Maestra se niega a regresar a dar clases, prefiere su oficina

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Alrededor de 50 maestros de nivel inicial, preescolar y primaria se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Felipe Carrillo Puerto, exigen poner a trabajar a la maestra Colli Huchin.

Armando Gutiérrez López, jefe del sector de educación indígena, precisó que la manifestación obedece a la reasignación de la maestros Collí, quien no ha querido trabajar frente a grupo, a pesar que la Reforma la obliga

Dijo que la nueva reforma educativa, que entró en vigor en el año 2013, establece que ningún maestro comisionado debe estar en las oficinas, por ende, deben regresar a sus escuelas, en las oficinas de la jefatura había 25 maestros todos regresaron a su área laboral a excepción de esta maestra.

Los manifestantes exigían la destitución de la maestra, o en su caso, que la cambien del área laboral, al considerar injusto que se cobre sin trabajar.

En las mantas solicitaron la intervención del Gobernador del Estado Carlo Joaquín para darle solución a la situación que se presenta en la cabecera municipal.

“Esta maestra desobedece los mandatos de recursos humanos y del servicio profesional docente, a nivel estado a la maestra Isidora Colli Huchin le crearon una plaza en una de las

comunidades del municipio, pero ella se negó a ir, dijo que de su área de mesas técnica no la movían, se le explicó a Colli Huchin que debe regresar al lugar de trabajo donde pertenece, pero ella siguió con su misma postura”.

Gutiérrez López, comentó que la maestra no acudió a su lugar de trabajo asignado paso el ciclo escolar, le asignan otra escuela en la comunidad de Naranjal Poniente, tampoco se presentó, el jurídico de la SEP vino hasta las oficinas del sector de educación indígena para pedirle la maestra que regrese a su lugar de trabajo asignado, ella rechazó todas las órdenes de comisión que le proporcionaron para que regrese a su escuela.

“Ella seguía argumentando que pertenece a mesa técnica, pero ese espacio no existe en el organigrama, esa maestra está fungiendo como administrativa, pero su plaza es de docente y cobra como maestra”

El jefe de sector mencionó que la inconformidad de los maestros es que ella no se apegue a las leyes de la nueva reforma, añadió que el artículo 73 dice que tres días de no presentarse un maestro a su área laboral debe ser cesado y si de comprobarse que por 30 días no ha trabajado su baja es definitiva.

“Ella está incurriendo en un desacato y la ley lo dice, por tal motivo la cesan de acuerdo a las leyes, también le suspendieron sus pagos, recalcó que ese cese no lo puede revertir ninguna autoridad, hace unos días la volvieron a reinstalar, no es justo porque hay gente que en verdad quiere trabajar, además de estar engañando a los padres de familia para generar conflictos”.