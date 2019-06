Foro de Sao Paulo Partidos

Esto escribió Fernanda Familiar INFORMACION IMPORTANTE QUE ENVÍO SIN CENSURA. Me responsabilizo del contenido y quedo a las órdenes de los actores políticos involucrados para refutar o negar cualquier punto. Lo dudo. Fernanda Familiar.

Lean detenidamente: El martes 17 de Julio del 2018 se dio por culminada en La Habana, capital de la dictadura socialista de Cuba el XXIV encuentro del Foro de Sao Paulo, una organización de carácter comunista-socialista que nace luego del desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la finalidad de reinstaurar el fracasado socialismo que acaba de desplomarse a nivel mundial.

Con más de 30 integrantes de Morena, Partido del Trabajo en Cuba firman su adhesión total a conformar el bloque socialista-comunista de América. Aquí del sitio directo del foro, puedes confirmar a Morena firmado y sellado: http:/forodesaopaulo.org/partidos/

“Las organizaciones políticas reunidas en Sao Paulo encontramos un gran aliento para reafirmar nuestras concepciones y objetivos socialistas, antiimperialistas y populares en el surgimiento y desarrollo de vastas fuerzas sociales, democráticas y populares en el Continente que se enfrentan con las alternativas del imperialismo y el capitalismo neoliberal y su secuela de sufrimiento, miseria, retraso y opresión antidemocrática. Esta realidad confirma a la izquierda y al socialismo como alternativas necesarias y emergentes”.

Foro de Sao Paulo

ETAPA 1 formulada para instalar el Comunismo en México (2019-2020)

Crear la Guardia Militar. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Equidad de género. Desmitificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. Agenda progresista (Aborto, drogas, homosexualismo, relatividad de valores). Grandes proyectos símbolo que acaparen la atención del Poder Comunista. Reformar educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Expandir el ejército de leales al partido (apoyos, dádivas, cupones).

ETAPA 2 Control Político y de población (2021-2022)

Redes sociales y partidos. Satélites de apoyo. Reforzar la Lucha por los pobres con la bandera de la Corrupción y el Neoliberalismo. Control Total del Internet. Paramilitares que puedan evadir los Derechos Humanos en caso necesario. Mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. Más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Estructura paralela para controlar gobernadores de estados. Mecanismo de control de dinero vía tecnología. Control de bancos.

ETAPA 3 Distribución de la Riqueza (2023-2024)

Expropiaciones masivas. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. Escarmiento a clase alta económica. El dinero es pecado. Cambio de Constitución para reelección a juicio del pueblo. Medios de producción en manos del estado. Solo trabajo, fuera el capital, es de todos.

Así será el rumbo de México. Así los que están en el poder. No creo que, quien votó por AMLO, haya votado por esto.

Fernanda Familiar.

Tren arrollaría a 12 vestigios arqueológicos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que los sitios entre los municipios de Tulum y Puerto Morelos están en riesgo de ser impactados.

Un total de 12 sitios arqueológicos, ubicados entre los municipios de Tulum y Puerto Morelos, están en riesgo de ser impactados por el paso del Tren Maya, confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Margarito Molina Rendón, delegado del INAH en Quintana Roo, explicó que plantearon la situación de esos vestigios al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto ferroviario.

“Básicamente para el caso de Quintana Roo, es en el tramo Tulum-Puerto Morelos donde tenemos una serie de vestigios que por sus estructuras debemos de estar atentos; don donde va a pasar el trazo para que, evidentemente, no sufran ningún daño (los sitios) están registrados por el INAH y no necesariamente están abiertos al público”, comentó Molina Rendón.

Para evitar la destrucción de esos sitios, una de las principales recomendaciones que se pretenden realizar a Fonatur es la modificación del trazado de la vía o en el último de los casos, impulsar un proyecto de salvaguarda de los vestigios.

Los vestigios han sido explorados por los arqueólogos de la dependencia, pero no han sido abiertos al público por diferentes circunstancias, principalmente por el tema de conservación y para evitar el saqueo.

Según la información del INAH, la mayoría de las edificaciones corresponden al período Postclásico, es decir, no tienen más de 600 años de antigüedad.

“Estamos pendientes de conocer el trazo final para participar en los trabajos de prospección (exploración del terreno) y si fuera necesario o en su último caso, de salvamento”, agregó el delegado.

