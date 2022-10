Finaliza con éxito Torneo Invitational de Golf en Cancún

Bajo un gran ambiente de camaradería y teniendo como ganadores a José Gutiérrez y Álvaro de Regil con un total de 53 golpes, concluyó con gran éxito la primera edición del Torneo Invitational de Golf 2022 Nassar Nassar Lozano y Asociados, evento realizado en el campo de golf del hotel Moon Palace.

El torneo comenzó en punto de las 6:45 de la mañana con el registro y posteriormente los 72 jugadores salieron a la conquista del campo que lució esplendoroso.

Bajo un sol radiante y un clima agradable, jugadores, patrocinadores y amigos disfrutaron del torneo, dejando toda su experiencia en cada uno de los hoyos de los campos Dunas y Lagos.

El primer lugar con un total de 53 golpes fue para la pareja formada por José Gutiérrez y Álvaro de Regil, equipo que vino de menos a más para llevarse la victoria.

El segundo puesto fue para la dupla de Jesús Cárdenas y Rogerio Ruiz con 54 golpes, empatado con la pareja que ganó el tercer lugar formada por Andrés García y Juan González.

En esta ocasión no hubo Hole in One, varios jugadores estuvieron cerca, pero sin conseguirlo. Sin embargo, se premió a los oyeses.

En el hoyo 6, el primer lugar fue Augusto Espinoza, al dejar la bola a una distancia de 14.95 metros, mientras que el segundo puesto fue para Rodrigo Canasi con 15.10 metros.

El mejor oyes del hoyo 8, fue Santiago Téllez al dejar la bola a 82 centímetros, el segundo lugar fue para Juan Pablo Martínez al poner la bola en 1.57 metros.

Finalmente en el hoyo 3 el ganador fue José Miguel Hurtado, al dejar la bola a 3 metros, mientras que el segundo puesto correspondió a Alejandro Roches, con 3.80 metros.

También ganaron mejor oyes hoyo 8, Francisco Garza al dejar la bola a 77 centímetros y el segundo puesto fue para Salvador Durán con una distancia de 1.79 metros.

El ganador del drive más preciso fue Neil Emberson en el hoyo 1, con distancia de 7 centímetros.

Después de la ceremonia de premiación, los participantes se llevaron premios y regalos sorpresas de los patrocinadores como viajes, estancias de hotel, cenas, bastones y bolsas, la dinámica fue mediante una rifa.

De igual manera, el torneo fue con causa, ya que se benefició al Teletón con todo lo que se recaudó en el hoyo 2, la dinámica fue que los jugadores compraban un tiro de salida del profesional Joseba Romero.

Javier Lozano, organizador del torneo, dijo que el torneo fue todo un éxito gracias a los participantes, agradeció a todos los patrocinadores y dejó abierta la posibilidad de un segundo torneo Nassar Nassar Lozano y Asociados.