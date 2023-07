F.G.R., de cuarta, segunda o quinta

El Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., afirma, que el Derecho Penal, tiene algo en común con las normas de cultura y, obviamente, con el más amplio contorno con el que debe de prevenirse, investigarse, juzgarse, sentenciarse y encarcelar a la delincuencia. Expliquemos el porqué de dicho aserto. En las normas del Código Penal existe una conminación implícita y una expresa enunciación de las penas aplicables a los infractores de la Ley Penal.

En ésta Cuarta Transformación de la Nación hay también lo opuesto a lo expuesto en líneas anteriores. O sea, si la delincuencia infringe la norma hay una promesa de estímulo y premio -que consiste en acusarlos con sus abuelos y padres-, a esa corriente estimuladora de la delincuencia y narco-política, hoy la Fiscalía General de la República le ha dado una suma importancia; la que deviene en ser omisa a la indagación, procesamiento, búsqueda de sanción y encarcelamiento de los responsables de los delitos cometidos.

Si en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, hay un resorte que se mueve por temor -o, por agradar a Andrés Manuel López Obrador-, sin duda debe de haber otro que tiene que movilizarse bajo el influjo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal.

La concepción de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, obedece a un esquema de justicia para nuestra gran Nación; lo que demuestra, a juicio de los juristas que la integran, una conciencia altamente evolucionada a favor de nuestra República -por el discernimiento de importancia para ella- y, por ende, buscar la recuperación de la dignidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia en nuestra Nación.

En suma, ni el cinismo, ni la ignorancia, ni la desvergüenza de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero y la Cuarta Transformación de la República, ni las complacencias intolerables a la delincuencia -que sólo acarrean impunidad- van a romper el equilibrio de la justicia que México merece.

La justicia en ningún caso, bajo ningún concepto, debe ir a los extremos de acusar a la delincuencia con “papá y mamá”; debe de indagar, probar, juzgar, castigar y encarcelar al más célebre narco-político que ha dado la historia jurídica patria, con ello va a rectificar los sumos yerros cometidos.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

INE propone 34 millones de pesos como tope de campaña para los candidatos presidenciales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá los lineamientos para regular y fiscalizar las giras que realizan los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México y prevé fijar en 34 millones de pesos el tope de gastos por giras y propaganda.

El proyecto a discusión establece que los gastos que realicen los partidos políticos para sus procesos internos con recursos para actividades ordinarias permanentes y las aportaciones de militantes y simpatizantes, formarán parte del gasto ordinario.

Según Latinus, los lineamientos establecen que el INE realizará la certificación de los elementos de propaganda ya colocada en vía pública, como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas, así como en redes sociales.

“El instituto, cuando tenga evidencia de que se incumplen las reglas de la propaganda, ordenará el retiro inmediato de la misma por conducto de la secretaría ejecutiva”.

Los anuncios podrán colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que haya permiso escrito del propietario y está prohibido colocarla en el equipamiento urbano, carretero o ferroviario; tampoco podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. “Los partidos políticos nacionales deberán retirar la propaganda colocada en un plazo no mayor de siete días naturales siguientes a la publicación de los resultados o declaración final en el proceso político”, establecen.

Quintana Roo es primer lugar nacional en comercio minorista, con incremento del 5.38%,

Quintana Roo se colocó a la cabeza de todo el país con el incremento más alto, 5.38%, del comercio minorista durante los primeros cinco meses del 2023, al rebasarse los niveles pre pandemia en derrama y visitantes en el sector turismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que los ingresos totales por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor crecieron 4.48% anualmente.

Este aumento en la variable más importante en la economía mexicana, es resultado de las alzas anuales que tuvieron todos los estados en su comercio minorista, a su vez como consecuencia de una baja en la tasa de desempleo, así como el incremento en el salario mínimo y el aumento de las remesas; lo que permitieron amortizar la elevada inflación —que va a la baja— así como el alto costo financiero.

