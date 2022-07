FGR tendrá que determinar si judicializará o no a Pío López Obrador

Un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía General de la República (FGR) para informar si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntamente haber recibido dinero en efectivo para beneficiar las campañas electorales de Morena en 2015.

Y es que el titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Gabriel Fierro Susano, explicó que el 14 de julio pasado requirió al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, José Agustín Ortiz Pinchetti, notificar si hay o no elementos suficientes en la carpeta de investigación para judicializar a López Obrador por presuntos delitos electorales.

Sin embargo no hubo una respuesta, por lo que además de atender la petición, Ortiz Pinchetti podría ser sancionado con una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (9 mil 600 pesos) en caso de incumplimiento, en términos de lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo.

“Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable no se advierte que la autoridad de cuenta haya enviado copia del oficio aludido, ni el acuse correspondiente”

A pesar de que el mandato está firmado desde el pasado 19 de julio, la FEDE no ha sido notificada, por lo que el plazo de 24 horas comenzará a correr a partir de la notificación.

Por su parte, la FEDE dio a conocer que la carpeta de investigación contra Pío López Obrador se encuentra en la etapa de revisión. Cabe mencionar que desde hace meses el Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado a la FGR dicha carpeta pero no se la ha compartido.

Cabe recordar que en agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió dos videos en los que se veía a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, ex coordinador de Protección Civil, para contribuir a las operaciones de Morena en Chiapas en 2015.

Tras darse a conocer las grabaciones, el presidente López Obrador, aseguró que el dinero eran aportaciones para fortalecer su movimiento, pero insistió que “no tiene nada que ver con la elección de 2018″. “Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo”.

En noviembre 2020, aseveró que no era tapadera de nadie y que en su gobierno no hay influyentismo, por eso, dijo, que aunque sea su hermano, se debe de aplicar la ley.

“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México, y no le voy a fallar al pueblo de México”.

López Obrador señaló que lo que más le ha hecho daño al país es la corrupción, por eso, aseguró que no será “tapadera” de nadie.

En este caso la pregunta es, hay o no hay justicia en el país, porque si no lo procesan es porque hay impunidad y obstrucción de justicia, en cambio sí lo procesan, empezaríamos a creer que está volviendo a renacer el estado de derecho en México.

Ojalá y sean juzgados por sus delitos, sea él o cualquiera de sus familiares.

Hay una orgía de sangre: Muñoz Ledo reafirmó que AMLO tiene una alianza con el narco

Este jueves el ex diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo reafirmó que AMLO tiene una alianza con el narcotráfico en México. Por lo que aseguró, la 4T se trata de un estado fallido.

Lo anterior lo mencionó Muñoz Ledo durante el lanzamiento de su nueva fundación “Nueva República”. En donde habló sobre el gobierno de México.

“La concentración de todos los poderes en una sola persona, el peor de los mundos posibles: un Estado fallido, un gobierno rebasado y una sociedad excluida. El traslado de las grandes decisiones nacionales a una naciente oligarquía y el alarmante crecimiento de concesiones hacia el extranjero que ya representa una hipoteca para las nuevas generaciones”, manifestó.

Así mismo, aseguró que actualmente el narcotráfico está operando en contubernio con el gobierno de la 4T. “El contubernio del poder público con el crimen organizado, cuando menos desde el inicio de esta administración, de sospechas fundadas y claras evidencias de estas relaciones, deberían ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad antes de las próximas elecciones”

Asimismo, Muñoz Ledo reprochó que se está dando “una orgía de sangre” en el país. Indicó que es como si el crimen organizado “le exigiera derecho de piso al estado, a las autoridades y por consecuencia, a la sociedad. Sin territorio, ni gobierno, se desmorona el Estado-nación, esta es la dimensión de nuestra crisis”.

Carta dirigida a la madame Layda Sansores (Más corriente que un watt) Carlos Alazraki

PRÓLOGO. Presidente: Mil felicidades por su extraordinaria respuesta a nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. Eso de poner a Chico Che con la rola “¡Uy!, qué miedo” en la mañanera de este miércoles, para contestarles a nuestros SOCIOS fue verdaderamente ¡genial! Me he reído mucho. Solamente a un verdadero estadista como usted, se le hubiera ocurrido. Que yo sepa, a ningún gobernante en el mundo se le hubiera ocurrido contestar una amenaza así. Es usted mi ídolo. ¡Vaya MADUREZ! ¡Qué bárbaro!

