Focos rojos

Se ha creado una situación por falta de cuidado y el mar está siendo envenenado por todos los incautos e ignorantes bañistas que utilizan cremas anti solares que contienen productos que están envenenando y matando el mar.

No destruyan al planeta, No sean bio-suicidas, No podemos permitir que sigan destruyendo el mar. Que se tomen las medidas constructivas necesarias para que los hoteles no permitan que los huéspedes utilicen cremas que están matando a los peces, al coral y a toda la fauna marina.

Está información necesita ser digerida para que se tomen las medidas urgentes y se dejen de comprar cremas anti solares que contengan, el tipo de productos que menciona el estudio que se detalla a continuación.

¡Sí, el paraíso aquí debe seguir siendo un paraíso!

En al menos el 85% de las lociones bronceadoras, el aceite bronceador y las lociones con spf. Aquí en el mercado de la Riviera Maya siempre hay al menos una de estas sustancias tóxicas para los humanos y la naturaleza.

¿Qué daño hace la crema solar al ecosistema marino? Se calcula que 14,000 toneladas de crema solar acaban en el mar cada año. Por término medio, cada veraneante utiliza tres cucharadas soperas de crema solar al ponérsela.

R: Los protectores solares que levan millones de turistas son arrastrados por el agua –más de 14,000 toneladas al año- y se depositan en grandes manchas de aceite que asfixian los arrecifes. Además, las sustancias químicas que contienen provocan una infección vírica en los corales, lo que provoca el blanqueo y mata a los corales. Hasta el 25% de los arrecifes de coral del mundo corren un riesgo inmediato de colapso debido a la presión humana, y otro 25% está en riesgo a largo plazo.

Los asesinos seguros del coral son…

Oxibenzona: Un estudio del Instituto de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Zúrich ha descubierto que la oxibenzona, por ejemplo, también puede simular los efectos del estrógeno en el organismo y favorecer el crecimiento de las células cancerosas.

Ebastian Ferse, biólogo marino del Centro Leibniz, por su parte, describe en una entrevista que la sustancia puede provocar un mal desarrollo en los bebés debido a la influencia hormonal. Los investigadores de Estados Unidos temen incluso un efecto cancerígeno.

La sustancia apenas se disuelve en el agua, lo que es una de las razones de su efecto nocivo para el medio ambiente.

Los octinoxatos pertenecen a la familia del octocrileno. Y actúan como el ocotrileno.

Octocrileno.

Se sospecha que el octocrileno forma radiales libres en lugar de neutralizarlos.

El octocrileno es difícil de descomponer en la naturaleza, incluso en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

El octrocrileno también puede dañar a los peces y otros seres vivos por su efecto hormonal.

Se dice que el octocrileno se acumula en organismos vivos como los mejillones y las otras, y en los peces interfiere en el desarrollo del cerebro y el hígado.

El asesino de corales que entra en las hormonas.

Y se sospecha fuertemente que causa cáncer desde hace años.

Y se sospecha que influye negativamente en la fertilidad.

Y lo que entra en las hormonas de los seres humanos también entrará en las hormonas de los corales y de los peces; desgraciadamente, esto aún no se ha investigado científicamente.

El principio activo ya ha penetrado en las hormonas 20 minutos después de aplicar la crema.

Esta sustancia también está contenida en casi todos los productos para niños, ¿realmente quieres poner resto en la piel de tus hijos?

* Benzofenona

* El IARC ha llegado a la conclusión de que la benzofenona puede ser cancerígena en animales y que no se puede descartar tal efecto en humanos.

* hay estudios sobre varias formas de benzofenona que demuestran un efecto similar al del hidroxibenzofenona. Este artículo de revisión también encuentra un efecto similar al de las hormonas en la benzofenona real. Una tesis de la Universidad de Göttingen también encuentra un efecto similar al de los estrógenos en la benzofenona-2.

* Según los estudios, la benzofenona-3 y la benzofenona-4 tienen un efecto sobre el sistema inmunitario y pueden provocar una fotoalergia en algunas personas. Esto significa que la luz del sol provoca reacciones alérgicas en la piel cremosa.

*Aceite mineral (parafinium perlequidum)

Cuando pensamos en el aceite mineral, lo primero que se nos viene a la cabeza es el llenado de un coche o los sistemas de calefacción de aceite. Casi nadie piensa en ella como una sustancia cariñosa que uno quisiera untar en el pelo o en los labios. Pero las parafinas tienen la gran ventaja de que son muy baratas. Por ello, la industria cosmética los utiliza con demasiada frecuencia como sustituto barato de los aceites que realmente proporcionan un cuidado duradero.