Quintana Roo, quedó por encima de la Ciudad de México (5.10%) que tiene la mayor cantidad de habitantes y la economía más grande en el país; pero ambas entidades federativas son las más importantes operadoras para que el consumo privado en el territorio nacional se mantuviera resistente y sólido, frente al desgaste que había del poder adquisitivo. Cuando también ambas entidades federativas resultaron las más afectadas por la pandemia del Covid-19; pero al reactivarse en su totalidad se generó ese impulso en el consumo privado.

Los estados que le siguen en el rango de crecimiento del 4 a 5%, son Tabasco, Guerrero, Baja California Sur, Chiapas, Baja California, Coahuila, Querétaro, Campeche, Morelos, Veracruz y Estado de México.

Tribunal internacional determina que México comete ecocidio y etnocidio por construcción del Tren Maya:

Este Tribunal determinó que el gobierno violenta los derechos bioculturales de los pueblos mayas, quienes son guardianes de cenotes y selvas del sureste.

Con el Tren Maya, obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio, determinó este miércoles el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. “El veredicto del Tribunal destaca la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Tribunal responsabiliza al Estado mexicano”, reflejó el informe.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales. En su veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, declara que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

También el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

El Tren Maya, que se inaugurará en diciembre, ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción por las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, repleto de humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, y del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.

La obra contempla 1.554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador declaró la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.

Entre las principales afectaciones reflejadas en el veredicto destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación -hasta 10 millones de árboles talados-, la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes. Respecto a los derechos de las comunidades originarias, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para supervisar el proyecto.

El Tribunal pide al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.

El Tribunal entregará el veredicto a López Obrador e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH); el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

La SCJ podría detener o postergar la ‘mega’ paraestatal de AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos acciones de inconstitucionalidad con los que podría ‘tirar’ uno de los proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para formar una paraestatal que operaría en sectores como la aviación.

Dichos recursos, presentados por legisladores de oposición, fueron admitidos el miércoles 19 de julio por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y se espera que en los próximos días se discuta en la Suprema Corte su futuro, y en caso de una resolución en contra del proyecto, impediría la creación de un consorcio federal enfocado en la aviación y otros servicios de transporte.

Cabe señalar que las acciones de inconstitucionalidad que fueron atraídas por la Corte tienen que ver con la presencia militar en distintos sectores, incluido el de la aviación. De ahí es que deviene el conflicto con la paraestatal, que se formaría luego de la aprobación de las reformas a las leyes de aviación y aeropuertos.

Una resolución negativa para la paraestatal también afectaría el regreso a la categoría 1 en seguridad aérea, ya que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió en junio que si las reformas sobre las leyes de aviación civil y aeropuertos (que permiten la creación de la paraestatal) fueran impugnadas, “el regreso al primer nivel tardaría aún más”.

¿Qué incluye la mega paraestatal del gobierno de AMLO?

Se trata de un consorcio al mando del Gobierno Federal, que estaría al mando de ciertos aeropuertos, aerolíneas, ferrocarriles, así como servicios de control del espacio aéreo.

Cabe señalar que en semanas pasadas la administración de López Obrador entregó el control de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la Marina, además de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encarga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El gobierno ha avanzado en meses recientes con la creación de una aerolínea comercial militar que se espera que lleve como nombre Mexicana de Aviación, luego de que López Obrador así lo confirmara el 10 de julio. Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad atraídas por la Suprema Corte podrían detener o postergar la creación de la misma, que fue aprobada en el pasado periodo de sesiones en el Congreso que terminó en abril.

Preparen al iletrado

Para conocimiento de algunos gobernantes y políticos de la llamada Cuarta Transformación de la Nación, que resultan ser iletrados, “la norma jurídica es la fórmula imperativa de lo que es derecho; en tanto que el derecho es lo expresado o representado por la norma”, eso así lo escribió en su Elements de Philosphie, p.p. 6.9. Jacques Maritain que como todos saben, fue el edificador de la denominada “filosofía de la inteligencia y del existir”; y a medida que al derecho se le permita expresar su voz, la violencia e inseguridad que permea en México debe ceder terreno hasta desaparecer. Bueno al menos eso es lo que enseña la Filosofía del Derecho que no quiere entender Andrés Manuel López Obrador.

