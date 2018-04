Exhortan a campesinos mantener precaución en quema de milpas

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La agrupación de rescate y auxilio Diez en Alerta exhortó a los campesinos de Felipe Carrillo Puerto a tener mayor cuidado al momento de realizar la quema de sus milpas, para evitar los incendios forestales.

Angel Chi, representante de la agrupación mencionó que en esta temporada las personas que se dedican al campo, tienen que tener ciertas precauciones al momento de iniciar su quema, debido a las altas temperaturas que se presentan en la zona, aunado a que la maleza está demasiado seca.

La principal recomendación es realizar una guardarraya para que el fuego no se salga de control.

"Las guardarrayas se hacen de seis metros mínimo, si pueden hacerlas más anchas mejor, también cuando van a iniciar el fuego verificar que el aire no esté muy fuerte porque eso puede arrastrar alguna llama e incendiar otra parte, también es necesario avisar a alguna institución de rescate para que se encuentren prevenidos, por si se presentara algún siniestro fuera de control", dijo.

El representante de la agrupación recalcó que es muy importante al finalizar la quema verificar que no se encuentren prendidas algunas maderas o maleza, pues la mayoría de los incendios pueden prevenirse.

Consideró de vital importancia que las personas que se dedican a estas labores estén informadas de las acciones de cómo deben realizarse.

En la actual temporada de incendios, no se ha presentado más que conatos; sin embargo pidió no bajar la guardia, pues aún hay personas que no han iniciado la limpieza de sus áreas de siembra.

"También se hace un exhorto a la población que si observan algún incendio lo reporten a alguna dependencia, por más significativo que parezca, ya que puede crecer en cuestión de minutos; a la ciudadanía se les exhorta a no tirar colillas de cigarro en la maleza, no tirar botellas de vidrios en lugares con mucha hierba, pues eso puede servir como lupa y podría iniciar el fuego”, comentó.

Ángel Chi, argumentó que existen lugares con mucha maleza seca, por lo que están atentos al llamado de apoyo.

Refirió que es importante que toda la ciudadanía esté informada de qué hacer en caso de presentarse un incendio, pues con la prevención se pueden evitar los incendios y con ellos cuidar el medio ambiente.