Nuevo fiscal de Q. Roo deberá conducirse con principios de la 4T: Johana Acosta.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Johana Acosta, respaldo la decisión votada en el Congreso del Estado por la que se nombra a Raciel López como Fiscal General del Estado de Quintana Roo y se pronunció por la construcción de la paz y la seguridad, tras momentos amargos en la impartición de justicia de los últimos 6 años.

De acuerdo con un comunicado, en una contundente declaración, la líder de Morena, pidió al nuevo fiscal apegarse a los principios de “no robar, no mentir y no traicionar”, velando por la defensa de los derechos ciudadanos y la toma de decisiones de la mano del pueblo:

“Fiscal, hemos pasado por momentos muy amargos y hoy la Cuarta Transformación nos ha llenado de esperanza. Por eso quienes estamos en espacios de toma de decisiones debemos hacer un compromiso real con nuestros ideales, pero sobre todo con el pueblo. No robar, no mentir y no traicionar será el camino por el cual deberá conducirse para regresarle a Quintana Roo la paz y la seguridad que un día se nos fueron arrebatada.

Ponderó que los Gobiernos de la 4T, han generado esperanza a las y los quintanarroenses, prueba de ello, fue la inversión histórica en materia de Seguridad enarbolada por el sexenio de Mara Lezama.