Entremos al fondo del tema:

El derecho positivo mexicano, tan inaplicado por la presente administración, es el conjunto de reglas constitucionales que deben regir la conducta de todos los mexicanos, sean estos gobernantes o gobernados, siempre impuestos por el poder social. Léase bien poder social, no poder político.

Esas reglas o normas que rigen o deben de regir las conductas de los mexicanos deben de ser observadas por los que ejercen el poder y por la propia población, ya sea porque se sometan a ellas voluntariamente o bien porque se la imponga coercitivamente el poder social. Según nuestros catedráticos universitarios, por el poder social preponderante.

En esos términos debe de plantearse la inseguridad derivada de la delincuencia por la que en la actualidad atraviesa nuestra Nación. Por tanto, para que México retome la seguridad y eficacia que desea, ello debe de emanar del poder social y no de la manera de gobernar del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ni por mucho menos de su autoridad política.

Finalmente, el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, por conducto de su Academia de Derecho Penal quiere decir, pues, que el derecho mexicano es positivo por diversas razones; porque es vigente; porque es el derecho de la sociedad; porque es eficaz; porque cuenta con medios coercitivos para imponerse (aún en contra de la voluntad del Ejecutivo); porque puede sancionar a quienes piensan que “no me vengan con los cuentos de que la ley es la ley”; y en suma, porque de algún modo ha intervenido en su elaboración la sangre y la voluntad de los mexicanos, la cual dio origen a la Carta de Carranza.

Ojalá alguien le enseñara ello a Andrés Manuel López Obrador.

Es cuanto

Xóchitl Gálvez presentará denuncia penal contra AMLO por violar código fiscal y secreto bancario

La aspirante a la candidatura a la presidencia de la República del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo tener lista la denuncia penal para presentarla en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violar el código fiscal y el secreto bancario.

La senadora panista, quien realiza este martes una gira por Puebla, dijo que prevé presentar esta denuncia penal en cuanto pueda estar en la Ciudad de México.

En rueda de prensa, consideró que es injusto que el presidente López Obrador diera a conocer quiénes son los clientes y los proveedores de sus empresas, haciendo uso del secreto fiscal.

“El presidente no me encontró nada en lo personal. No hay un departamento en Nueva York, como el exconsejero jurídico; no hay un departamento en París, millonario; no hay un yate estacionado en la Costa Azul en Francia; no existe dinero malhabido en mi vida. (…)

“En ese sentido haré la denuncia penal, se violó el código fiscal y el secreto bancario, y ese es un mal mensaje a los empresarios, porque si lo hicieron conmigo, lo pueden hacer con cualquier empresario del país, sus empresas. Si un día les cae gordo que su empresa publique algo negativo del presidente, pues se van a meter quiénes son sus clientes”, agregó.

Posteriormente, la senadora Gálvez fue cuestionada en torno a la declaración es del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su preocupación por la campaña “enfermiza, irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima” de anticipar que va a haber un crimen contra algún aspirante a la presidencia o un periodista y que el presidente va a ser el responsable.

Al respecto, la legisladora pidió al mandatario dejar de hacer elucubraciones, se ponga a gobernar y resolver los graves problemas del país.

No obstante, urgió al primer mandatario del país, con toda la inteligencia que tiene, detectar a quienes quieren desestabilizar al país, someterlos a proceso y castigarlos.

“Que deje a los partidos tomar su decisión, que nos deje a nosotros tomar nuestra decisión, lo vamos a hacer en libertad con la sociedad civil. Él no debe de usar la mañanera para estar diciendo cosas que no debe. Nadie está haciendo una campaña.