Madame Sansores: Con todo respeto, me dirijo a usted como Madame, porque no tiene idea de cómo me recordó a la Gran María Félix en su inolvidable película La Bandida.

Un gran filme de la Época de Oro del Cine Mexicano que, además de contar con La Doña, la acompañaban el inolvidable Pedro Armendáriz y el extraordinario Emilio “El Indio” Fernández. Película dirigida por el extraordinario director mexicano Roberto Rodríguez. Si no la ha visto, véala. Se la recomiendo mucho. A usted y a mis lectores.

Madame Sansores: Tengo la enorme fortuna de no conocerla. Aunque sé perfectamente bien quién es. Los colores de su pelo tan elegantes y distinguidos la hacen sobresalir de cualquier política en el mundo. Su forma de gobernar en tan poco tiempo me ha dejado muy apantallado. Sobre todo, en estas últimas semanas que se ha ido con todo contra “Alito” para descalificarlo.

Y para mis lectores que no están muy enterados de su bronca con “Alito”, se las contaré: Fíjense que hace unos 4 meses aproximadamente, el presidente amenazó al presidente del PRI para que se alinee con Morena para aprobar la Reforma Eléctrica.

Y que, si “Alito” no se alineaba, la iba a pagar muy feo. Hasta ahí la amenaza.

Lo que continuó fue muy fácil.

“Alito” le contestó al presidente: “Ahí te ves”… y ¡sobres! A destruir a “Alito”.

Entonces, lo que hicieron en el gobierno federal fue proporcionarle a la excéntrica madame suficiente material privado, de “Alito” para quemarlo en las redes. Y ahí se arrancaron.

Finísima madame: No cabe la menor duda que durante el inicio de su ataque, le fue muy bien. ¡Todo mundo odiaba a “Alito”! Pero a la mitad de esta batalla, la empezó a regar. Me queda claro que, por el tamaño de su pequeño cerebro, no calculó que el “pueblo” comenzó a ver a “Alito” como la víctima, sobre todo cuando lo quisieron espantar con la semidetención en el aeropuerto o con la cobarde destrucción de la puerta de su casa.

Así fue mi distinguida dama. Terminó regándola.

La regó tan fuerte que, cuando amenazó en enseñar unas fotos de algunas diputadas priistas desnudas, todo mundo se le fue encima. Imagínese, ¡hasta el presidente!

Hasta aquí mi crónica de los hechos.

Para terminar, me gustaría pasarle unos chismes de lo que las personas cercanas a la 4T han opinado de sus burradas:

Por protección a estas personas, no le diré sus nombres, sino que le diré sus apodos.

Recuerde que todos son de su partido y dos de estas cuatro personas dicen ser sus amigos muy cercanos.

“El Cheeseburger” me dijo que en Palacio alguien bastante conocido está muy molesto por la invasión salvaje a la casa de “Alito”.

“La Catsup”, una amiga suya, está muy enojada con usted porque no enseñó las fotos de las diputadas desnudas. No la baja de cobarde, etc. etc.

“La Mostaza”, una conocida suya de Campeche, dijo que se arrepiente de ser su amiga. Dizque por que le faltaron faldas para seguir destruyendo a “Alito”.

Y por último “El Hotdog” está muy decepcionado de usted. “El Hotdog” opina que le faltó creatividad.

Por último, madame Sansores, permítame darle un consejo de mercadotecnia gratis: aunque el Jaguar es el animal símbolo de la bella Campeche, el programa lo conduce usted. O sea, una mujer.

Yo le sugeriría que le cambie de nombre a su programa. En lugar de la Hora del Jaguar… La Hora de la Gata. Es mejor, ¿verdad?

[email protected]

¡¡¡ Protesta Digital !!!

