Fiscalía de Q. Roo, en constante depuración y control

En el último año, un total de 258 elementos de la Fiscalía General del Estado han sido dados de baja y otros 515 han sido rotados, como parte de la depuración y control al interior de la instancia, aseguró el fiscal Raciel López Salazar, quien consideró que quienes acusan constantemente a la FGE son personas o grupos que solo buscan desacreditar.

Dijo que desde su llegada en 2023, la depuración no ha parado. Los 258 elementos dados de baja hasta el momento fueron por presuntas irregularidades en su actuar o presuntos vínculos con el crimen organizado. En el caso de las 515 rotaciones de personal fue para evitar que sean utilizados por la delincuencia.

“ La transformación de la FGE no se detiene , y para esos que nos acusan déjenme decirles que hemos judicializado a tres servidores públicos que se aprovechaban de su puesto para cometer ilícitos, como un perito que hacía uso ilegal de las muestras de investigación. La corrupción ya no es permitida bajo mi mando”, declaró.

En tanto, reconoció que uno de los principales retos es desahogar más de 100 mil carpetas rezagadas que fueron heredadas por la anterior administración, incluso de averiguaciones previas correspondiente al antiguo sistema de justicia penal.

"Estamos trabajando con las carpetas que están iniciando y también con las carpetas rezagadas. En el caso de carpetas que no están en trámite o que no aparezcan se hace una reposición de los autos que lo integran, independientemente de que se integra en Asuntos Interno para ver si tiene o no tiene responsabilidades la persona o el ministerio público que tenía a cargo esa carpeta", mencionó.