“No, no traigo medidas de seguridad extrema (...) Que se quite de la cabeza a los enemigos señor presidente y resuelva los problemas, y además él con toda la inteligencia que tiene ha detectado algo, pues busquemos y someta a proceso, y que los castigue a quienes quieren desestabilizar al país”, añadió Xóchitl Gálvez.

Ordena el TEPJF al INE estudiar denuncia respecto a presuntos actos anticipados de “corcholatas”

El Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) en contra de los eventos de las “corcholatas” de Morena, con el fin de determinar si estos son actos anticipados de precampaña, o no, aun cuando se amparan como una competencia por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF revocó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la cual desechó la solicitud de medidas cautelares por parte del diputado federal, Jorge Álvarez Máynez, quien buscaba que los seis aspirantes, o corcholatas, no incurran en actos anticipados bajo el pretexto de una contienda interna, como asegura Morena.

En su denuncia ante el INE, Movimiento Ciudadano buscaba que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña no lleven a cabo actos anticipados de precampaña y campaña, pues los 6 se encuentran en un periodo de 60 días de recorridos por todo el país para promover su imagen antes de la encuesta de Morena para definir a su Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T.

La controversia surgió con la denuncia de MC en contra de diversos eventos en los que participaron las seis corcholatas, no obstante, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desechó la solicitud de medidas cautelares, argumentando que en un asunto previo la Comisión de Quejas y Denuncias del mismo Instituto ya había analizado hechos de similar naturaleza.

Inconforme, el diputado Álvarez Máynez acudió ante la Sala Superior del TEPJF, y con el voto de los magistrados Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón, se revocó el acuerdo de la Unidad Técnica del INE y se le ordenó analizar el asunto.

Así, los consejeros electorales que integran la Unidad Técnica deberán analizar si los eventos de las corcholatas suponen actos electorales de forma anticipada y pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares.

Este mismo 25 de julio, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que el país se encuentra en un momento clave de la democracia y por ello es muy importante enfrentar las malas prácticas que deterioran la integridad de los procesos electorales.

En ese sentido, se debe proteger de manera cotidiana la legalidad, certeza y seguridad jurídica del país, para mantener el Estado de derecho y, en esa medida, contribuir al desarrollo y estabilidad de los procesos electorales.

“Debemos estar abiertos a las demandas de una sociedad cada día más exigente” dijo Rodríguez Mondragón al suscribir un acuerdo de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

TEPJF emitió alertas por procesos internos de partidos

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró en junio que la contienda entre las seis corcholatas no viola la ley electoral ni la Constitución, pues el proceso para definir al Coordinador de la Defensa de la Transformación es de carácter interno, razón por la cual las autoridades electorales no podrían emitir sanciones al partido ni a los participantes.

Sin embargo, el 17 de junio, la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis hizo un llamado a los partidos políticos a no saltarse las normas electorales ante los procesos de selección de la o el aspirante a la candidatura presidencial, así como a los demás puestos.

La magistrada solicitó a los partidos políticos no “inventen mecanismos” para seleccionar a sus aspirantes a través de procesos que a todas luces son “fraudes a la ley”.

En México crece la desconfianza en los partidos políticos

En medio de las giras por el país de las ‘corcholatas’ de Morena y la recolección de firmas de los aspirantes del Frente Amplio por México, los primeros resultados de la encuesta Latinobarómetro 2023 revelan la desaprobación hacia los partidos políticos en México y América Latina.

De 17 naciones encuestadas, 77% de la población latinoamericana está en desacuerdo con que los partidos políticos funcionan bien en su país, y solo 21% aprobó su función. En el caso particular de México, se registró 62% de desaprobación. La lista la encabeza Perú con 90%; Panamá con 87% y Ecuador, con 85%.

El estudio de Latinobarómetro también resalta que, en promedio, la democracia puede funcionar sin los partidos políticos. México ocupa el cuarto lugar, al promediar 58%, superado por Panamá y Colombia, que registraron 64 y 60%, respectivamente.

¿Qué países desconfían más de los partidos políticos?