Un sujeto que dice que no sabe llenar un cheque ni conoce una tarjeta de crédito, es responsable de administrar 6 mil millones de millones de pesos en un año. Es el Presidente de un país con 120 millones de habitantes y que es la 15 Economía del mundo. Confiesa sin pena, casi con orgullo, que toda su vida ha transcurrido en la economía INFORMAL. Suponiendo que eso fuera cierto, significaría que tampoco ha pagado impuestos y que sus viviendas y automóviles los paga en efectivo, como acostumbran los narcos. De ese tamaño es la TRAGEDIA MEXICANA.

Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó. Parece no quedar nada del orgullo de ser mexicano y no es por la economía. El problema no es el tren, ni el aeropuerto, ni la refinería de Dos Bocas, etc. Estamos perdiendo en silencio a NUESTRO MÉXICO.

La metamorfosis es brutal. El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. No hay respeto. No hay educación. No hay diálogo. La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo. Nos acostumbramos al atropello del poder político, al resentimiento social de AMLO. Al corto plazo sin una visión de país que nos ilusione. Que nos enamore. ¿Qué queremos? Volver a sentir orgullo de ser MEXICANOS. Viajar seguros. Ver un desarrollo cultural sostenido. Transitar por las calles libremente y sin miedo. Escuchar a un presidente conectado con el mundo. Decidir con libertad qué comprar. Qué libros leer. Respetar al maestro. Ver presos a los delincuentes. Estadistas conduciendo al país. Economistas manejando la economía. Calma y paz. No al odio y la crispación. Los tres poderes funcionando. Recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo. Si quieres lo mismo, circula este mensaje. ¡¡¡MÉXICO, te quiero En paz!!! Y no quiero perderte. ¡¡PROTESTA DIGITAL!! Amigos: hagamos un esfuerzo por esta causa aunque no estén convencidos de enviárselo a muchos, envíenlo a uno. EXIJAMOS QUE, LA OPOSICIÓN SE UNA PARA SALVAR A NUESTRO QUERIDO PAÍS ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. QUE DEJEN SUS DIFERENCIAS PARA OTRO MOMENTO Y QUE JUNTO CON LA CIUDADANÍA CONVOQUEN A UN ACTO DE DESAGRAVIO PARA IMPEDIR QUE AMLO SIGA HACIENDO LO QUE SE LE VIENE EN GANA. ¡Vamos con la protesta digital! 1 x 10. Esta es una protesta DIGITAL Hay que demostrar que somos más los descontentos con su proyecto. "NO ME PREOCUPAN LOS GRITOS DE LOS DESHONESTOS, DE LA GENTE SIN ESCRÚPULOS Y DE LOS DELINCUENTES... MÁS, ME PREOCUPA EL SILENCIO DE LOS BUENOS"... Nelson Mandela DEDICA 1 MINUTO DE TIEMPO POR TU PAIS. Envía este mensaje, hoy mismo, a 10 personas y pídeles que continúen enviándolo. Implementa tú mismo el 1 x 10, Sé parte y haz lo posible que este mensaje pueda llegar a millones de personas. Recordemos que los dictadores... llegan hasta donde su pueblo los deja llegar. Por tus hijos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. !!!NO ROMPAS ESTA PROTESTA DIGITAL!!!

Activistas desenmascararon a los supuestos responsables del “más grande ecocidio en México”: El Tren Maya

En los últimos días el Tren Maya ha generado más polémica de la que ya tenía, luego de la reanudación de las obras de construcción en el tramo 5 sur a pesar de contar con amparos judiciales que concedían la suspensión tanto provisional como definitiva.

Ante ello, diversas organizaciones civiles han reclamado el desacato judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador al designar a su megaproyecto como un asunto de seguridad nacional.

Bajo ese panorama, este jueves 21 de julio se llevó a cabo el evento “La almohada más incómoda”, realizada en el Huerto Roma de la Ciudad de México, en la que participó la campaña Sélvame del Tren y que fue convocada por organizaciones como Selva Maya SOS, Sociedad Civil México y SOS Cenotes.

