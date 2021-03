Fiscalías deberán revisar los antecedentes de cada candidato a contender: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos investigar los antecedentes de los candidatos que postularán para la próxima elección.

Dijo que, aunque será demasiado trabajo para las fiscalías, deberán revisar el historial de aspirantes a cargos de elección popular.

Para él, “sería muy bueno también que se investigara a los partidos, pero eso es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales”.

Abundó que “sería muy bueno que, una vez que tengan todos los candidatos y los partidos, claro que le van a dar trabajo a la fiscalía, sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”.

A su parecer, “ojalá y se aplique la ley porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones: por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres”.

Para este proceso electoral, cuyas campañas iniciaron hace una semana, en cinco estados, apuntó que “afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero que nadie esté pensando que es pura faramalla”.

Lo mejor sería conocer todos los “delitos” por los cuales no se le ha juzgado a López Obrador

En relación al tema de revisar los expedientes de los candidatos, sería bueno que si lo hicieran ya que al paso del tiempo van apareciendo ciertos movimientos “raros”, asociaciones o amistades “dudosas”, así como también que no tenían nada cuando llegaron o que no era de ellos, para después resultar que ya son millonarios, eso si resulta grave.

Es por ello que consideramos importante dar a conocer algunos de los delitos por los que se le podría juzgar al señor que está ahorita en funciones, por ejemplo:

*En 2019, su primer año de gobierno, fue el que tuvo un alto número de asesinatos que en las últimas dos décadas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y diciembre de 2020, se cometieron en el país 34.582 homicidios dolosos. Esto representa un aumento de 2,5% con respecto a 2018, que hasta entonces fue considerado el período más violento. Según las estadísticas, junio fue el mes con más homicidios: 2.993 en el país de 130 millones de habitantes.

La mayor parte de estos delitos se concentran en los estados de Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California.

*La comparecencia del presidente ante las autoridades por el delito y la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

*Por los videos de Pío López Obrador, el hermano del Presidente, recibiendo dinero para apoyar campañas, ya que se muestran dos entregas: una por 400 mil pesos y otra por un millón de pesos, sin embargo, se habla de otras entregas durante varios meses.

*Porque nunca comprobó de dónde o cómo le hacía el presidente para financiar tres campañas durante 18 años, si no se le conocía un trabajo o una empresa o un ingreso que le pudiera financiar esta actividad política.

Y así como estos ejemplos podríamos seguir sacando más asuntos pendientes, tanto de él como de familiares y amigos cercanos, de quienes no se ha dicho nada al respecto y por lo tanto siguen en veremos.

También sería recomendable se juzgara a muchos de los miembros de su gabinete y de su partido, ya que últimamente estamos viendo que tienen mucha tela de dónde cortar.

Está en duda si cumplió con los requisitos para haber sido gobernador de la Ciudad de México

Esto porque al parecer él no tenía derecho de haber sido regente de la ciudad de México ya que se tendría que conocer si cumplió con los requisitos necesarios para desempeñar esa función o si fue otra de las mega pen… de Carlos Salinas, por opinar y no respetar lo que está escrito y lo que es institucional.

Eso demuestra la poca cultura que tienen muchos funcionarios con respecto al conocimiento total de las leyes para votar, eso sí fue un grave error que le causó mucho daño a México y a los mexicanos, el hecho de violar las leyes electorales también lo convierte en un delincuente.

Es por ello que detallamos a continuación los requisitos necesarios e indispensables para poder ser el regente de la Ciudad de México: Requisitos para ser gobernador.

El Artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Jefe de Gobierno capitalino será electo por votación universal, libre, secreta y directa; así como no podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección.

Además durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México.

Y aclara quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

En el apartado B de dicho Artículo vienen los requisitos para ser Jefe de Gobierno de la CDMX:

-Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos.

-Para las personas no nacidas en la Ciudad, se requerirá vecindad de al menos 5 años. La ausencia de la ciudad hasta por seis meses no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público.

-Tener 30 años cumplidos al día de la elección.

-No haber recibido sentencia por delito doloso.

-No ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente.

-No tener mando en instituciones militares o policiales, a menos que se separe del cargo antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.

-No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito en la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.

-No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa ni ser integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, ni del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.

-No ser legislador local o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente.