El apoyo a los partidos políticos se ha visto desfavorecido en América Latina en la última década. La encuesta destaca que en 2013, 58% de la población estaba de acuerdo en que la democracia en sus países no puede existir sin el sistema de partidos, percepción que bajó 14% en 10 años.

El país que más redujo su aprobación de los partidos políticos fue Venezuela, que en 2013 había registrado una aprobación de 82%, pero en 2023 se redujo a 54%, una diferencia de 28 puntos. Le sigue República Dominicana, que hace 10 años había obtenido 76%, pero su apoyo en 2023 bajó 56%.

México se mantuvo debajo del promedio general de América Latina, ya que en 2013, 48% de los mexicanos aprobaron la idea de que sin partidos políticos no podía existir democracia, para 2023 registró 36%.

Las cifras de aprobación hacia los partidos políticos de la encuesta de Latinobarómetro en México son similares a las presentadas por el Inegi en 2021. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental señala que 27.9% de los mexicanos confía en los partidos políticos, siendo la institución social que más desconfianza genera el país.

Durante la presentación del informe, la directora de Latinobarómetro, Martha Lagos, indicó que la desaprobación hacia los gobiernos y partidos políticos en la región se debe a que las autoridades “no han podido cambiar las condiciones de la población en la última década”, situación que está provoca una fragmentación en las naciones latinas.

Qué esconden los Libros de Texto Gratuito de la 4T?

Esconden que no fueron revisados y la prisa es porque se acaba el sexenio: Alma Maldonado · Académicos solicitan en carta pública detener su distribución

En el mismo libro de secundaria de Ética, Ciencias Naturales y Sociedad, los alumnos deberán aprender sobre océanos y dar un salto a los movimientos feministas, para después conocer sobre los afromexicanos y regresar a las montañas, y tratar de aprender sobre los temblores que azotaron recientemente la capital para pasar al tema de la desgracia del Colegio Rébsamen. En algunos otros aprenderán “historia política”, sobre la cruzada de la 4T, los fraudes electorales y cómo es que tuvimos un presidente que se casó con una actriz de telenovela.

Los Libros de Texto Gratuito que podrían circular en los siguientes ciclos escolares en las escuelas son una “mescolanza”, una “ensalada” sin didáctica ni revisión. “Quiero saber cómo lo van a trabajar los maestros”, señala Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav especializada en educación.

La académica se encargó de ser la autora de la petición en Change.org que alerta sobre esta nueva generación de libros, no obstante, señala en entrevista, fue elaborada por varios colegas del área educativa y en la que Raúl Rojas –Premio Nacional de Ciencias y profesor de la Universidad Libre de Berlín– participó de manera importante. El académico ha criticado el contenido de estas publicaciones por la degradación del pensamiento matemático.

Los académicos e investigadores externaron su preocupación por los nuevos Libros de Texto Gratuito de la 4T en la carta “El futuro de niñas, niños y jóvenes en riesgo: No a los nuevos libros de texto gratuito”, que ha alcanzado 10 mil firmas en sólo tres días. Los académicos advierten los diversos puntos desfavorables, pero enfatizan que la mayor pérdida educativa será en el nivel secundaria, de forma “crítica”. Solicitan que se detenga su distribución hasta que no se haga una revisión de profesionales, docentes y diseñadores de este tipo de materiales pedagógicos.

“En secundaria se utilizaban libros elaborados por particulares, ahora serán los hechos de forma pública, pero sin revisión ni evaluación de los temas que necesita: didácticas disciplinas y diseño”, dice Maldonado.

¿Y DÓNDE ESTÁ LA SEP?

La solicitud pide detener la distribución de los libros, hasta que pasen por la revisión de especialistas, profesionales y docentes, como se había hecho hasta antes de esta nueva versión. Sin embargo, Maldonado señala que la comunidad académica no peca de ingenua y si bien una carta no detendrá este retroceso educativo, sí deja un antecedente del gremio y busca la atención de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual ha tenido un comportamiento fantasma ante el debate y la discusión de este problema que no es menor, enfatiza la académica.

