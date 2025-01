FGE de Chetumal investiga muerte de un hombre durante operativo policial

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una carpeta de investigación tras la muerte de un hombre detenido en Chetumal, durante un operativo policial en la comunidad de Sac-Xan, lo que desató protestas y disturbios en la capital de Quintana Roo.

El detenido, junto con otro individuo, fue arrestado en un operativo de seguridad en Sac-Xan y trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Chetumal. Horas después, se confirmó su fallecimiento, lo que generó indignación en los familiares y la comunidad, quienes aseguran que los detenidos no estaban involucrados en actividades ilícitas en el momento de su arresto. Este hecho ha sido calificado como un posible abuso de autoridad.