Uno de los problemas conocidos de las parafinas es que obstruyen y secan los poros. Según Okotest, también pueden acumularse en los riñones, el hígado y los ganglios linfáticos.

El aceite más vendido en todo el mundo es Hawaiian tropic este aceite de bronceado es pura parafinium perlequidum con un poco de conservante y un aroma de coco nada más.

Un litro de parafinium perlequidum se compra en la industria cosmética por unos 1.20 a 1.50 dólares el litro. En cantidades mayores, como sin duda necesita el trópico hawaiano, el precio baja drásticamente.

¿Puede ser bueno el erdoil para la piel que sólo obstruye la piel y los poros?

¿Puede ser bueno este erdoil si obstruye la superficie viva de los corales?

(Lamentablemente, el parafinium perlequidum aún no ha sido estudiado científicamente en relación con los daños en los corales)

*Parabenos

El siguiente y casi último ingrediente preocupante son los conservantes que se dice que tienen un efecto similar al de las hormonas; los parabenos. No se utilizan en la cosmética natural, pero son parte integrante de muchas cremas bronceadoras y protectores solares de aceite y también en la cosmética normal de día.

Los parabenos se han utilizado durante años para evitar el crecimiento de las bacterias. Se utilizan especialmente en desodorantes y cremas solares. El Consejo de Consumidores de Noruega (Forbrukerradet) analizó un total de 25 protectores solares en 2013 y emitió una advertencia contra once de ellos. Según Randi Flesland, de Forbrukerradet, hay que evitar especialmente los parabenos. Se sospecha que aumentan el riego de cáncer y se dice que perjudican la fertilidad. La razón; se dice que los parabenos imitan a las hormonas, como los estrógenos.

*Metilhexil metoxicinamato

El etilhexil metoxicinamato es absorbido muy fácilmente por el organismo y tiene un efecto estrogénico. Los estudios han demostrado que provoca la formación de radicales libres cuando se expone a la luz solar y que es perjudicial para el medio ambiente. El etilhexil metoxicinamato puede volverse más inactivo bajo la influencia de la luz.

*Homosalatos

Se dice que altera el sistema hormonal. (16) – La piel absorbe muy fácilmente los homosalatos (17)

Irónicamente, el homosolato tiene el mismo problema que otros filtros UV: en contacto con los rayos del sol, se descompone en sus componentes, y éstos pueden dañar el organismo.

La absorción a través de la piel también es problemática. Se supone que esto protege su cuerpo de las impurezas. Sin embargo, el homosalato penetra fácilmente en la piel y entra en el torrente sanguíneo sin que el hígado pueda filtrarlo. Según un estudio, el efecto estrogénico de un filtro UV que entra en el cuerpo a través de la piel es hasta tres veces más fuerte que a través de la ingesta oral (18). También es peligroso el hecho de que un bloqueador de rayos UV como el homosalato puede introducir pesticidas y otras toxinas en el organismo (19).

*Avobenzona

La sustancia avobenzona entró en el punto de mira de algunos científicos hace algún tiempo. La sustancia se encuentra en las cremas solares desde 1988 y se dice que es peligrosa en combinación con el agua clorada y la luz solar. Absorbe la luz ultravioleta y luego la convierte en energía térmica, según un estudio del Dr. Albert Lebedev (10) que apareció en Chemosphere. En contacto con el agua, se convierte entonces en peligrosas mezclas químicas pertenecientes a las categorías de ácidos aromáticos, aldehídos, fenoles y acetilbencenos. Los dos últimos son especialmente tóxicos. Los acetilbencenos son un componente de los gases lacrimógenos.

Otro problema de la avobenzona es el hecho de que la sustancia es inestable. Esta es también la razón por la que se descompone en mezclas químicas en primer lugar. Por lo tanto, la avobenzona debe utilizarse normalmente con el octocrileno. Su función es bloquear los rayos solares que pueden quemar la piel. Pero el octocrileno, al igual que la oxibenzona, tiene un gran problema: produce radicales libres cuando se expone al sol.