-No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley.

-No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.

Los ciudadanos aprueban más

a gobernadores del PRI y PAN

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las personas que tienen antecedentes penales no deben ser candidatos.

De los 32 gobernadores que hay en México, solo cinco cuentan con una calificación sobresaliente, lo que revela que los ciudadanos no aprueban la administración de gran parte de los mandatarios estatales.

De acuerdo al Ranking Mitofsky de gobernadores, de los cinco mandatarios locales que obtuvieron una calificación muy satisfactoria durante el mes de febrero, dos corresponden al Partido Acción Nacional, dos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y solo uno a Morena.

No obstante, 15 gobernadores lograron aprobaciones altas que van del 59 a 45% de aprobación; mientras que 12 gobernadores tuvieron evaluación media, que van de 44 a 30% de aprobación.

La candidatura de Félix Salgado le

saldrá cara a López Obrador: Activista

Después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena pidió reponer el proceso para definir al candidato a la gubernatura de Guerrero, sin prohibir que Félix Salgado Macedonio vuelva a participar, la colectiva #NingúnAgresorEnElPoder regresó a las calles para protestar en contra de la posible candidatura del político acusado de abuso sexual.

Primeramente se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia de Guerrero; para posteriormente arribar a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para fijar su postura.

Yolitzin Jaimes, vocera de la colectiva, señaló que el grupo esta consiente que Salgado Macedonio podría ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, por esa razón sigue movilizándose.

Decepcionada por la gran posibilidad que existe de que Félix Salgado obtenga la candidatura, resaltó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pagará el “costo político” de tal decisión.

Agregó que la colectiva #NingúnAgresorEnElPoder seguirá siendo la oposición más legítima al mandatario mexicano y a su “partido que traiciona a las mujeres”.

“Morena pierde con él, el presidente se lleva la sombra de Félix y pagará el costo político de esto (la candidatura de Salgado Macedonio) y nosotros vamos a seguir siendo la oposición más legítima al presidente y su partido que traiciona a las mujeres”, declaró.

Se ha dado a conocer que el candidato de Acapulco tiene varias demandas levantadas, es por ello que la comunidad mexicana está en duelo, situación que ya es completamente inaceptable que sigan los cretinos incautos, porque no están respetando la Constitución porque siguen pensando que este señor es un rey.

Ahora este señor dice que se va a ir a “La Chingada”, a su rancho, eso sí sería realmente un milagro difícil de creer, y, que no se le olvide que el creador de esta situación ha sido únicamente él.

Por modificaciones en el Registro Civil de la CDMX, no se pueden actualizar las cifras de mortalidad por Covid-19

A dos meses de la llegada de la pandemia de coronavirus a México, la revista Nexos publicó la primera estimación del exceso de mortalidad registrado en la Ciudad de México por la Covid-19.

A tan solo dos días de la publicación del artículo, el gobierno capitalino implementó una función al sitio del Registro Civil con lo que imposibilitaba la actualización de las cifras; pese a ello, los redactores del artículo pudieron continuar el análisis de forma manual.

Desde entonces y hasta el mes de febrero, Nexos logró publicar un total de 17 textos con las actualizaciones de las cifras.

Sin embargo, esto ya no podrá continuar, debido a que en la primera semana de marzo, el gobierno de la Ciudad de México modificó nuevamente el sistema de consulta del Registro Civil, con lo que imposibilitan a los redactores el poder continuar actualizando las cifras del exceso de mortalidad en la capital del país.

Con estos cambios, la autoridad no ofrece una alternativa para que cualquier persona pueda seguir consultando los datos sobre el exceso de mortalidad en la Ciudad de México.

México tiene un “futuro brillante” si invierte en educación y no en petróleo, dijo Bill Gates a AMLO

Bill Gates, fundador de Microsoft, aconsejó a Andrés Manuel López Obrador, representante del Poder Ejecutivo, enfocarse en tener un buen sistema educativo que en “sacar petróleo del subsuelo”.

Durante una charla sobre el tema de los combustibles en Latinoamérica, al también filántropo le preguntaron expresamente: “¿Qué consejo le daría usted al presidente de México, si lo tuviera enfrente en este momento?”.