Entre ambos municipios está Solidaridad, el cual tiene vestigios arqueológicos, no abiertos al público y en dimensiones pequeñas, en comparación con Tulum.

Los puntos de interés arqueológicos se encuentran paralelos a la carretera federal, como en Xpu-Há, en la zona cercana a Ciudad Mayakoba y en la parte limítrofe norte con Puerto Morelos.

Se ha hecho una encuesta con muchas gentes que son benitojuarenses y yucatecos y todos condenan la cobarde decisión de todos los involucrados en el proyecto del Tren Maya ya que por ningún motivo es aceptable que destruyan sitios mayas que tienen más de 700 años de existencia, esta encuesta se efectuó desde entre niños de 10 años hasta mayores de edad.

Todos condenan y están cien por ciento en contra de que se realice este proyecto el cual pretende destruir lo más valioso que tiene la Península de Yucatán.

Un no rotundo y acciones inmediatas para detener prontamente esta obra que pretende destruir la fauna animal, la fauna vegetal y principalmente a los vestigios mayas que son joyas y que pertenecen a la humanidad, no es aceptable y no se va a permitir.

Cambien de planes antes de que los próximos planes sean los de acabar con toda esta bola de malditos ignorantes.

Todos unidos por el futuro de este gran país llamado México, que con la unión, la verdad y las medidas correctivas necesarias, nos darán la posibilidad de cambiar de rumbo para iniciar una época llena de conocimiento, de causa, de armonía, y a través de elecciones libres, la elección de personas capacitadas, responsables, y que este tatuado de valores como lo son el patriotismo, el nacionalismo, el respeto a la República, el respeto a la Constitución y principalmente el respeto hacia las nuevas generaciones para que tengan un país lleno de esperanza, con rumbo y con un porvenir justo y real.

Carta de un militar para el “presidente”

Para usted señor presidente de 30 millones de (quizá ahora seguramente muchos menos) mexicanos:

Si fuera usted hombre íntegro y tuviera la honestidad que tanto predica o tantita dignidad renunciaría al cargo que en el mes de julio del año 2018, 30 millones de mexicanos le confirieron.

Los militares en activo o en situación de retiro, no necesitamos un comandante supremo que nos obligue a repeler las agresiones con muñecas y con ramos de flores, por eso en el país la delincuencia sigue creciendo día con día y usted solo se ha dedicado a dar sermones como si fuera pastor de una iglesia y no el mandatario de un país.

Lo que usted tiene es muy poca vergüenza, y mi reclamo es porque es indignante escucharlo en sus mañaneras. Pero lo más doloroso e indignante fue su mañanera de hoy y escucharlo decir hoy a usted que es nuestro mando supremo que la actuación de los militares en Michoacán fue de valientes.

Quiero decirle que usted tiene muy poca ma… y que usted no es mexicano, usted no es soldado. Estoy muy seguro que ni siquiera realizó usted su Servicio Militar Nacional y por tal motivo ni liberada tiene su cartilla, ¿sabe lo que es cartilla?

A usted le falta lo que al carrizo, por eso jamás sentirá el dolor y la tristeza de ver a un compañero soldado arrodillado ante la mie… y la escoria de la sociedad que son sus simpatizantes y que de seguro muchos de éstos malparidos, fueron los que votaron por usted.

Gente mie…, cobarde y malviviente de Michoacán, que escudándose tras las faldas de las mujeres y la inocencia de los niños, atacaron vilmente a soldados portando el digno uniforme donde está nuestra bandera nacional, ultrajada y vejada, pero a usted que le va a interesar si nunca saluda a nuestro lábaro patrio y ni siquiera se sabe el himno nacional, pues nunca lo he visto entonarlo.

Es aberrante escuchar todas las mañanas sus pen… e idioteces, donde sus paleros le celebran palabra a palabra, pero donde queda de manifiesto su enorme ignorancia.

Pero hoy haberlo escuchado decir semejante pen.. referente a la actitud de los soldados, mis compañeros soldados, confirma que usted es un presidente de mie…, ignorante, improvisado, enfermo de poder, loco de atar.

Si no sabe y no puede gobernar a mi país, a mi México querido, a la patria a la que honrosamente le di 42 años, 3 meses, 15 días de servicios ininterrumpidos, “Renuncie por inepto...” ya basta de seguir jugando con el futuro de mis hijos y mis nietos, si no puede usted con el paquete será mejor que se largue a su rancho La Chin… y ahí se encierre hasta que se muera.

