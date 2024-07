Foro nacional México-Unión Europea: Piden aprovechar el sargazo en Q. Roo

El foro nacional México-Unión Europea se realizó ayer en Cancún, donde el objetivo fue trabajar en conjunto el sector público, privado, y organismos internacionales para que empresas participen en la colecta y conversión del sargazo a un activo económico.

Durante los últimos dos días, 40 empresas que aprovechan sargazo se presentaron para dar propuestas sobre el manejo de esta alga. Entre los productos que se pueden hacer con este material están biofertilizantes, bolsas, sandalias, ladrillos, entre otros.

Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, señaló que el sargazo puede tener un uso más grande en Quintana Roo, como en el desarrollo de biocombustibles para el sector aéreo, y más. El impulso de nuevos proyectos de la iniciativa privada es lo que puede optimizar el aprovechamiento del sargazo.

En este Foro participaron representantes de las delegaciones del Banco Europeo de Inversiones para México, vinculado a la iniciativa Global Gateway, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en México, funcionarios del gobierno federal, la Cámara de Diputados y organizaciones civiles como The Seas We Love.

En el marco de la inauguración, la gobernadora Mara Lezama expuso que si bien este fenómeno natural afecta a Quintana Roo de manera económica, al paisaje natural, la actividad hotelera y restaurantero, actividades náuticas y otras, también impacta negativamente al sistema arrecifal y la riqueza natural de mares y playas.

“Y como los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y el sargazo llegó para quedarse, tenemos que trabajar en equipo para enfrentarlo. Un gobierno estatal no puede solo, un gobierno municipal o la iniciativa privada no pueden solos, por eso agradezco la presencia de las delegaciones, para ponernos de acuerdo y saber qué podemos hacer y enfrentar un fenómeno de esta naturaleza”, expuso Mara Lezama.