“La secretaria de Educación está totalmente ausente de la discusión, de Educación Básica peor, parece que no hay nadie, sólo Marx Arriaga quien defiende públicamente estos libros”.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Los académicos recuerdan en la carta que el decreto de modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación en agosto pasado sin que se realizaran las pruebas piloto que establecía. A su vez, el decreto señala que los cambios se llevarían a cabo sólo en el preescolar y los primeros grados de primaria y secundaria.

“A pesar de lo que dice el decreto, no se hicieron pruebas piloto ni se conoce el resultado de una sola evaluación. Tampoco se han dado a conocer los programas de estudio detallados para cada grado. Sin embargo -para sorpresa de la sociedad- se imprimieron libros de todos los grados de primaria y secundaria, desapareciendo los que hasta ahora se utilizaban para las diversas materias”, dice la carta.

OPACIDAD

Ante la celeridad de la puesta en marcha de esta política pública, los académicos y académicas cuestionan “¿qué esconden?”, respecto a su elaboración, y “¿cuál es la prisa?”, que no ha permitido su revisión.

Sobre la primera cuestión, Maldonado recuerda que las autoridades han mencionado que los libros fueron elaborados tras un “proceso único y ejemplar” en el que participaron maestros, quienes, si bien son importantes, no saben de diseño curricular ni de cómo elaborar un libro de texto. De esta forma, las autoridades harán recaer la responsabilidad en los docentes.

Entonces, “si fue un proceso ejemplar por qué ocultaron la información por 5 años sobre la elaboración de los textos, por qué no nos dicen cómo fue, cuántas personas participaron, si les pagaron o no, qué les pidieron y bajo qué condiciones y características hicieron este trabajo. Los maestros pueden haber participado de buena fe, pero no son las formas que se requieren para un tema tan importante”.

Y ¿cuál es la prisa? “Se les acabó el tiempo, estamos en el final del sexenio y, de nuevo, se responsabilizará a los maestros quienes tendrán que implementar estas ideas sin un proceso de capacitación, aunque las autoridades dicen que sí la hubo. Hemos visto cambios en los Consejo Técnicos, pero cambiar todo el modelo toma tiempo, se debe tomar paulatinamente, cada año, y eso iba a tomar, por lo menos, un sexenio más”.

Maldonado refiere que la carta de los académicos pone la alerta en los contenidos académicos más que en los ideológicos que permean en estos libros, puesto que es más importante, donde la ciencia y las matemáticas tienen un espacio marginal, por no hablar de los tantos errores que contienen.

“Los libros anteriores no eran perfectos, pero tenían bases académicas que ayudaban a los maestros. Bajo el contexto de los estragos que dejó la pandemia en la educación –que desconocemos debido a la falta de información–, tenemos un factor más que repercutirá en la formación de los estudiantes, con más carencias. El panorama para ellos será complicado”. “El futuro de la niñez de México está en riesgo”, dice la carta.

Menos inversión en aprendizaje y permanencia educativa y más inversión a becas: Mexicanos Primero

En un análisis del gasto de los últimos 22 años que realizó Mexicanos Primero, encontró que el actual gobierno ha destinado en promedio 1.8 de cada 10 pesos del presupuesto educativo a rubros como la implementación curricular, libros y materiales educativos, acciones de equidad e inclusión, educación socioemocional y tecnologías de la información.

En cambio, en los primeros cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la inversión fue de 4 y 3.9 pesos de cada 10 pesos en promedio, respectivamente.

Asimismo, se dijo que los recursos que se quitaron a estos cinco ejes de gasto se destinan ahora a becas, aunque, añadieron que cada año de esta administración también se ha reducido el porcentaje para las mismas.

“En 2019, el 57% del gasto educativo fue para el programa de becas y para 2023, esta proporción fue sólo de 41%. Esto explica por qué la inversión en educación se redujo de 11.32% del gasto federal en 2018 cuando arrancó la actual administración a 9.46% en este año”, detalló la organización.