La presentación se realizó con el objetivo de “desenmascarar” a los 15 principales actores que, por acción u omisión, se refirieron como “los autores del más grande ecocidio en la historia de México: el Tren Maya, un megaproyecto desarrollado con recursos del erario público, sin planeación, sin estudios, sin cumplimiento de la ley ambiental y cuya responsabilidad directa es del Gobierno Mexicano”, aseveraron.

Gemma Santana, activista y una de las organizadoras del evento, advirtió que esta denuncia no se hace con el fin de atacar a estas 15 personas, sino que es un llamado de atención para preguntarles “de qué lado de la historia” quieren estar frente a la crisis hídrica y climática, es decir, si respaldan la obra insignia de AMLO (a la cual calificaron como un “proyecto de muerte”) o deciden frenarla para evitar la afectación a las especies endémicas, los cenotes y mantos acuíferos por donde pasará el tren.

De acuerdo con las y los defensores del medio ambiente, el Tren Maya pone en riesgo las reservas de agua en la región, además de deforestar miles de árboles, amenazar el patrimonio cultural y biológico, afectar a los ríos subterráneos y al comportamiento de la fauna en la zona, principalmente en el Tramo 5, dividido en Norte (de Cancún a Playa del Carmen) y Sur (de Playa del Carmen a Tulum), ambos trazos en Quintana Roo.

En esta campaña de denuncia participaron Gemma Santana, Paco Ayala, José Urbina, Gonzalo Monroy y Cosijoopii Montero, activistas medioambientales, quienes expusieron que los principales actores, aunque no los únicos, que respaldan la construcción de la obra insignia de AMLO y a quienes acusan de provocar el deterioro de la selva de Quintana Roo. Los empresarios son:

1) Daniel Chávez Morán, fundador del grupo Vidanta. Además de ser consejero, también es supervisor de las obras del Tren Maya. Fue uno de los empresarios que recomendó mover el tramo 5 de la carretera al interior de la selva, debido a las afectaciones que tendría en los accesos a los hoteles.

2) Antonio Chaves, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, quien también ejerció presión para que se cambiara el trazo de dicho tramo (de Playa del Carmen a Tulum), bajo el argumento de que se generarían conflictos de tráfico en la carretera.

3) Germán Larrea Mota Velazco, presidente de Grupo México, debido al daño ecológico causado en la región del tramo 5 derivado de las obras de construcción.

4) Guadalupe Phillips, directora de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por ser la supuesta responsable de la deforestación de miles de árboles en el tramo 5.

5) Maite Ramos, directora de Alstom México. Se le mencionó por aceptar contratos de millones de pesos para la fabricación de los vagones del tren.

Los funcionarios son:

6) Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, quien por su presunta omisión en defender la selva y el acuífero maya. “No ha tenido la capacidad de defender su territorio y a sus gobernados”, indicaron.

7) Efraín Villanueva Arcos, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, por su nula participación al momento de autorizar resoluciones en materia de impacto ambiental. “Fue cómplice de un proyecto ilegal que está dejando daños incalculables a la selva local”, aseveraron.

8) Karen Castrejón Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Su nombre figuró en la lista debido a su supuesta omisión al momento de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico.

9) Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, por su presunto incumplimiento a la Ley referida con anterioridad. Si bien intentó dialogar con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, los ponentes indicaron que al final “se rindió de dar la batalla contra la ilegalidad”.

10) Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, por respaldar el megaproyecto de AMLO sin contar con estudios previos, así como por permitir el cambio de tramo al interior de la selva. “Dejará una herencia de destrucción e ilegalidad”, advirtieron.

11) Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno de México. Se le mencionó por su supuesta omisión ante la construcción del Tren Maya, pues a pesar de que se han hecho denuncias por el daño ambiental generado, no ha manifestado o realizado ningún acto de clausura en los trabajos del tramo 5.

12) María Luisa Albores González, titular de la Semarnat del Gobierno de México, por haber recibido y autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 a un par de meses de que iniciaran las obras debido a un decreto presidencial.

13) Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por aceptar el cambio del tramo 5 sur sin la justificación técnica ni los estudios ambientales requeridos por la ley, indicaron.

14) Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Su mención fue por su “complicidad” al apoyar y supervisar el Tren Maya, a pesar de su supuesta “ilegalidad y de la destrucción a la selva”, mencionaron los activistas.

15) Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su nombre figuró por no atender el llamado de los expertos y descalificar a los activistas que se oponen a su megaproyecto, además de “ponernos en riesgo ante la pérdida de nuestro patrimonio natural”, aseveraron.

Cabe recordar que el mandatario federal, en su conferencia de prensa del pasado 19 de julio, rechazó que haya incurrido en un desacato a la orden judicial al catalogar el Tren Maya como un asunto de seguridad nacional.

Detrás, en la mañanera del 21 de julio, López Obrador advirtió que darán a conocer a uno de los demandantes que interpuso un amparo para detener las obras del tramo 5 del Tren Maya, toda vez que el quejoso primero dio una dirección en Quintana Roo, después un domicilio en España, el cual terminó cambiando por uno de Estados Unidos.

En respuesta, el ambientalista José Urbina aseguró que los defensores son habitantes de Playa del Carmen, de Akumal, de Cancún y de Tulum, por lo que criticó la intención del mandatario de “rastrear” al promotor del amparo y exhibirlo en sus conferencias de prensa.

Agregó: “El impulsor que detuvo el tren con el primer amparo fui yo. Vivo en Playa del Carmen desde hace 18 años. Hace 11 compré mi casa. Usted (presidente López Obrador) sabe perfectamente quién soy”

En entrevista con Infobae México, el también buzo de cuevas, conocido como “Pepe Tiburón”, ahondó más al respecto y aseguró que en ningún momento los ambientalistas o los quejosos han tenido una injerencia en el retraso del amparo o las suspensiones. “Continuamente están sembrando inconsistencias para confundir y distraer la atención”, aseveró.

“Promoví un amparo que fue el primero en obtener la suspensión provisional. No estoy solo. Lo hice con otros buzos, pero ellos prefieren mantenerse en el anonimato y están en todo su derecho”, agregó. Además, el integrante de la campaña Sélvame del Tren indicó que ellos -los buzos- están abiertos al diálogo y que estará hasta el sábado 23 de julio en la Ciudad de México por si el mandatario federal quiere hablar con él.

Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya ha sido uno de sus proyectos prioritarios. Pese a los amparos promovidos y las denuncias de múltiples organizaciones civiles que alertan sobre el impacto ambiental de su construcción, se prevé que el primer tramo del proyecto esté funcionando para el 2023.

Este megaproyecto está divido en siete tramos, los cuales abarcan una distancia de mil 500 kilómetros aproximadamente, y pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El objetivo, según la descripción de su sitio web, es “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”.

Sin embargo, es precisamente lo contrario lo que diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado: deforestación de miles de árboles, afectación en los mantos acuíferos, desplazamiento de las comunidades indígenas y de diversas especies de la selva de Quintana Roo, daño al patrimonio cultural en la región, desabasto de agua en la zona de Calakmul, así como el impacto en las áreas naturales protegidas.

Pese a que en un principio el presupuesto para su construcción era de 140 mil millones de pesos (mdp), posteriormente aumentó a 200 mil mdp, aunque debido a los retrasos y los amparos promovidos, su costo podría acrecentarse hasta cinco veces más de lo previsto.

La gente que no está preparada ni es responsable sólo sirve para destruir todo lo que toca

El nivel de ineptitud que estamos viendo solo demuestra que no operan gentes que tengan la capacidad profesional para hacer un presupuesto y el gobierno no puede estar tirando el dinero con ese tipo de aumentos de costos.

Y esto es realmente parte del problema que demuestra el nivel cultural tan bajo y la preparación tan mezquina que tiene esta bola de diablos viscerales que están, con mucho éxito, destruyendo la República Mexicana, pero que no se les olvide que México y los mexicanos hemos resistido embates similares en otras épocas.

Las actitudes tan conflictivas que están haciendo y las soluciones tan mediocres que han tomado, demuestra que no están aptos para lograr el éxito.

Lo importante será iniciar todas las auditorias necesarias que sirvan para aclarar en dónde, en qué y a quien se le están dando todos esos miles de millones de pesos.

