allá. El 11 de noviembre tengo un show en el Pepsi Center y luego comenzaré con la planeación para ir a la península”, puntualizó.