Cada uno de nosotros debería empezar a comprobar en casa la presencia de estos ingredientes en nuestros productos cosméticos para el bronceado el cuidado diario, y tirarlos todos a la basura que contengan sólo una de estas sustancias. Cada gramo menos en los océanos ayuda.

Y trabajemos todos juntos para eliminar el problema, como hace tiempo que hace la ley hawaiana. Para que este paraíso siga siendo un paraíso.

Ruindad en la Fiscalía General de la nación

Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como uno de los máximos novelistas de la literatura mundial, con magistral elegancia en su obra “Don Quijote” escribió: “Ruin sea a quién por ruin se tiene”.

Con profundo desconcierto, la Abogacía Independiente de la República ha observado el lamentable e indecente desempeño del Fiscal General de la nación, aderezado por su inmensa corrupción. Nuestra Fiscalía Republicana no tiene la culpa de que le hubieren designado a un pseudo garante de la sociedad de tan baja estirpe y corrompida esencia.

El ahora controvertido Siervo de la nación, sigue los pasos de aquél narco-procurador que con mucha antelación le precedió en el cargo. Ambos fueron proclives a cambiar el curso de la justicia, por el excremento de la protección e impunidad que le han concedido y concedieron a la delincuencia, ambos en su momento lo lograron por la desgraciada confianza depositada en sus ruindades. Uno y otro se vendieron al mejor postor, los dos convirtieron nuestra casa profesional en casa de mala nota, exhibieron su marcado gusto de violar la ley.

Hechos que en el ayer llenaron y en el hoy confirmaron el oprobio histórico del que hoy goza lamentablemente nuestra representación social federal. En ambos casos ésta verdad ha hecho mella en la discutible moral política de aquellos y los actuales funcionarios del Poder Ejecutivo. Dado lo antepuesto la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., hoy afirma y sostiene la sólida tesis filosófica del “Manco de Lepanto”, de que: “Ruin sea a quién por ruin se tiene”.

En suma, Alejandro Gertz Manero y aquél narco-procurador de antaño, optaron por envilecerse, por no ser congruentes con el pensar de don Luis Cabrera contenido en su egregia obra “La Misión Constitucional del Ministerio Público”.

La interrogante actual para la Abogacía Independiente de la República, se muestra necesaria: ¿Tiene o no tiene la razón Andrés Manuel López Obrador, en depositar su confianza en la indignidad e indecencia de Alejandro Gertz Manero?

Quizá la respuesta podría ser ésta: las razones personales del presidente de la República para él y su Cuarta Transformación de la nación parecen respetables, salvo el pequeño detalle de que un Fiscal General, no puede, no debe, no tiene que prostituir a la justicia y lesionar con ello la integridad de la misma y la dignidad de México.

Los actos reprobables tanto del fiscal actual, como del narco-procurador del ayer, tienen un ángulo de referencia histórica: Crearon alianzas con la delincuencia. Los dos forajidos del derecho institucionalizaron la protección a ella.

En fin, si todo esto pasa en México, el pueblo y la abogacía no son culpables de ello.

Ojalá que recapacite nuestro Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y actúe en la lid de justicia con ponderación, con serenidad, sin ocurrencias, sin depositar su confianza en la delincuencia la cuál perturba a nuestra justicia, sin los “abrazos y besos” a los infractores de la ley y desde luego sin el consabido engaño, que no sólo se huele, sino que se siente.

Concluyo diciendo: La justicia y sus exigencias de democracia nada tienen que ver con esas ruindades.

Nuestro México requiere una justicia digna, transparente, eficaz y decente, la cual no se va a obtener con la ruindad e indignidad de los corruptos.

La Fiscalía General de la República requiere una titular que sepa que el conocimiento del derecho es cosa sagrada. EST QUIDEM RES SANCTISSIMA CIVILIS SAPENTIA.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..

Se inaugura la refinería de Dos Bocas aunque todavía no está operativa

Rocío Nahle, secretaria de Energía, dijo durante el discurso inaugural que el presidente López Obrador le instruyó:”te vas a hacer cargo de este proyecto y tengo la confianza en ti y en nuestros técnicos para poder cumplir con este compromiso al pueblo de México”.

La secretaria de Energía especificó que PTI, filial de Pemex y administradora de este proyecto, ha recibido a la fecha 10 mil 200 millones de dólares “Todo este recurso proveniente de nuestros impuestos, sin generar deuda”, aseguró la funcionaria.

