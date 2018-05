Ventas de pan descienden por clima cálido en la zona maya

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El pan que se consume en el municipio de Felipe Carrillo Puerto ha reducido en un 25% debido a las altas temperaturas que se han presentado, pero las lluvias han estabilizado un poco las ventas.

Marcelino Cohuó Pech, panadero de la ciudad, indicó que en temporada de calor es normal que las ventas desciendan, eso afecta a los fabricantes y vendedores de pan, en temporada buena las ventas que obtiene semanalmente son de cuatro mil 500 pesos, en estas fechas de calor la venta se ha reducido una cuarta parte, aunque señaló que por las lluvias la venta se ha normalizado.

“La verdad ese 25% afecta bastante son mil 125 pesos que no se genera por las ventas, platicaba con otros tres de mis compañeros que se dedican al mismo oficio y presentan la misma afectación, aunque por las lluvias se quieren regular, pero solo beneficia en más de un 10%, cuando hay lluvias y frío las ventas mejoran, pero no siempre, lo que pudiera ayudarnos en estas fechas son encargos de teleras para algún candidato que realice campaña”, dijo.

Luis Martínez Solís, panadero desde hace tres años dijo que este año en la temporada de calor descendieron las ventas un 5% más a diferencia del año pasado que bajaron sólo un 20%, por estas afectaciones es que uno necesita ver cómo transformar el pan en otro producto para venderse y no tener una pérdida completa del producto, de ahí podemos hacer el budín, el pan molido o el pan francés dorado con mantequilla.

“Uno tiene que ingeniárselas para no estar afectado siempre, el detalle que tengo tres personas que trabajan en la panadería y hay que ver la manera de que salga su pago, espero no tarden estas ventas bajas o que al menos no desciendan más, porque puede pasar, pero no sólo nos afecta el calor también está el incremento de la gasolina, eso afecta a todos, sube la gasolina y en poco tiempo suben los productos, espero el precio no siga subiendo, está por arriba de los 17 pesos”, dijo.

Martínez Solís argumentó que buscará otro ingreso, tal vez un puesto de comida o venta de accesorios para celular, recalcó que la venta de pan ya no es redituable como años atrás, tal vez y porque los materiales que se utilizaban no eran caros o el precio era algo accesible para comprarlos, todo sube, al menos en mi negocio se trata de mantener precios estables porque sabemos y conocemos el mercado al cual se le vende, esta temporada afecta y a algunos los beneficia.