“Siempre apoyaremos que cada vez más reciban becas. Pero hay que tener claro que las becas son política social, no educativa. Para mejorar la educación hay que destinar presupuesto a prioridades, entre ellas las cinco que mencionamos en este taller”, explicó Antonio Villalpando, investigador de la organización.

En este sentido, también se alertó que reducir el gasto en estos rubros dificulta atacar el rezago educativo, ya que la evidencia indica que, de otorgar más presupuesto a la implementación curricular, libros y materiales educativos, acciones de equidad e inclusión, educación socioemocional y tecnologías de la información habrá un impacto positivo en la Tasa Neta de Matriculación en la Primaria y en la Secundaria y se reflejará en un mayor Grado Promedio de Escolaridad (que las personas estudien mayor número de años).

Tras este análisis, Mexicanos Primero sostuvo que ninguno de los cinco ejes de gasto relacionados con el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en las escuelas es prioritario para el gobierno morenista; por el contrario, dos de ellos (implementación curricular y acciones de equidad e inclusión) tienen una tendencia decreciente y dos (educación socioemocional y tecnologías de la información) han desaparecido.

GIEI sostiene que la falta de información de las autoridades mexicanas impide conocer la verdad del caso Ayotzinapa

Ángela Buitrago y Carlos Bersitain, los dos últimos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que permanecen en México, sostuvieron que la Secretaría de la Marina no informó la verdad sobre su participación en los hechos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante el sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dio a conocer que no se han podido conocer la totalidad de los hechos debido a la falta de información por parte de las autoridades de seguridad.

Explicaron que la información oficial, dada por la Marina, señala que la participación comenzó a partir del día después de los hechos, mediante la seguridad perimetral en el lugar de lo ocurrido y con la participación de buzos que encontraron el cuerpo, en una bolsa, de uno de los desaparecidos.

Pero en el actual informe se supo que los miembros de esta Secretaría participaron en la detención y tortura de personas para poder crear la verdad histórica y, derivado de estas acciones, dos sujetos perdieron la vida, y aunque comentaron que la identidad de estos se desconocen; además, se habló de que hubo otros cinco que no se llegaron a consignar.

Ángela Buitrago señaló que han recibido ocho negativas en relación con la información solicitada a Sedena. Esta negativa abarca el acceso a documentos y datos relacionados con monitoreos técnicos y otros aspectos importantes de la investigación.

Destacó que Sedena ha tratado de cambiar las definiciones de sus siglas, como en el caso de CMI, que supuestamente significa "contenido mediático de información" según la respuesta oficial, pero especialista indicó que realmente corresponde a "Centro Militar de Inteligencia".

Además, sugirió que la Fiscalía continúe solicitando la información completa de los monitoreos técnicos y análisis de inteligencia para obtener elementos que puedan ayudar a dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Sobre el paradero de los estudiantes, durante la presentación del informe se detalló que los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos en un primer momento, y posiblemente después en otros grupos. Esto indica que no fueron llevados al mismo lugar ni al basurero de Cocula, como se mencionaba en narrativas anteriores.

Sobre los distintos lugares que podrían haber sido posibles destinos o paraderos de los jóvenes, se indicaron Loma de Coyotes, Huitzuco y Taxco, y también se hizo referencia a la Barranca de la Carnicería, donde se encontraron restos de dos estudiantes.

Por otro lado, según declaraciones de un testigo protegido, se afirmó que los restos de algunos estudiantes fueron llevados a dos funerarias en Iguala, donde hay hornos crematorios, para ocultar lo sucedido.

Ante la pregunta de si el caso se llevaría, por parte del GIEI, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ángela Buitrago señaló que esta clase de delitos son de orden internacional y no quedan a consideración de los gobiernos si los quieren investigar o no. Aunque aseguró que el GIEI no le compete, pues son los padres y sus representantes si llevan el caso ante la Corte.

