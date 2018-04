Consulta Popular de Uber, con tintes políticos: taxistas

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El gremio de taxistas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, desaprueba la encuesta para la entrada de UBER, principalmente porque es un tema que usaran con fines políticos.

Mario Didier Aguilar Ramírez, representante del sindicato de taxistas “Francisco May” de Felipe Carrillo Puerto, consideró que el tema puede abordarse en cualquier otra fecha.

“Es bueno saber la opinión de la ciudadanía, entiendo que es importante saber lo que ellos quieren, lo que no veo correcto es el día y la forma en que realizarán la obtención de la opinión ciudadana, no es factible que se realice junto con una elección, si se va a realizar la encuesta debería realizarse, otro día, están haciendo las cosas apuradamente, también debería tomarse en cuenta a toda la ciudadanía del Estado no solamente a una parte”.

Mencionó que esa situación va ajena a las elecciones, recalcó que incluso algunos partidos pudieran ver esa situación con fines partidistas e incitar a las personas a contestar de manera no propia, comentó que esta situación es muy complicada debido a que si llegara aceptarse se tiene previsto que entren más de 10 mil unidades de esa plataforma aproximadamente.

“Se estaría incrementando el flujo vehicular, hay varias situaciones que se estarían presentando, la ciudadanía debe hacer conciencia y analizar bien la situación, esa es una empresa transnacional que se estaría llevando parte de los ingresos que pudieran ser de nuestro país”.

Consideró que la opinión de cada uno de ellos es importante, porque es bueno saber que es lo que aqueja a la ciudadanía, sin embargo, lo que no vemos correcto es la forma en que se está realizando la encuesta está totalmente fuera de contexto.

Aguilar Ramírez, comentó que ayer por la tarde tuvieron una reunión en el sindicato de taxistas de Cancún donde estuvieron presentes los líderes de los sindicatos, y se abordó el tema sobre la Plataforma UBER.

“Hasta el momento no estamos enterados de qué forma plasmarán la encuesta ese día, desconocemos prácticamente como se estará realizando, espero que el tema de las elecciones no afecte de cierta manera la ideología de las personas y puedan expresar correctamente lo que quieren con respecto al tema Uber”.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto no creo que entre, el costo que ellos manejan es más elevado, la economía de este lugar aun no está preparada para los costos que maneja la plataforma, añadió”.