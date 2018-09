Limitan a fiscal anticorrupción en caso Borge

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Un Juez de Control Federal no reconoce como representante de la colectividad a Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque como autoridad estatal no forma parte de la carpeta federal abierta en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por ello no han sido ejecutadas las tres órdenes de aprehensión que un juez de control del estado libró en contra del ex mandatario de Quintana Roo.

El detenido está bajo proceso de un juez federal, quien lo tiene a su disposición físicamente, y por ello es el único que puede autorizar o negar su traslado.

También te puede interesar: Exdirectora de la CAPA, a juicio oral

“En su momento solicité a la autoridad federal una autorización para la excarcelación del detenido con el objetivo de traerlo a Quintana Roo a que comparezca ante los jueces que liberaron las órdenes de aprehensión, pero me fue negada, por lo que interpuse un amparo como representante de la colectividad”, explicó la fiscal.

El 14 de septiembre de 2017, Villanueva Arzápalo fue nombrada como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la XV Legislatura de Quintana Roo, lo que permite que represente a la ciudadanía, situación que no reconoció la autoridad judicial federal.

“El estatus de las órdenes de aprehensión es que aún no han sido cumplidas, además nos están haciendo utilizar todos los medios legales combatibles para poderlo traer, a la comparecencia inicial ante el juez de control en el estado”, dijo la funcionaria.

La Fiscalía Anticorrupción del estado litiga en el Consejo de la Judicatura Federal para poder fincarle a Borge Angulo delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, desempeño irregular de la función pública, la venta del patrimonio estatal, así como el caso de Vip Saesa y las concesiones otorgadas sin los procedimientos legales.

En enero pasado, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quintana Roo asistió a la audiencia del ex gobernador, en la que fue vinculado a proceso, el objetivo era ejecutar las tres órdenes de aprehensión, pero no tuvieron éxito.

Semanas posteriores, la FGE dijo que las órdenes aún no habían sido cumplimentadas, incluso analizan la posibilidad de una comparecencia a través de medios electrónicos, pero dependían del tema federal, para poder ejecutar las órdenes de aprehensión y traerlo.

En mayo pasado, Miguel Ángel Pech Cen, fiscal el Estado, dijo que Borge Angulo se había amparado en contra de las tres órdenes de aprehensión locales, y que seguían sin poder ejecutar.

“Estamos entre amparos y revisiones de amparo, para poder traerlo al estado, le hemos dicho al juez de control federal que el detenido será trasladado con las medidas de seguridad competentes, y que comparecerá a través de la policía procesal del estado, porque conforme a la ley, en la audiencia inicial debe estar física y materialmente ante el juez que liberó las órdenes de aprehensión para que enfrente los cargos”, comentó la fiscal.

La autoridad estatal señaló que se han dilatado para no cometer errores que puedan dejar libre a Borge Angulo, como fue el caso del ex gobernador de Veracruz que salió en libertad luego de la revisión de un amparo en el que el juez dictaminó que había sido violado su derecho a una defensa adecuada, ya que no compareció de forma presencial sino a través de medios electrónicos.

“Estuve de manera personal hablando con el juez de control del estado en Ciudad Neza (lugar en el que inició el proceso judicial), también estuve en el primer tribunal colegiado del Estado de México con el magistrado oponente me recibió en dos ocasiones, quien me dijo que mi caso (representación de la colectividad) era muy interesante, y que resolvería mi situación (revisión de amparo) conforme a derecho, sin embargo, a la hora que salió glosada la revisión del ampliado, ahí presente antecedentes similares al de nuestro estado, en el que el traslado del detenido había sido positivo, pero solo se limitó a decirme que esto era una cuestión política y que no lo iba a enviar para acá y no estaba obligado a seguir o utilizar ese criterio del segundo tribunal”.

Villanueva Arzápalo dio vista de la situación a la Consejería Jurídica que tiene la representatividad de gobierno del estado para que apoyen en lograr el traslado de Borge Angulo a Quintana Roo.

El acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una valoración de caso, por el tiempo que tardaría el proceso, aunque igual pueden iniciar un nuevo amparo por parte de la representatividad legal del gobierno.

“Hoy por hoy 98% de los amparos nos han sido ratificados hasta en revisiones de las órdenes de aprehensión, y todas las investigaciones y cuestiones jurídicas que se hacen son debidamente sustentadas tanto en el caso del ex gobernador como contra ex funcionarios públicos en general, por ello la población puede estar tranquila”, añadió la fiscal quintanarroense.

En caso que la Procuraduría General de la República (PGR) quite la prisión preventiva a Borge Angulo, la situación favorecería a las autoridades jurídicas del estado, porque podrían cumplimentar todos los ordenamientos legales en su contra.

La funcionaria en persona y personal de la Fiscalía Anticorrupción han llevado oficial al centro de retención donde se encuentra recluido (Morelos) para que sean informados de inmediato el que se dé la situación de libertad del detenido por algún motivo, para que la autoridad estatal pueda cumplir las órdenes de aprehensión.

“Estamos atacando por todos los ámbitos legales habidos y por haber a efecto de que en algún momento y con todas las de la ley pudiéramos traerlo aquí al estado”, puntualizó.