No puede ser que un gobierno permita este derroche injustificado sin planeación financiera y poniendo en riesgo a las actuales y a las futuras generaciones.

Por eso es importante ubicar todos los movimientos que han estado haciendo estos personajes y de cómo han ido robado dinero, ya que es un delito federal robar al pueblo mexicano.

Ahora los mexicanos tienen la oportunidad de aprender y lo han estado viendo, como es que una decisión equivocada pone en riesgo a un país y a una república, como en los casos de las dictaduras que hay en Nicaragua, en Managua, en El Salvador, en Uruguay, en Venezuela y en Cuba.

Y no olvide que usted es quien decide a quien quiere que lo gobierne. Ojo, mucho ojo.

México en 3 días alcanza los niveles de homicidio que tienen países como Japón: ONC

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó su “Reporte semestral de incidencia delictiva 2022″. Los delitos contra la mujer alcanzaron cifras récord.

En los primeros seis meses del 2022 se registraron 14,400 casos de homicidio doloso en México, lo que se tradujo en una reducción del 9.86% respecto al primer semestre del año anterior.

Sin embargo, a diferencia de lo que presumió el gobierno federal, esto no representó bajo ninguna circunstancia una buena noticia, pues los datos oficiales no tomaron en cuenta la cifra negra, es decir, los delitos no reportados, que representaron un 93% del total, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en su último informe.

En su “Reporte semestral de incidencia delictiva 2022″, el ONC añadió que del total de víctimas de homicidio doloso en el periodo de enero a junio, 2,462 correspondieron a carpetas de investigación iniciadas por casos de multihomicidio, lo que a su vez apuntó a casos relacionados con la delincuencia organizada.

También indicó que, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, las restricciones de la pandemia no lograron impactar considerablemente en la reducción de este delito.

El director del ONC, Francisco Rivas, detalló que si se observa el número de carpetas de investigación, resalta que México siguió en máximos históricos. Considerando la tendencia de este año, dijo que es muy probable que 2022 cierre como el quinto año más violento en materia de víctimas por asesinato. Solo estaría detrás de 2019 (el peor año de la historia), 2020, 2018 y 2021.

El análisis del ONC reveló que en un día promedio en dicho periodo se iniciaron en el país 74 carpetas de investigación por homicidio doloso, así como 3 por feminicidio, 46 por homicidio culposo, 2 por secuestro, 66 por violación, 748 por violencia familiar y 243 por narcomenudeo.

“Es importante señalar que estos datos oficiales apenas reflejan el 7% del total de los delitos. Si nosotros analizamos lo que nos han dicho las encuestas de victimización a lo largo de los años, siempre hemos estado alrededor de un 7% de carpetas de investigación que se inician, de casos que se investigan en las fiscalías locales, cuando hay un 93% de cifra negra, es decir, de delitos no reportados”, señaló en la presentación del informe el director del ONC.

“Otro aspecto que debemos recalcar es que, si bien la autoridad presume que hay 74 víctimas de homicidio doloso por día, que es menos respecto al año pasado, tenemos que recordar que en países similares a México, que pertenecen a la OCDE, en promedio los homicidios están entre 200 y 300 por año. Es decir, México en 3 o 4 días alcanza los niveles de homicidio que tienen países con una tasa de población similar, como Japón, y con otros que tienen condiciones económicas similares a nuestro país”, amplió Rivas.

Cambia el concepto de AMLO; antes era el “narcotraficante” y ahora es el “Señor Quintero”

Este martes el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que Andrés Manuel López Obrador ya cambió su forma de pensar sobre Rafael Caro Quintero, el “narco de narcos”.

Además de lo anterior, Loret de Mola Afirmó que si AMLO todavía fuera oposición, “armaría un escándalo”, por las sospechas que levantó la reciente captura de Caro Quintero.

Asimismo, aseguró que la visión de AMLO sobre el narcotraficante no es la misma que tenía hace algunos años cuando se refería a él como “narcotraficante”. Ya que ahora lo menciona como “El señor Caro Quintero”.

