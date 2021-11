Festival de la trufa blanca: el sinónimo de lujo se encuentra en Macario

La trufa blanca es considerada un diamante puro que proviene de Italia, crece en sus regiones del Piamonte y la Toscana, es conocida como la especie de hongo más cara, puede llegar hasta 100 mil pesos mexicanos el kilo. Es por ello que solo la podrás encontrar en restaurantes de lujo que realmente saben converger dicha joya con sus platillos para crear obras de arte. Su sabor y aroma son realmente intensos, se dice que la trufa es algo más de olor que de sabor. El chef italiano Mauro Chiecchio confirma que si al momento de comer un poco de trufa blanca nos tapamos la nariz, el paladar no percibe tanto el sabor. Es un ingrediente bastante versátil y es por ello que puede quedar excelente en cualquier tipo de platillo.

Macario lleva meses preparando sus recetas para la llegada del Festival de la Trufa, el más esperado por los paladares más selectos del mundo debido a su sabor y aroma intenso y único que no es digno de cualquiera. En Macario utilizaron la trufa blanca para crear tres obras de arte que le tenemos que aplaudir a su chef por la creatividad y pasión que trasmite en cada una de ellas. Primero se encuentran sus “Buñuelos de Champiñon” los cuales son cocinados con aceite de trufa blanca, después está su “Rack de Cordero” servido con arroz de coliflor y el toque esencial de trufa blanca. Por último pero no menos importante deleitarán a sus invitados con su “Take Me To The Moon” es un bizcocho de queso cubierto de chocolate blanca sobre una salsa de frutos rojos. Cada platillo fue elaborado específicamente con ingredientes diferentes entre sí, pero que una vez mezclados se vuelven la mejor creación que se puede encontrar dentro de la cocina.

El festival de la trufa no pudo haber encontrado un mejor anfitrión que Macario, lo podrás disfrutar del 1ero de noviembre al 31 de diciembre

Anticipa tu reserva y empieza a gozar junto con Macario sus creaciones más novedosas elaboradas con trufa blanca, la cual llegó desde 1788 a mejorar el mundo gastronómico

Reserva a través de su página web o redes sociales