FGE busca a Evelyn Fernanda, joven desaparecida en Playa del Carmen

Una intensa búsqueda se ha desatado en la colonia Cristo Rey de Playa del Carmen tras la desaparición de Evelyn Fernanda Martínez Olivera, una joven de 15 años que salió de su domicilio sin el conocimiento de sus padres el pasado sábado por la noche. La situación generó gran preocupación entre sus familiares, ya que la adolescente dejó su teléfono celular en casa para evitar ser rastreada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 p.m., cuando la joven fue vista por última vez abordando un mototaxi con rumbo desconocido. Los vecinos mencionaron que no sabían hacia dónde se dirigía. Al no tener noticias de ella y no poder contactarla, su familia comenzó la búsqueda por cuenta propia alrededor de la 1:00 a.m. del domingo, pero sin éxito.

Ante la falta de resultados, decidieron notificar a las autoridades.

La #FGEQuintanaRoo activa ficha de búsqueda de Evelyn Fernanda Martínez Olivera, vista por última vez el 12 de octubre de 2024, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Si tiene datos de su paradero comunicarse al 984 8730163. #ProtocoloAlbaQRoo pic.twitter.com/OA8icqMfOM — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) October 13, 2024

Evelyn Fernanda es de complexión media, tez morena, con cabello rizado largo, ojos café oscuros y mide aproximadamente 1.60 metros. Como características distintivas, lleva un piercing en la nariz, la boca y el ombligo. Al momento de su desaparición, vestía una chamarra de mezclilla, un short del mismo material y unos tenis blancos.

En su búsqueda, los familiares también contactaron a las amigas de la joven, quienes comentaron que no tenían información sobre su paradero y confirmaron que Evelyn no tiene novio. Las autoridades continúan investigando el caso y la familia hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de tener información que pueda ayudar a encontrarla, se comuniquen de inmediato a las autoridades.

Con información de De Peso Quintana Roo.