En voz del propio AMLO, esta fue una inauguración más simbólica en el terreno político pues la refinería aún no está lista para producir combustibles y según la Secretaría de Energía apenas en semanas pasadas llegó equipo estratégico para la refinación de petróleo, por lo que el proceso de pruebas iniciará una vez que todo esté apuntalado.

Hasta este viernes 1 de julio, la nueva refinería cuenta con el equipo para dar inicio con las pruebas del sistema del control de proceso, donde la obra civil ya está concluida en el montaje de los grandes equipos, y se seguirá con la instalación de tuberías y electrónicos de integración general, pruebas y arranque.

El mandatario federal especificó que la meta de la autosuficiencia en materia energética no se alcanzará antes de 2023.

Los pronósticos de lo que está sucediendo con los planes de haber “inaugurado” un sistema como Dos Bocas, es que ha costado hasta ahora 11 billones de dólares y todavía no está operativa.

Una vez más se siguen apoyando y promoviendo mega proyectos que están destruyendo nuestra economía, algo que es totalmente inviable.

Comunidad judía expresó su inconformidad de que AMLO usara el término “hitleriano” contra Alazraki

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió a que el publicista Carlos Alazraki, uno de los opositores de su gobierno, tiene un pensamiento “hitleriano”. Esto tras recordar que desde hace tiempo tiene diferencias políticas con Alazraki del cual también mencionó que es un “profundo conservador”, por lo que la comunidad judía de México se posicionó en contra del mandatario.

“Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”, indicó AMLO.

Tras esta declaración, el Comité Central de la comunidad judía en México lanzó un comunicado oficial en el que expresó su inconformidad por la referencia del mandatario hacia un ciudadano activo de la comunidad judía sobre uno de los períodos más oscuros de la historia de la humanidad.

“Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, agregó el organismo comunitario.

Nuestro total apoyo a la comunidad judía ya que estos ataques del señor presidente son totalmente viscerales, por lo que la comunidad judía va a actuar de manera prudente en contra de este tipo de expresiones, ya que ha habido muchos locos, psicópatas, narcisistas que no le están dando su lugar a esta hermosa comunidad, la cual ha aportado muchísimos beneficios a México.

Y es por ello que debemos nosotros, todos, al uni-coro, para exigir se pidan disculpas públicas a toda la comunidad mundial. ¡Que viva la comunidad israelita! y les deseamos miles, iones de felicidad, de éxito, de luz y de amor.

Un aplauso, un saludo afectuoso y un abraso al señor Alazraki y a toda su comunidad, con todo nuestro respeto.

Carta dirigida al presidente (No soy Hitler, soy judío igual que la Sheinbaum) Carlos Alazraki

Prologo: cuantos asesinatos hay en México: El Papa Francisco.

Presidente ayer en la mañanera Atypical TE VE, tuvo el honor de ser distinguido por la tal señorita vil chismosa para formar parte del casting.

La actuación de Atypical fue medio rara porque se nos empezó a acusar de que la señora Pagés había dado un Fake News en relación a un artículo que el periódico El Financiero había publicado esa mañana en relación al avión iraní que había aterrizado en el aeropuerto de Felipe Ángeles.

Después del comentario de esa señorita usted, como los malos barateros, se saca de la manga el conejo y me empieza a insultar, le tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó, diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin, además sigo sin entender porque me dijo Hitler siendo judío, al igual que la niña de sus ojos, Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada.

Presidente: ¿A que vino al caso esas ofensas? Estábamos hablando de un avión, no de ideologías. También quiero aprovechar esta carta semanal para aclararle lo siguiente: Efectivamente presidente yo soy oposición, no su adversario. Efectivamente no coincido con usted en absolutamente nada, vamos ni siquiera en el béisbol.

Usted es una persona que vive del pasado. Usted se quedó en el siglo XX.

El daño que le ha hecho al país es gigantesco, un daño que será imposible de reparar en los siguientes diez años.

Y sí presidente, soy neoliberal, soy conservador y fifí, y sabe a quién le debo todo esto, a mi adorado México que me ha dado todas las oportunidades para desarrollarme al igual que la mayoría de muchísimos mexicanos.

También me duele mucho la pobreza. Me duele mucho ver morir a niños con cáncer. Ver a mexicanos sin medicinas. A mexicanos que tienen que sufrir para que los hospitales los reciban. Sacerdotes jesuitas y no jesuitas masacrados. Que usted duplique el número de muertos que el período de Peña Nieto. No sabe que coraje siento al ver cómo Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto gobernaron mil veces mejor que usted. Y que en seis años no vamos a crecer y que nos vamos a quedar tal cual como comenzó el sexenio, pero con más pobreza y más desempleo.

