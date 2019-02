Laboran en Fiscalía personas que tienen otro perfil

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Fiscalía General de Quintana Roo funciona actualmente con 64 personas que no cumplen con los requisitos para ocupar el cargo de agente del Ministerio Público, confirmó Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la dependencia.

El funcionario señaló que se trabaja en una reestructura interna para enviar a otras áreas a quienes no tienen las competencias necesarias, o bien, rescindir del contrato de trabajo.

También te puede interesar: Anuncian a nuevo Director General de Seguridad Pública de Tulum

“Hay personas que tienen competencias laborales que no son acordes a la función que desempeña la Procuraduría, o en su caso, no tienen la preparación académica para ello… es decir, estamos encontrando arquitectos, pedagogos que están desempeñando funciones de auxiliar de Ministerio Público o de Ministerio Público, que no puede ser”, aseveró el fiscal general.

Para el funcionario, esa situación se encuentra fuera de toda norma y escapa a las disposiciones establecidas en el Servicio Profesional de Carrera, así como de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Desde luego que estamos trabajando fuera de la norma y eso no puede continuar”, afirmó.

Montes de Oca Rosales, quien dijo que se está procurando no hacer despidos masivos y acomodar a las personas en áreas más acordes a su perfil, como psicología o el Centro de Atención a Víctimas para Mujeres.

“Tú vas a una agencia del Ministerio Público y crees que te está atendiendo un abogado o una persona que tenga las habilidades para diseñar una estrategia litigiosa o algo, y no, estás hablando con una persona que tiene otro perfil”, subrayó el también ex titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Derivado de ello, es una constante que no haya personal suficiente para atender a la ciudadanía ni Ministerios Públicos suficientes para llevar por buen camino los procesos legales.

Reconoció que la situación también tiene que ver con los exámenes de control y confianza, de donde ya se emitieron recomendaciones para evitar que estas personas continúen desempeñándose en dichos puestos.

El titular de la Fiscalía General del Estado detalló que por el momento no se ofertarán nuevas plazas, pero se invitará a pasantes de derecho para laborar en la dependencia.