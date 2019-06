Lo que no se mide no se puede mejorar

“Impacto es una palabra que solo con leerla causa mucho impacto” es una frase de una gran amiga, Fabiola Figueroa directora y fundadora de Endémica, una de las mejores empresas en medición de impacto de todo el País.

Hoy en día esa palabra la escuchamos y vemos en todas partes, que “cursos de alto impacto” “Emprendedores de alto impacto” “Proyecto de alto impacto” “líder de alto impacto”, incluso mi publicación de mayo de esta columna fue “Inversión de Impacto”. Pero, ¿qué realmente significa impacto?

Si buscas en internet vas a encontrar: “Del latín tardío impactus, el impacto es el choque o la colisión de dos objetos o seres”, otra definición que encontrarás es: “Impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso.”

La utilización de la palabra se amplió y fue objeto de múltiples definiciones en la literatura referida a los beneficios sociales, económicos y ambientales.

Así que de nuevo citando a mi amiga experta en medición de impacto, es la TRANSFORMACION positiva y negativa que generan las variables resultantes de los proyectos, programas e iniciativas de índole social, económico y ambiental.

Como consultora y mentora de empresas socioambientales, me ha pasado que me dicen “Yo me dedico a la inclusión financiera por ende es impacto” “yo vendo café orgánico de Chiapas por ende es impacto” “mis productos me los maquilan mujeres de una comunidad, hago impacto social porque las empodero.”

Yo les contesto: ¿Cuál empoderamiento? ¿Cuál impacto? ¡Eso es el qué haces, lo que realmente importa es el CÓMO lo haces! ¿Estás haciendo inclusión financiera cobrando un CAT del 90% más IVA? ¿Estás haciendo café orgánico enriqueciendo a la empresa que te comercializa y pagándole una miseria al pequeño productor? ¿Solo les das a las mujeres de la comunidad que te maquilen tus productos sin preocuparte por su desarrollo humano, habilidades humanas, ni sus derechos humanos?

Medir el impacto de nuestras acciones es tener humildad profesional y una humildad personal en donde verdaderamente me preocupo que mis resultados tengan congruencia con mis intenciones, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.

Cómo medir el impacto lo detallaré en otra colaboración para esta columna. Por ahora querido lector, con lo que me gustaría que te quedes es que toda actividad humana genera un impacto negativo y positivo, ese impacto genera una repercusión social y ambiental. Por lo tanto en la medición de impacto lo importante es la Transformación independiente a los resultados, contemplando los efectos colaterales.

Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907)

Las acciones de “cambiar el mundo” que no se analizan con profundidad todas las consecuencias, buenas y malas, sociales y ambientales, si se ocultan las negativas y solo se aplauden las positivas, entonces son acciones sin humildad hechas desde el egocentro.