A lo que respondió: “Tener un buen sistema educativo es mucho más importante que sacar petróleo del subsuelo. México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente”.

Agregó que, en términos generales, el sistema educativo de México “es muy débil”, pese a que tiene institutos que forman, por ejemplo, ingenieros de clase mundial.

“México tiene lugares como el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que se forman ingenieros de clase mundial. Pero hablando en términos más generales, el sistema educativo en México es muy débil, por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas de los maestros con relación al nivel económico de México“, dijo.

“Un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados, con vidas plenas. La educación representa más que el dinero. Así que México puede tener un futuro muy brillante sin el petróleo, porque su principal recurso es su gente“.

Aunque reconoció que aún existe dependencia de la gasolina para mover la economía, consideró que los países deben alejarse poco a poco de la expectativa “de hacer mucho dinero vendiendo petróleo o gas natural”.

Con la ley eléctrica, juez actúa como empleado de empresarios: AMLO (El Universal)

Arremete contra Juan Pablo Gómez Fierro por conceder amparos a compañías ante reforma al sector; advierte que solicitará al Consejo de la Judicatura y a la Corte que investiguen al juzgador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el juez Juan Pablo Gómez Fierro –quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica- actúa como empleado subordinado de las empresas nacionales y extranjeras en materia energética y las protege, por lo que advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se revise su actuación.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo aseguró que empresas en materia energética están molestas con la aprobación de esta reforma, porque se beneficiaron con contratos leoninos.

“¿Qué es un contrato leonino?

Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional, que, desde luego, tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares; entonces, firman convenios en donde pierde Hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras.

“Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional.

“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, abundó.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no se está cancelando la reforma energética del sexenio pasado, sino que se está procurando quitarle a ésta “las aristas más filosas, lo que más daña”.

“Y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a estar defendiendo este punto”, sostuvo López Obrador.

El presidente acusó que empresas privadas extranjeras, como la española Iberdrola, se sentían las dueñas de la industria eléctrica nacional y obtenían contratos “jugosísimos” a costillas del erario.

“Porque esos –prosiguió- contratos al final de cuentas significan pagar más por la luz, los consumidores mexicanos tienen que pagar más por la luz por esas ganancias excesivas que se pactaron en esos contratos, haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Vamos a atender este asunto. Ya les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola le dije: “Estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos que están excedidos”, reveló.

Sin embargo el Ejecutivo federal calificó como vergonzoso y humillantes que Iberdrola, “de manera gansteril”, se haya llevado a trabajar a Georgina Kessel, ex titular de la Secretaria de Energía (Sener) en el sexenio de Felipe Calderón, y al propio ex presidente.

“O sea, ¿¡cómo!? Es una falta de respeto al pueblo de México, a nuestra nación, es una vergüenza. ¿En qué país del mundo suceden estas cosas?”, exclamó.

“No hay amenazas contra abogados de Estados Unidos”.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador aseguró al Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que no hay ninguna amenaza contra ellos, luego de que esta organización consideró como un ataque las declaraciones del mandatario mexicano de que son traidores al país quienes representan a empresas que se inconforman por las reformas en materia de electricidad.

“Unos abogados en Nueva York dijeron que yo los había amenazado porque dije aquí, creo que antier o ayer, recordé la frase del general (Lázaro) Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria.

Pues lo dijo el general, pero además lo han dicho hasta personalidades estadounidenses, porque en Estados Unidos hay muchos empresarios, también como en otros países del mundo, con ética, que actúan con rectitud, existe un comportamiento moral, ético en las empresas, en los negocios.

“Se sintieron amenazados. No hay ninguna amenaza. Salió una nota ayer en The New York Times”.

El colegio expresó su preocupación por las declaraciones del presidente el 22 de febrero en las que acusó a abogados mexicanos de “traición al país” por representar a empresas extranjeras que, se prevé, impugnen la ley eléctrica.

Críticas fueron una

intimidación, aseguran

Actitud de mandatario atenta contra la autonomía del Poder Judicial: expertos.

Ministros en retiro, integrantes del Poder Judicial, expertos en derecho constitucional y asociaciones de abogados salieron en defensa del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien recibió críticas y señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador por otorgar a particulares suspensiones provisionales a la reforma eléctrica aprobada recientemente en el Congreso.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar la actuación del juez federal, los especialistas en derecho coincidieron en señalar que esta solicitud del mandatario es intimidatoria y va contra la autonomía del Poder Judicial, y llamaron a ese Poder a pronunciarse en defensa del juzgador.