Los investigadores dijeron que muchas de las recomendaciones previas aún son válidas, y se suman nuevas relacionadas con el manejo de pruebas, la protección de testigos, la obtención de información clave y aspectos judiciales, entre otros.

Reflexión antes de una decisión

Es el momento justo para reflexionar, analizar y evaluar los dos escenarios, si estamos mejor o no estamos mejor, para saber cuál es la situación en la que esta nuestra querida república mexicana ya que es una situación que hace muchos, pero muchos años no se veía, está en un riesgo enorme, ya que se han estado perdiendo el amor, el respeto a la república y el respeto a la democracia, cualidades que fueron las bases para tener un sistema de gobierno con el cual a través del voto se pudiera elegir a la gente adecuada para que el país saliera adelante en situaciones mucho muy difíciles, porque México siempre ha ido en el sentido de la libertad, de la república, de las garantías individuales y de todos los derechos universales que tenemos, así como también de nuestra carta magna, la cual es inviolable.

Es importante mencionar que las gentes que hacen juramentos y no los cumplen, son “renegables”, porque prometen muchas cosas, pero pocas son las que cumplen y esto ha sido una constante en los últimos 60 años, con los 4 partidos y sus líderes.

La diferencia de otros líderes con el que ahora está en el poder, es que éste vive en un departamento dentro de Palacio Nacional, por ello es importante que entiendan que los sexenios tienen un principio y un fin, y que nunca es tarde para cambiar las cosas que se han estado haciendo mal, posiblemente por un mal asesoramiento de gente que quería hacer daño a la república mexicana, por ello es necesario hacer los cambios que necesita México para lograr que en un futuro se tenga una tierra fértil para que la gente pueda desenvolverse y desarrollar sus empresas e invertir en los lugares que sea necesario hacerlo, para seguir dando oportunidades a los empresarios, ya que son los únicos que han sacado adelante a muchos países.

Ahora bien, tenemos que evaluar si estamos, o no estamos, porque si no estamos debemos valorar qué medidas tomar y parte de esas medidas será conformar a través de la coalición, un candidato que nos dé la certidumbre, que demuestre su capacidad y que sea tan amable de decirnos cuál será su estrategia para recuperar al país del cauce en que se encuentra.

La verdad es una realidad y la realidad es un hecho y los hechos son los que tenemos que analizar para cambiar las cosas en bienestar de todos los mexicanos y no solo para brindar preferencias a gentes de otros países.

Recordemos que ya será pronto cuando se acabe todo este episodio de faltas de respeto a la Constitución y a los principios de nuestra querida República Mexicana, por ello es necesario recordar que se calcula que fueron cerca de 14 millones, los mexicanos que dieron su vida durante la revolución, por la fiel e importante obstinación de gozar de tierra y libertad.

Tanto Pancho Villa como Zapata eran gente que trabajaban en el campo y por las faltas de respeto de sus patroncitos hacia sus familias es que huyeron para convertirse en líderes que buscaban justicia, paz, seguridad, igualdad y libertad, estas han sido las raíces que iniciaron todas las revoluciones en el planeta, y estas raíces fueron las que México logró disfrutar por 80 años.

Es necesario iniciar los cambios en todo lo que no ha sido pensado, violando los derechos de los mexicanos, por lo que esperamos que pronto se regenere y se tome el camino correcto.

El final es lo que pronto vamos a ver y así es como la historia se repite, esto será como el día que se anuncia con la salida del sol y como la noche que se despide al llega la tarde, recordemos que todo tiene un principio y un fin.

Cuando se siembran cosas buenas viene el progreso, la equidad, la seguridad, los servicios médicos y los policías que cumplen con su deber hacia los ciudadanos, ya que no es con los carteles con los que tienen que quedar bien, por ahora y con nuevos cambios y buenas decisiones podremos decir que estamos avanzando, por el momento seguiremos observando cómo la verdad sigue saliendo y cómo la verdad sigue muriendo.





