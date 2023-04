Flotan en el éxito

Debido a su condición geográfica, Isla Mujeres y Cozumel son destinos especiales, tanto así que abundan ideas legislativas para otorgarles trato preferencial por dicha situación. En los hechos no es que permanezcan en una irremediable desventaja porque ambas islas, pese a todo, "flotan" en éxitos.

Va una cifra: recientemente la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) proyectó un incremento total de hasta 922 mil pasajeros hacia los dos municipios durante abril. Se trata de un aumento cercano al 18% de pasajeros en el caso de Isla y de 22% en Cozumel cuando se compara con el año anterior.

Algunos datos más: Cozumel reporta un aumento de 104% en pasajeros que arribaron en cruceros durante los primeros tres meses del año. Para todo 2023 se estima que habrá mil 154 arribos y 3 millones 726 mil 115 pasajeros, lo cual evidencia un continuo crecimiento. Dicho aumento es un indicador positivo del auge del turismo en Quintana Roo y confirma la popularidad de todos los destinos en la región. El éxito ya no se basa solamente en el corredor Cancún-Riviera Maya.

Los municipios de Atenea Gómez Ricalde y de Juanita Alonso representan destinos con cualidades diferentes. Isla Mujeres, por ejemplo, supera con creces sus propios números, atrae inversiones y gana premios en certámenes reconocidos. Para constatarlo, deberá revisarse el saldo final de la temporada vacacional.

En términos generales la mayor conectividad, las tarifas competitivas y la promoción efectiva sofocan cualquier intento de "campaña negra" contra el Caribe mexicano que, cuando se presenta como región, es imbatible ante cualquier otro.

Desorbitado

Cancún es el tercer destino nacional favorito este año, según el monitoreo de la Secretaría federal de Turismo. El municipio de Ana Paty Peralta le pisa los talones en ocupación hotelera a Los Cabos y Puerto Vallarta, aunque la diferencia es mínima, de apenas unas décimas.

El destino líder en la región podría remontar esta semana. La explicación es sencilla: No es que vengan menos turistas y visitantes, pasa que ahora muchos se internan hacia el centro-sur (no se quedan siempre ni todo el tiempo en Cancún) y no existe registro fiel de cuántos llegan a ciertos hospedajes, con amigos o familiares.

El alto número de llegadas al aeropuerto es un indicador irrebatible que confirma la visión tranquilizadora sobre su liderazgo vigente.