Ola de calor podría aumentar la proliferación de garrapatas en mascotas

El Centro de Bienestar Animal de Felipe Carrillo Puerto, alerta sobre la posible proliferación de garrapatas en esta temporada de calor, y con ello, el riesgo de que la población sufra infecciones por la mordedura de estos animales.

Gladys del Carmen Patrón, titular del área en el municipio, expresó las altas temperaturas de la temporada son un factor del crecimiento del parásito en un gran número de animales silvestres y domésticos.

Estos insectos se alimentan de la sangre de ellos y al no tener una prevención necesaria, puede ser riesgoso:

“Se encuentran en diversos tipos de animales, como caninos, felinos y bovinos, entre otros, pero lo que más genera alerta, es por la fauna callejera, esos animalitos que no tienen dueño y viven en el núcleo social y con una falta de atención, es lo que puede generar más riesgos”.

Señaló que, a pesar de la abundancia de fauna callejera en las distintas calles de la ciudad, hasta el momento no se considera que estos animales sean la principal vía de propagación de las garrapatas.

En ese sentido, sugirió contratar a profesionales especializados en fumigación para aplicar medidas de erradicación. Además, en el caso de mascotas, aconsejó llevarlas a un veterinario para que los protejan o los ayuden a combatir la plaga.