Favorecen lluvias a cultivos de la zona maya

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los más de 80 productores de sandía, ciruela, mango de la zona maya se benefician con las lluvias que se han estado presentando en Felipe Carrillo Puerto.

Miguel Sulub Collí, ejidatario, indicó que hay 12 hectáreas de cultivos que se ven favorecidas para terminar la maduración e iniciar con la cosecha y venta.

"Existe fruta que aún tiene que madurar y con estas lluvias se acelera, la ciruela que estoy cosechando es de alrededor de cinco cajas por día, la prefiero comercializar en bolsas de 20 pesos, resulta más venderla de esa manera, mientras pueda cosechar y vender mi propio producto lo seguiré haciendo, al final por caja logro obtener de más de 600 pesos, el producto sólo lo comercializo en Felipe Carrillo Puerto, hay gente que decide viajar a Cancún o a la ciudad se Chetumal a vender su producto, yo prefiero hacerlo por esta zona", dijo.

Indicó que él, además de la ciruela, vende mango a medio madurar y sandía.

Explicó que el mango lo vende preparado en bolsas de a 25 pesos, con limón y picante, agregó que también lo comercializa de cinco piezas por 35 pesos, en esa manera aprovecha a vender revuelta la fruta, verde, madura y término medio.

"La mayoría de la gente prefiere comprar la fruta verde, también existe gente que la prefiere sazonada, hay producto para todo tipo de personas; la sandía si tiene que tener cierto tiempo para comercializarse, pero las personas que lo compran saben escoger el producto, actualmente estoy vendiendo el kilo a siete pesos, tengo sandías de entre dos y cinco kilos", comentó.

Por su parte, Manuel Cahuil Ortiz, productor de la zona maya, dijo que él vende ciruela, mango y huaya a compradores de la ciudad de Cancún y Chetumal, tiene una hectárea de árboles de mango, una de ciruela y dos de sandía, señaló que todos los años tiene asegurada la venda de su producto.

"Cuando iniciaron las lluvias me encontraba algo preocupado, porque si cae granizo se afecta toda mi cosecha; sin embargo, no pasó y estoy teniendo buenas ganancias al comercializar mi producto, gracias a estas lluvias la sandía terminará de madurar, a algunos nos beneficia a otros no, pero todo tiene su tiempo", dijo.

Consideró que las lluvias le favorecen, lo que se representará en los próximos días en mayor producción y por ende, más ganancias.