Para terminar le diré porque abrí Atypical TE VE; para sumarme a otros medios como mi querido diario El Universal, que luchan todos los días para que en México se viva en democracia y libertad de expresión.

Para asegurarnos que a pesar de ustedes en el 2024, México volverá a vivir en la democracia con otro partido.

Por último le repito, soy orgullosamente mexicano y soy orgullosamente judío.

Lo perdono por sus insultos y sus ofensas porque usted no sabe lo que hace. Dios lo bendiga pero primero que bendiga a México.

[email protected]

Aseguró Sandra Cuevas que los migrantes vienen a México para ser afiliados a Morena

En entrevista, la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, declaró que las caravanas migrantes llegan a México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los afilie a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista con el publicista Carlos Alazraki y el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, en el canal de YouTube Atypical Te Ve, la alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que al mandatario federal le gusta “un país de pobreza” porque es lo que puede manipular.

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, (los migrantes) vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”.

Ante esto, Sandra Cuevas llamó a los ciudadanos que no estén de acuerdo en vivir en la pobreza a no permitir que Regeneración Nacional siga en el poder.

“No podemos permitir que Morena continúe, debemos de trabajar todos en equipo, los que no estamos de acuerdo en vivir en la pobreza, no es que esté mal vivir en la pobreza, sin embargo, es importante dotar a la gente de salud, de tecnología, dotarla de otros elementos que puedan convertir a México en una gran potencia, el él (AMLO) no quiere que seamos potencia”, acusó.

En este tipo de acciones se debe investigar a fondo cuales son los beneficios que les está otorgando México a estas personas, como para que quieran venir en caravanas, porque de ser cierto que solo buscan adeptos para su partido, esto es un acto anticonstitucional, por lo que no pueden ser reconocidos, a menos que sean realmente mexicanos.

El mundo bebe más tequila: Exportación crece 31% en 1er semestre de 2022

La industria genera a la fecha 70 mil empleos en 174 empresas autorizadas para producir el destilado en sus diferentes variantes, informó la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

La exportación de tequila crece un 31 por ciento en 2022, con relación a la mitad del año pasado. Estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) indican que la venta del destilado al extranjero fue por el orden de 162.3 millones de litros en lo que va del presente año.

Está industria genera a la fecha 70 mil empleos en 174 empresas autorizadas para producir el destilado en sus diferentes variantes, informó la CNIT.

La producción de la bebida, a la fecha, supera los 300 millones de litros en alrededor de mil 618 marcas.

Tequila, de México para el mundo

Son más de 120 países los que adquieren el tequila, que solo se produce en México. Tan solo en 2021 Estados Unidos compró 288 millones 362 mil litros. Alemania es el segundo mayor comprador con 6 millones 447 mil litros, seguido de España, que adquirió 4 millones 708 mil litros.

Como parte del crecimiento, expansión, y posicionamiento del destilado, se presentó por segunda ocasión, en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Montreal, Québec, y vendió 800 litros.

La bebida espirituosa fue consumida en el pasado Circuito Gilles Villeneuve, celebrado la semana pasada, donde se expendieron 13 opciones de marcas tequileras.

Canadá es uno de los principales destinos de exportación de tequila, tanto en volumen como en valor, pues al cierre del 2021 se exportaron tres millones 133 mil litros, lo que representa un crecimiento del 40 por ciento, en comparación al año inmediato anterior.

El tequila se ha convertido en la puerta de entrada para que mercados mundiales conozcan más sobre la cultura, tradición y el trabajo de los mexicanos.

Al momento, en la cadena de elaboración de la bebida trabajan 100 mil familias, tan solo el padrón de productores de agave, ingrediente principal del destilado, supera los 26 mil.

Sugerencia para tomar siempre en cuenta

Sería muy importante y muy conveniente que cuando algún funcionario o servidor público vaya a tomar un cargo dentro del gobierno, se les debe de solicitar se efectúen análisis psicológicos que demuestren que son capaces de ocupar el lugar para el que fueron elegidos, así como para que exista la certidumbre de los votantes, de los mexicanos, de que ellos están mega sanos y podrán desarrollar un trabajo óptimo.

