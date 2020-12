Fiestas de turistas en Tulum desafían a la pandemia

Tulum.- Por lo menos ocho eventos internacionales de música electrónica se promocionan en los alrededores de Tulum para diciembre y enero de 2021, en plena pandemia por el coronavirus.

El complejo Zamná, que en el último mes ha realizado eventos con más de 200 personas, según se observa en las imágenes, tiene en su cartelera eventos y festivales con costos que van de los 100 a los 160 dólares.

Aunque se tiene un protocolo Covid-19, que consiste en la realización de una prueba rápida, los eventos violan las normas establecidas por el semáforo epidemiológico estatal, que se encuentra en color amarillo.

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno del Estado, en la situación actual no está permitida la apertura de bares, discotecas, centros de espectáculos, cantinas o similares.

A través de los videos que usuarios difunden en Instagram, es posible observar que en los eventos de música electrónica realizados este mes no se siguen las medidas de sana distancia, también obligatorias para los ciudadanos, ni tampoco el uso de cubrebocas.

De acuerdo con los flyers, Zamná tiene en puerta eventos con DJ’s de talla internacional como el chileno-suizo Luciano; los alemanes Ben Klock, Ellen Allien y Boris Brejcha; o el francés Sébastien Léger.

Algunas de las fiestas masivas están programadas para el 31 de diciembre; 1, 3, 4, 6, 11, 14 y 15 de enero.

Señalan a un evento artístico como “propagador” de Covid-19

En el reciente festival Art With Me, realizado los días 14 y 15 de noviembre, el medio estadounidense The Daily Beast (especializado en la cultura pop) reportó que por lo menos 17 personas resultaron contagiadas después de haber asistido a ese evento.

Antonio Romero, administrador del Hospital de Tulum, confirmó a The Daily Beast que fueron admitidas “varias personas” con Covid-19, que previamente asistieron al festival Art With Me, y que tratan casi exclusivamente a turistas.

El periódico estadounidense destaca el contagio de turistas en México, país con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo.