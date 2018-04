Conmemoran Día Internacional del Libro en la zona maya

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- En el municipio de Felipe Carrillo Puerto celebrará el Día Internacional del Libro con una macro venta de en el Museo Maya.

Marcelo Jiménez Santos, encargado del Museo, informó que expo-venta donde participarán más de tres distribuidores de libros, tendrán grandes promociones y remates de artículos, también se estarán realizando intercambios de libros.

“Estamos concretando a los distribuidores que vendrán, estamos tratando de que traigan precios accesibles para que algunos libros estén al alcance de los jóvenes, niños y adultos, cada año buscamos realizar actividades para promover la lectura, también en el transcurso del años en ocasiones se hace la presentación de algún libro”.

Con la actividad dijo, se busca incentivar a los jóvenes hacia la lectura, antes era difícil obtener un libro, las personas que querían y les gustaba la lectura el encontrar su libro predilecto era como un sueño cumplido, probablemente el uso incorrecto de la tecnología está afectando a los jóvenes, añadió.

Luis Ortiz Dzul, estudiante de nivel bachillerato mencionó que él asistirá al evento con la esperanza de poder intercambiar algunos libros, ya que a veces es difícil encontrar ciertas publicaciones, aquí no hay librería.

“Creo que al municipio de Felipe Carrillo Puerto le caería bien una librería, el municipio está creciendo, espero alguien pronto tenga la iniciativa de poner una librería, tal vez no sea un negocio como tal, pero en verdad ayudaría bastante a los jóvenes a los que les gusta sentir físicamente el libro, porque ahora en internet se pueden conseguir virtualmente”.

No es lo mismo tener en tus manos el libro a tenerlo de manera virtual, a parte te cansa más la vista, en mi caso me gusta sentir las hojas y la pasta del libro que leo, me encanta mucho Gabriel García Márquez y Paulo Coelho, añadió.

Por su parte Marcelo Jiménez extendió la invitación para que asistan en los próximos días a los pasillos del Museo Maya “Santa Cruz” Xbáalam Naj, donde se realizará la actividad.