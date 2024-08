Fortalece Mara Lezama infraestructura educativa con inversión de 47 mdp en Cancún

Con inversión cercana a los 47 millones de pesos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició la construcción, con la primera piedra, de la escuela secundaria de nueva creación del fraccionamiento Kusamil, así como de las canchas y domo deportivo que, independientemente, estarán abiertas a la comunidad, para la construcción de paz y hacer comunidad.

De acuerdo con el comunicado, acompañada de la presidenta del comité de obra y contraloría social, Emma Laura Leyva Olán, la gobernadora de Quintana Roo anunció que, además, será una obra transparente, con rendición de cuentas, porque contará con el código QR que permitirá que cualquier persona sepa en qué se gastaron los recursos, el dinero del pueblo para el pueblo. Estará lista en diciembre próximo.

Además, anunció la construcción de 2 aulas más para el preescolar y otras 2 para la primaria, para tener más espacios para la niñez.

“Y ¿cómo podemos hacerlo?, combatiendo la corrupción para que el dinero alcance para más. Somos un gobierno diferente, humanista y progresista, en el que los ahorros no lo robamos como en gobiernos anteriores, porque en este gobierno no robamos, no traicionamos y no mentimos. Y el dinero es del pueblo y primero están los pobres”, explicó Mara Lezama.