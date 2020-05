Gobernador de Quintana Roo, entre quienes rechazan desaparición del Fonden

Ciudad de México.- Gobernadores, funcionarios de Protección Civil, legisladores, expertos y hasta la Auditoría Superior de la Federación, se pronunciaron porque no desaparezca el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ni el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), pero sí coincidieron en que se debe mejorar y hacerlos más transparentes.

Cabe recordar que la semana pasada, el grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para desaparecer 44 fideicomisos, entre ellos, el Fonden y el Foprenden, sin embargo, este jueves hubo unanimidad entre distintos sectores que no deben desaparecer, pero sí mejorarse.

Por su parte, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, se pronunció por fortalecer al Fonden y habló de una debilidad, y acusó que ha habido gobernadores que han hasta simulado desastres para obtener recursos y con el actual debate se tiene una oportunidad para agregar y sustituir lo que no ha funcionado.

"Se puede fortalecer, ha habido simulaciones por parte de gobernadores, por ejemplo, que han simulado desastres, que han sumado el daño de las carreteras rurales para sumarlo a lo que ya había dañado el huracán o el fenómeno natural del que se tratase, en alguna época del Pari Passu era cubierto cuando había algún estado, o el poder de negociación de algún estado era más poderosos que otros y una dependencia del gobierno Federal le mandaba los recursos vía como aportación estatal al Fonden, todo eso ha cambiado afortunadamente con más transparencia y nuestro Congreso es mucho más fuerte y con mejores procesos para la vigilancia", dijo David Colmenares.

En tanto, la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) se manifestó a favor de no desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y opinó que se puede mejorar, hacerlo más operativo y más transparente.

Al participar en la primera sesión del Parlamento Abierto para analizar la iniciativa de Morena para desaparecer 44 fideicomisos, el gobernador de Guerrero y presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago, Héctor Astudillo, ofreció la postura de los gobernadores dijo que los mandatarios están de acuerdo en reformarlo, en hacerle precisiones.

Dijo que le dio gusto que el presidente, Andrés Manuel López Obrador se haya manifestado por una reforma para bien, para que haya recursos para los estados y los municipios.

Recordó que los tres estados que más han sufrido los datos por los fenómenos naturales son Oaxaca, Chiapas y Guerrero y recordó que siempre los más afectados son los más pobres. "Mi solicitud es que se haga un análisis respetuoso, que se haga mejor, más operativo, más transparente, más sólido, no lo desaparezcamos, mejorémoslo", dijo Héctor Astudillo.

Gobernador de Quintana Roo proponen un comité de evaluación de daños

En tanto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, coincidió con Astudillo y sugirió que se puede mejorar este fideicomiso, pero no desaparecerlo como propone la iniciativa de Morena que se presentó la semana pasada.

"Sin duda se puede mejorar a través de comités de evaluación de daños, eso es lo que hay que corregir, precisar con más detalle el bono catastrófico, es innegable el beneficio que le ha dado el fondo a las zonas afectadas", dijo el mandatario de Quintana Roo.

Recordó que México ha sido azotado por desastres naturales catastróficos como el terremoto de 1985 de 8 grados, y que dejó 6 mil personas muertas y afectaciones por 4 mil 100 millones de dólares. El Huracán Gilberto dejó pérdidas por 567 millones de dólares; el huracán, Paulina con el cual murieron 400 personas y afectaciones por 228 millones de dólares.

El huracán Wilma que dejó 4 muertes y daños por mil 700 millones de dólares. Los ciclones Ingrid y Manuel, que afectó a 22 de 32 estados del país; dejó 200 mil personas damnificadas.

Pidió ser previsores, pues "no podemos permitir que el futuro nos alcance sin tener una herramienta como esta. Debemos ser cautelosos y revisar seriamente esta iniciativa para extinguir el fideicomiso de Desastres Naturales", señaló el mandatario Carlos Joaquín.

En tanto, el coordinador nacional de Protección Civil, David León, coincidió en que no deben desaparecer ambos instrumentos, y si son modificados deben ser con herramientas que mejoren su efectividad.

"Yo sugiero que en este marco de austeridad y de combate a la corrupción, haya una revisión y análisis de características para su eventual modificación. La corrupción no está en los instrumentos, está en los funcionarios que operan estos instrumentos", indicó David León.

Nayeli Ruiz Rivera, investigadora de la UNAM, se pronunció porque hay áreas de oportunidad, pero también habló de la eficacia política que se tienen que con ellos para ejercer garantías de derechos humanos y habló sobre mejorar la transparencia en el Fonden y consideró que este fideicomiso no se puede sustituir con una política de apoyos directos, "su extinción no es opción, y sin Fonden hay mayor desastre".

Desaparecer el Fonden es un ataque a la ciudadanía

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), dijo que desaparecer el Fonden es un ataque directo a los ciudadanos, "esta iniciativa no va a ser aprobada, qué le vamos a decir a la gente de nuestros distritos cuando estén en una emergencia y no haya recursos".

En tanto, el coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, opinó que este mecanismo no puede desaparecer. En tanto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez dijo: "no desaparezcan el Fonden porque dejaríamos desprotegidas a la población y se estarían retrocediendo 25 años".

El líder del PES en San Lázaro, Jorge Argüelles, opinó que la solución no está en desaparecerlos, sino en mejorarlos. "Aquellos fideicomisos que tengan que irse por su inutilidad se tendrán que irse y nosotros seremos los primeros en hacerlo. Lo socialmente correcto es no desaparecer el Fonden, ni el Fopredem".

El líder de MC, Tonatiuh Bravo, dijo que es legítimo que se busquen recursos para atender la pandemia y revisar los fideicomisos porque hubo un abuso en la utilización de dinero y dijo: "la verdad para mí sería muy lamentable que se votara su extinción".

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que este fondo no debe desaparecer, pero sí se debe mejorar, y hay que revisar su periodicidad, no anualmente, sino multianual, porque los desastres no son anuales.

El líder del PRI, René Juárez, aseguró que se mejore y se cambie lo que se tenga que cambiar, "no estamos de acuerdo en la destrucción del Fonden, y que no haya opción para sustituirlo".

En tanto, el líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, exigió que se retire la iniciativa y que les den tiempo necesario para analizar este tema.