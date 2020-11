Fracasa protección de la tortuga: Grupo Posadas sigue construyendo hotel en Chemuyil

Las autoridades judiciales y del sector ambiental han fracasado en la protección del Santuario de la Tortuga Marina en Chemuyil, donde Grupo Posadas edifica un complejo de cuatro hoteles sin pudor antes las suspensiones legales, expuso Gisela Maldonado Saldaña, del Grupo Tortuguero del Caribe.

La especialista apuntó que el caso Chemuyil, donde la empresa no ha respetado las dos suspensiones definitivas dictadas por jueces ni tampoco la clausura ordenada por el Ayuntamiento de Tulum; es un ejemplo del estado fallido que persiste en México, pues las autoridades no tienen la capacidad elemental para hacer valer la justicia.