Estos adjetivos calificativos no serían arbitrarios, de acuerdo con el comunicador, toda vez que cuando las cortes mexicanas liberaron al Narco de narcos en 2013, AMLO fue uno de los personajes políticos que se pronunciaron en contra.

En ese entonces AMLO afirmó que la liberación del “narcotraficante” mexicano “fue ordenada al Poder Judicial por los integrantes de la cúpula del poder”, haciendo referencia a los supuestos “jefes” del entonces presidente Enrique Peña Nieto. “Todo el Poder Judicial está subordinado a Peña Nieto”, aseveró.

Posteriormente, ya en 2021, AMLO le comenzó a llamar “el señor Caro Quintero”, además de tratar de hacerlo pasar como víctima.

“Imagínense el caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia. ¿Qué hacía el Poder Judicial? (…) Por eso el amparo y la libertad. Y una vez que sale, a buscarlo de nuevo porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente se procedió el amparo”

Testimonios evidencian la inacción de Trump ante el mitin al Capitolio

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes utilizó su octava audiencia de este verano boreal para detallar lo que, según sus miembros, fue la inacción de Trump durante los 187 minutos que transcurrieron entre el final de su incendiario discurso en un mitin en el que instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio, y la publicación de un video en el que les decía que se fueran a casa.

"El presidente Trump se sentó en la mesa de su comedor y vio el ataque en la televisión mientras su personal más veterano, sus asesores más cercanos y sus familiares le rogaban que hiciera lo que se espera de cualquier presidente estadounidense", dijo la representante Elaine Luria, miembro del comité demócrata.

El panel reprodujo testimonios grabados en video de ayudantes de la Casa Blanca y personal de seguridad que hablaban de los acontecimientos del día.

El exasesor de la Casa Blanca Pat Cipollone recibió una pregunta tras otra en el testimonio grabado sobre si Trump tomó una u otra acción: ¿Llamó al secretario de Defensa? ¿Llamó al fiscal general de Estados Unidos? ¿Llamó al jefe de Seguridad Nacional? Cipollone respondió "no" a cada pregunta.

Los miembros del panel dijeron que la hija de Trump, Ivanka, y su hijo Don Jr. estaban entre los que le pidieron que actuara.

La audiencia, que se espera que sea la última hasta septiembre, detalló tanto la violencia que se produjo cuando los partidarios de Trump se abrieron paso en el Capitolio como las acciones de Trump en las horas posteriores a su discurso en el que instó a la multitud a "luchar como un demonio" y la publicación del video en el que decía a los alborotadores que se fueran a casa.

La embestida en el Capitolio, mientras el vicepresidente Mike Pence se reunía con los legisladores, dejó heridos a más de 140 policías y retrasó la certificación de la victoria del presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

"Durante el último mes y medio, el comité selecto ha contado la historia de un presidente que hizo todo lo posible para anular unas elecciones. Mintió, intimidó, traicionó su juramento", dijo el presidente demócrata del comité, el representante Bennie Thompson, a través de una transmisión de video a distancia tras ser diagnosticado con Covid.

"Intentó destruir nuestras instituciones democráticas. Convocó a una turba en Washington".

El representante Adam Kinzinger, miembro republicano del comité, dijo que Trump no tenía ningún interés en pedir a los alborotadores que se retiraran.

Trump sigue pensando en la posibilidad de presentarse de nuevo a la presidencia en 2024.

Los testigos en la sala fueron Matthew Pottinger, viceconsejero de seguridad nacional bajo el mandato de Trump, y Sarah Matthews, vicesecretaria de prensa en su Casa Blanca. Ambos dimitieron en las horas posteriores al motín.

"Si el presidente hubiera querido hacer una declaración y dirigirse al pueblo estadounidense, podría haber salido en cámara casi inmediatamente", testificó Matthews.

La política nacional se ha convertido en “puro circo”: Pamela Cerdeira

Pamela Cerdeira dice que “la política nacional se ha convertido en un circo” debido a la respuesta que el gobierno mexicano dio a la decisión de Estados Unidos de consultar a las empresas en materia energética y el posible incumplimiento de los términos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y también a las acusaciones contra el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, derivadas de los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

“Después de esta respuesta por parte de Estados Unidos, el presidente [Andrés Manuel López Obrador] respondió con una canción de Chico Ché”. Y es que el presidente dedicó la canción “Uy, qué miedo” del cantante mexicano.