El titular del Ejecutivo federal aseveró ayer que Gómez Fierro actuó como un subordinado de las empresas particulares, sin embargo, los especialistas opinaron que el impartidor de justicia se limitó a hacer su trabajo.

Hasta el cierre de esta edición, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no había notificado sí recibió o no alguna petición formal de la Presidencia, como afirmó que lo haría el presidente López Obrador, para revisar la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro; tampoco se había pronunciado en torno a los señalamientos del mandatario.

Los expertos consideraron que López Obrador atentó contra la división de Poderes al pedir que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien con sus decisiones suspendió, por ahora, todos los efectos de la reforma eléctrica impulsada por el presidente.

“Lo primero que hay que destacar son los pantalones muy bien puestos del juez y su decisión de otorgar la suspensión provisional, a pesar de las presiones políticas que sobre él ya se están ejerciendo”, dijo el ex procurador Ignacio Morales Lechuga.

Morales Lechuga señaló en entrevista con El Universal que las palabras del presidente podrían provocar que otros jueces cambien sus decisiones y ya no concedan suspensiones, porque muy pocos aguantan las presiones políticas.

“El presidente no es respetuoso de la división de poderes y de la autonomía del Judicial; habría que decirle al presidente que deje de intervenir y presionar al Judicial o que deje de tratar de desatar una condena pública, refirió el ex procurador.

A su vez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respondió a López Obrador que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho.

“En relación a expresiones que ponen en duda la actuación de los juzgadores federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación enfatiza que su único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho”, enfatizó la asociación.

A través de redes sociales, el ministro en retiro José Ramón Cossío criticó que el mandatario haya declarado sobre este tema sin tener conocimiento de causa. “Lamentables comentarios hechos desde el gobierno a la suspensión del juez de Distrito contra las reformas en materia eléctrica. Tanto por el franco desconocimiento del derecho como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en donde debieran hacerlo: el recurso”, escribió en Twitter.

Por su parte, Julio Jiménez, especialista en derecho constitucional, consideró preocupante que López Obrador haya solicitado la investigación de un juez, pues a su parecer esto demuestra que los intereses políticos del Presidente están por encima de la legalidad de su reforma a Ley de la Industria Eléctrica.

“El presidente expresa opiniones que vulneran la Constitución y la autonomía del Poder Judicial. Sus declaraciones, en las que pide la revisión de jueces federales, son improcedentes, indebidas, imprudentes, ilegales e inconstitucionales”, dijo el doctor Jiménez Martínez.

Luisa Conesa Labastida, abogada constitucionalista, defendió las declaraciones del juez Gómez Fierro, pues señaló que sus suspensiones de la reforma eléctrica tienen que ver con su criterio jurídico y no con un asunto personal contra el mandatario.

“La declaración del presidente es muy desafortunada y preocupante, es parte de la misma línea que ha seguido para atacar al Poder Judicial (…) Ahora el Poder Judicial debe actuar como siempre, con independencia, porque el único soberano no es el presidente, sino la Constitución”, dijo Conesa Labastida.

También Francisco Burgoa, profesor de derecho constitucional en la UNAM, opinó que el Jefe del Ejecutivo debería respetar las instituciones y tendría que ser el primer interesado en ver si un juez evalúa si su reforma a la industria eléctrica está apegada a la ley: “El juez de Distrito solamente está cumpliendo con las funciones que le encomienda el ejercicio de su cargo, entonces, el presidente está atentando contra el principio de la división de Poderes y, por lo tanto, pretende que su voluntad esté por encima del Poder Judicial”.

Luis Hernández, experto en derecho y juicios de amparo, calificó como desafortunada la petición del Ejecutivo de revisar la actuación de un juez, pues con esto se atentó contra pactos internacionales en los que se establecen garantías judiciales. “Este tipo de expresiones lo único que hacen es decir: ‘Si no estás a mi favor, estás en contra mía’, y poco abonan al México democrático que todos queremos.

Lamentan la postura del Ejecutivo

Especialistas consideran que lo dicho por el presidente va contra la división de Poderes.

