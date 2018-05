Recaudan $52 mil por multas a cinco comercios

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- En lo que va del año, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto ha recaudado más de 52 mil pesos por concepto de multas a los comercios que presentan algún retraso en documentación.

Cristal Lizet Sánchez Güemes directora de ingresos del municipio dijo que han recaudado, 915 con 37 centavos menos que en 2017; hace un año se recaudó en la cabecera 52 mil 949 pesos con 67 centavos y a la fecha van 52 mil 34 pesos con 30 centavos.

Indicó que en el municipio hay 35 comercios grandes, contabilizando sus sucursales, como Dunosusa, Bodega Aurrera, Súper Willys, la favorita, entre otros, todos ellos inscritos en el registro de hacienda municipal, argumentó que hay comercios que llevan laborando en Carrillo Puerto más de tres años y a pesar de eso cometen alguna falta y son acreedores de alguna sanción.

“Las sanciones que se han registrado pertenecientes a los comercios establecidos en el municipio son a comercios grandes, existen multas desde los tres mil hasta los 20 mil pesos, hay comercios que ya están notificados y solventados como una tienda de ropa que su multa fue de 15 mil pesos, otra de ese mismo giro fue de 10 mil pesos en total fueron cinco comercios que han generado un total de 52 mil pesos”.

Las multas, dijo fueron por no tramitar a tiempo su licencia correspondiente, en los meses de enero a febrero, el reglamento de hacienda del estado dice que los contribuyentes con un comercio o negocio tienen los meses antes mencionado, posterior a esa fecha se vuelven acreedores a la verificación, añadió.

Sánchez Güemes, mencionó que para la verificación van los fiscales y hacen el levantamiento de su documentación y permisos, cuando se percatan de que no cuentan con la documentación actualizada se levanta un acta, a partir de esa fecha tienen seis días para acercarse a la dirección de ingresos y solventar su documentación, al pasar seis días y el contribuyente no se presenta, se levanta una segunda notificación en ese momento ellos se vuelven acreedores a una multa que va desde los 10 uma hasta los 150, dependiendo el caso que sea, como no presentar la documentación, no tenerla a la vista, no haberla tramitado en tiempo y forma.

La directora de ingresos exhortó a los contribuyentes a realizar a tiempo sus trámites correspondientes para evitar que se hagan acreedores a una sanción.