En cuanto al otro ejemplo que cita Pamela Cerdeira, sobre la filtración de audios de Alejandro “Alito Moreno por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde presuntamente quedan evidenciados actos de corrupción y extorsión hasta cómo el priísta presume su relación cercana con periodistas para operar contra reporteros no cercanos a él, la analista indica:

“El presidente nacional del PRI ha sido exhibido en los últimos meses como un verdadero impresentable pero ha sido exhibido por otra verdadera impresentable, si tiene verdaderas pruebas debería estar presentando denuncias para que pagara por los probables delitos que ha cometido en vez de estar haciendo un espectáculo”.

La analista concluye diciendo que esto se ha vuelto un “espectáculo” a costa del dinero de todos los contribuyentes. “De todos lados lo que nos regalan es un circo; y si nos gusta el circo, entonces no tenemos por qué sorprendernos después de que nos gobiernan payasos”.

Esto es otro logro del partido de la desesperanza; inflación superó el 8% en primer quincena de julio de 2022

De acuerdo con las cifras del instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la primera quincena del mes de julio la inflación alcanzó un 8.16% en su variación anual.

Este incremento está incrementando los costos de productos como la papa, cebolla. Así como el huevo y la naranja.

Este incremento del 8.16 por ciento en la inflación es el más alto desde la primera quincena de enero de 2021 cuando se posicionó en 8.37 por ciento.

Además de lo anterior, de acuerdo con el reporte oficial del Inegi, esta es la cuarta quincena al hilo con incremento en la inflación. En consecuencia, también con incremento en los productos de México.

Productos y servicios que se encarecieron con la inflación

Entre los alimentos que se encarecieron de manera pronunciada en esta quincena se encuentran la papa (6.82%), el huevo (6.28%), la naranja (6.04%), la cebolla (5.93%), los refrescos envasados (0.66%), los restaurantes (0.51%) y las loncherías y fondas (0.43%).

Por su parte, la electricidad registró un encarecimiento de 1.38% solo de la última quincena de junio a la primera de julio.

Lo importante es que analicemos lo que sucede en todo el país con el gobierno actual

Lo que es un error garrafal, es el problema en el que se ha metido México al no respetar los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, lo que indica la falta de entendimiento por parte de estas gentes que creen que pueden hacer lo que quieran, con esta actuación solo lograran meterse en un problema muy serio.

Ahora sí lo más importante es que van a decir que ya pasaron 4 años, que ya este señor se va, pero la destrucción que está dejando con lo del Aeropuerto, lo de Dos Bocas y todas las obras y asuntos que están inconclusas quien dará cuentas, con ello demuestra que realmente nunca ha sido responsable de sus actos, lo vemos en el ejemplo de cómo es un señor que nunca pagó impuestos y que nunca tuvo ingresos declarados, solo ha sido un señor que lamentablemente esta deschavetado, no, esta malito.

Nos da mucha tristeza ver la situación a la que hemos llegado, por ello debe de hacerse una moción en las obligaciones del presidente, para que cuando acabe su sexenio no se le permita salir del país, hasta que no queden debidamente aclaradas las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios y otros asuntos más, ya pues el señor es responsable de todo l que está sucediendo y por ello tiene que enfrentar su responsabilidad, así como lo va a enfrentar el señor Trump, las acusaciones directas por haber hecho cosas en contra de la constitución y de la ley, lo que va a ser, va a ser, y, la ley tiene que cumplir porque nadie puede estar arriba de la ley, ni obstruir la justicia.

Estos son algunos de los problemas con los que debemos empezar, lamentablemente México va a tardar 10 a 12 años en recuperarse de la situación en la que estamos viviendo.

Es importante saber si saldrá a la luz los nombres de los responsables de todo el daño que se ha hecho a los ecosistemas, además de todas las violaciones a las leyes y a las instituciones. Ya no podemos permitir que esto siga así.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com