José Ramón Cosío, Ministro en retiro: “Lamentables, los comentarios del gobierno (…) tanto por el desconocimiento del derecho como por la manera de tratar el tema”.

Ignacio Morales, ex procurador: “Hay que destacar los pantalones del juez y su decisión de otorgar la suspensión, a pesar de las presiones políticas sobre él”.

Julio Jiménez, Especialista: “El presidente de la República expresa opiniones que vulneran la Constitución y vulneran la autonomía del Poder Judicial”.

Luisa Conesa, Abogada: “El Poder Judicial debe actuar como siempre, con independencia, porque el único soberano no es el presidente, sino la Constitución.

Francisco Burgoa, Profesor: “El presidente está atentando contra la división de Poderes. Pretende que su voluntad esté por encima del Poder Judicial de la Federación.

Luis Hernández, Experto en Derecho: “Este tipo de expresiones (del presidente) lo único que hacen es decir: ‘Si no estás a mi favor, estás en contra mía”.

Esto crearía una situación super mega negativa ya que vendría un aumento en el precio de la luz, por lo que México sería cada vez menos competitivo en la producción de sus productos.

En lo que ellos sí están haciendo bien y va en aumento, es en más crímenes, más homicidios, más asesinatos, más secuestros, más asociaciones delictuosas, y hasta “se dice” que la guardia civil tiene relación con los capos. El tiempo nos dará la respuesta.

Bryan LeBarón denuncia a Alfonso

Durazo por omisiones en caso LeBarón

Bryan LeBarón, integrante de la familia que fue asesinada en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, por incurrir en omisiones.

Al salir de la FGR, tras presentar la denuncia, el hermano de Julián LeBarón señaló que también incluyó al Secretario de Seguridad de Sonora, José David Anaya, por omitir tomar acciones para erradicar la zona en la que su familia fue atacada.

“Tenemos muy documentado que había varios casos de violencia en la zona e incluso Julián denunció ante los medios, la violencia que existía en ese camino y la autoridad no hizo nada”, dijo.

“Nos hemos dado cuenta de que hay varios casos que se denunciaron de actos de violencia en la zona, personas desaparecidas, homicidios, extorsiones y no hicieron nada. Sólo hay dos razones por las que la autoridad permitió que siguiera operando el crimen organizado en la zona, ya sea por complicidad o por omisión”, agregó.

Señaló que desde el asesinato de su familia, se han percatado de las omisiones que existían desde antes del ataque.

“Ellos son los responsables legítimamente de garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos”, declaró.

Bryan LeBarón señaló que su familia ha sido informada de la detención de 19 personas por los hechos ocurridos en Bavispe, en los que 7 menores y dos mujeres murieron; 14 de los detenidos están por delincuencia organizada, tres por homicidio, uno por homicidio y delincuencia organizada y uno más por delitos contra la salud.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se ha detenido a 10 personas relacionadas con el caso.

“En el crimen a las mujeres, niños y niñas en Bavispe, se investigó y hay más de 10 detenidos, responsables”, dijo.

Por todo este tipo de situaciones pensamos que sería necesario que tomaran unas clases de los artículos Constitucionales, tanto el presidente como toda la Cámara de Diputados y la de Senadores, porque si tuviéramos que dar una calificación de ellos, obviamente que todos saldrían reprobados, esto tiene cierto parecido a lo que se vio en la época de Hitler, por tantas mentiras y engaños además de la sumisión que muchos han demostrado, y con lo que han expuesto que no tienen respeto ni a la República, ni a los tres Poderes de la Unión, ya que todo esto, además de haber iniciado una guerra contra las mujeres, se ve que un violador puede tener la aprobación de la autoridad.

Pero veremos como todos sus ineptos seguidores, pronto pagaran muy caro el haber caído y haber creído en una situación rodeada de engaños, de mentiras y de falacias que van en contra del mundo y de las repúblicas que son básicos para que se cumpla la Constitución y nos dé una convivencia igualitaria, basada en el respeto a la propiedad privada, “tierra y libertad”, que siempre serán infraestructuras que garantizar un futuro sin dictadores en el poder que estén traumados y obsesionados en no cumplir la promesa que hicieron cuando tomaron el poder.

