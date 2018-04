Fiscalización va contra los sobornos en Playa del Carmen

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- El nuevo director de Fiscalización, Enrique González Rosas, tiene entre sus prioridades tener un mejor entendimiento entre los comerciantes y empresarios y el personal de esa área, pues se arrastra con vicios como “el moche” para no aplicar sanciones.

“Yo vengo del sector empresarial y sé que pasan algunas cosas en la relación gobierno-empresas, y por eso necesitamos que el inspector de Fiscalización sea más amable y que no sea visto como una persona que va a perjudicar al empresario, sino que lo vean como un asesor para hacer mejor su trabajo”, dijo.

Hasta la semana pasada, González Rosas presidió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), nombramiento que dejó para concentrarse en la administración pública a partir de ayer.

Aseguró que el primer paso será brindar capacitación a los elementos de Cobranza y Fiscalización con el fin de generar un protocolo de verificación para que en lugar de instigar a los empresarios para que éstos den dinero, cumplan con las deficiencias operativas o administrativas que se les detecte y que ese recurso económico sea ingresado a las arcas municipales.

"Vamos a ver quiénes sí trabajan y si no pues daremos oportunidad a alguien más".

“Es lo que queremos, que todos los inspectores se sumen a esta encomienda que nos dieron, que tenemos ese objetivo. Vamos a ver quiénes sí trabajan y si no pues daremos oportunidad a alguien más”, advirtió.

Uno de los reclamos más evidentes que los empresarios han hecho es el crecimiento del ambulantaje, que incluso ha sido motivo de reuniones entre gobierno y asociaciones de comerciantes.

“Lo sabemos porque yo mismo he hecho esos señalamientos. Vamos a hacer estas revisiones porque acaban de aprobar los permisos que el Comité de Comercio en la Vía Pública, y quienes no cumplan podrán ser acreedores a multas y sus retiros de la vía pública si no están autorizados”, indicó.

Consideró que el ambulantaje está fuera de control, por lo que es urgente concentrar sus esfuerzos en remediarlo.