Si bien es cierto que los partidos integrantes de los políticos anteriores han saqueado las arcas del país, pero también es cierto que usted y sus diputados y senadores de Morena no se quedan atrás y están llevando al país al precipicio, no sé qué sea peor que nos hayan robado por que los anteriores eran y son rateros o que nos sigan robando los actuales por ineptitud y pen…, plenos de improvisación e ignorancia totalmente demostrada.

Si hay alguien que puede enderezar el rumbo del barco que usted está hundiendo es el ex presidente Calderón, el si nos quería y respetaba, mi general Galván Galván tenía y tiene los pantalones y el valor de un soldado.

Entre ellos si supieron dignificar nuestra actuación, simple y sencillamente porque ellos si sentían el verde olivo y el azul Z.

Ellos sí comandaron a las tropas a la extinción de grupos criminales y si no se logró el objetivo fue por culpa de los otros dos poderes de la nación.

Del Poder Legislativo (las cámaras de senadores y diputados) por que al estar coludidos con los grupos de narcotraficantes nunca legislaron al respecto, negándole el marco de actuación legal a las fuerzas armadas para destruir el mal que nos aqueja.

El Poder Judicial hasta hoy impregnado por malos mexicanos que vendiendo la justicia al mejor postor soltaron a cuantos maleantes y narcotraficantes se consignaron.

Ahhhh y las comisiones de derechos humanos que como suripantas de esquina barata defienden a sus padrotes (los narcotraficantes e infractores de la ley), a cambio de unos cuantos pesos.

Esa es la situación de mi México querido y lástima que la edad ya no me lo permita (que al parecer es la misma que la suya) pero con la gran diferencia que yo si se leer y mis neuronas todavía están activas y funcionales.

Solamente las familias, la gente que fueron afectados por la justicia o las ojivas de un enfrentamiento se arrepienten de la forma de gobierno del presidente Calderón y de mi general Galván Galván.

Ellos si eran y son buenos mexicanos, al menos nosotros los soldados pensamos eso y estoy seguro que muchos mexicanos tampoco se arrepienten o denigran lo que se hizo en el sexenio del presidente Calderón.

Deje de hacer y decir pen…, ¿qué no se da cuenta que es el hazmerreír de todo el país? Y nos avergüenza en el extranjero.

Pida asesoramiento a personas que si saben al respecto, que no le dé pena recurrir al presidente Felipe Calderón.

Como decía mi abuelo zapatero a tus zapatos y usted no sabe historia, no sabe geografía, no sabe matemáticas, en fin no sabe ni ma…, es usted muy pen… y no sabe gobernar, créame que haciéndose el simpático y contando malos chistes no va a sacar el país avante.

Sea honesto y permita que le haga un examen un psicólogo o un psiquiatra y con el diagnóstico que le emitan, declárese enfermo y sin las facultades mentales que se requieren y necesitan para gobernar a México.

Por su atención gracias y espero sinceramente que tenga la mitad de la honestidad que tanto predica y presume tener y haga lo mejor para el país.

Cuando las personas no tuvieron ubicación y vivieron en el libertinaje toda su vida no entienden que la libertad es una concesión que las garantías individuales dan a los individuos que respetan la ley, la Constitución y las instituciones.

Ser soldado significa defender al país y sus intereses

Y no es aceptable desde ningún punto de vista, en ningún credo, en ningún idioma, en ninguna Constitución que el Ejército sea humillado por una bola de narcos protegidos que se escudan con una bandera que no tiene águila y que no entiende el significado que tienen los colores de nuestro lábaro patrio, ya que el rojo es por la sangre derramada, el verde es la esperanza y el blanco es la pureza del espíritu mexicano.

Ya no es entendible que los mexicanos continúen con esta farsa, con este teatro, con esta maldición, y, así como tenemos el derecho de apoyar también tenemos el derecho de manifestarnos cuando no compartimos la opinión ni aprobamos la actuación de personas sin razón, sin honorabilidad y sin respeto hacia los valores que han hecho que México tenga uno de los mejores Ejércitos (tres veces heroico) y que gente como el señor electo, igual que muchas gentes que votaron por él, que no entienden que el libertinaje no es más que un ejemplo de la falta de sentido común, por su actuación deplorable y miserable.

Ya no es posible, ya no es aceptable, mexicanos, unámonos todos, reclamemos por el derecho que la Constitución nos da, que se tomen las medidas correctivas para quitar a este fanfarrón y a sus comediantes para que no siga destruyendo y acabando con el honor de los mexicanos, hombres que respetan y aman a la patria, hombres que han servido con honor con disciplina y con ejemplo a la bandera nacional y a nuestra Constitución.

Organicémonos y protestemos en contra de esta bola de usurpadores, de sanguijuelas que solo están llenas de la sinrazón, sin ubicación y sin futuro.

Mejor váyanse antes de crear un conflicto, porque no se la van a acabar ni ustedes ni sus compinches, que han creado una asociación delictuosa para desvirtuar los valores de nuestra muy hermosa y querida República Mexicana.

Recordemos lo que cita el Himno Nacional:

Mexicanos al grito de guerra

Estribillo:Mexicanos, al grito de guerra… El acero aprestad y el bridón;… Y retiemble en sus centros la tierra… Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva… De la paz el arcángel divino,… Que en el cielo tú eterno destino… Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo… Profanar con su planta tu suelo,… Piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio.

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente… De la patria manchar los blasones!, ¡Guerra, guerra! los patrios pendones… En las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle, Los cañones horrísonos truenen… Y los ecos sonoros resuenen… Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Antes, Patria, que inermes tus hijos… Bajo el yugo su cuello dobleguen, Tus campiñas con sangre se rieguen, Sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres… Se derrumben con horrido estruendo, Y sus ruinas existan diciendo: De mil héroes la patria aquí fue.

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran… Exhalar en tus aras su aliento, Si el clarín con su bélico acento… Los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva! ¡Un recuerdo para ellos de gloria! ¡Un laurel para ti de victoria! ¡Un sepulcro para ellos de honor!

Carta dirigida anónimamente al señor López Obrador

Sr López, no sé si usted viaja poco o mucho en clase turista o en clase premier y en realidad no me interesa; al decidir desaparecer el avión presidencial, lo cual es una pena pues era, y es, un medio de transporte civilizado y usual para el transporte de hombres que representan a un país en progreso.

El caso es que cada vez que viajamos por la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México; déjeme le digo eso es una jungla, un desorden absoluto.

En los pasillos la gente estorbando el paso de las personas que saliendo de su vuelo trataban de llegar a recoger su equipaje; gente tirada en los pasillos, ya que los vuelos se retrasan hasta 2 horas por tráfico aéreo.

En los baños había colas y colas para hacer sus necesidades, y, para recoger el equipaje, era imposible el aglomerado de gente. El piso y las instalaciones están en mal estado lo que da un aspecto de “que da igual” no pasa nada.

Cuando llegan durante la tarde los vuelos internacionales tienen que esperar hasta una hora y media para poder pasar migración, eso, y muchas otras cosas que dan mala fama a la llegada al país y por lo que seguramente muchas gentes no regresaran jamás.

El punto aquí señor López es que usted por su....“iniciativa propia” decidió enterrar millones de dólares decepcionando a las personas que estábamos entusiasmados de tener un nuevo aeropuerto y a los inversionistas, ni se diga.

Considero esto una necesidad para que el turismo venga a nuestro país y también por si usted quiere que lleguen a su Tren Maya... el cual es una aberración ya que con esta además de destruir más de 12 vestigios arqueológicos con más de 700 años de antigüedad, que son joyas propiedad de la humanidad, son de los principales atractivos para los turistas nacionales e internacionales, también despojaría a propietarios de tierras que ahí habitan desde hace muchos años.

Le aconsejo que se vaya a su rancho La Chin…, con su gabinete, a meditar y a poner en orden sus ideas para que haga de este México un país con progreso y no de retraso e incultura.

Qué pensará el Secretario de Turismo, ¿estará de acuerdo con las medidas tomadas por usted, para que menos gente llegue a nuestro país? No lo creo.

Firma un ciudadano que sus antepasados lucharon por un México con Democracia, de progreso, de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, del cual usted no tiene ni idea.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

Este lugar cuenta con un área de fumadores que se encuentra en la segunda terraza ubicada en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]

[email protected]