90 mil toneladas a punto de descomponerse

90 MIL TONELADAS DE ALIMENTOS A PUNTO DE DESCOMPONERSE POR DESABASTO DE GASOLINA. La prolongación del desabasto de gasolina en varias entidades del país pone en riesgo de descomposición al menos a 90 mil toneladas de alimento que se mantienen almacenadas en bodegas de Centrales de Abasto (CEDAS), debido a que los clientes por falta de gasolinas no han acudido a surtirse, afirmó Ramiro de Jesús Cavazos, presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA).

“Las 90 mil toneladas es de un par de días, porque algunos de los socios de la Confederación nos han comentado que es por la falta de clientela, debido a que no hay gasolina para que se vayan a surtir”, dijo Cavazos.

Los principales productos en riesgo de descomposición son aguacates, papas, jitomates y hortalizas. Advirtió que la reducción de la clientela en las Centrales de Abasto en los últimos dos días va del 30 al 50 por ciento, siendo las más afectadas la de CDMX, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes.

Dijo que la afectación por falta de gasolina provoca que no lleguen suficientes productos del campo a las bodegas y que la distribución que hacen los comerciantes no se concrete porque los detallistas no acuden a las Centrales.

“En dos o tres días, si no se normaliza la compra, lo que se está quedando en las Centrales es donde se va a echar a perder, no tenemos escasez de producto, pero sí hay escasez de clientes”. La CONACCA analiza acercar los productos a las colonias mediante camionetas que usen diésel que aparentemente todavía está disponible, adelantó Cavazos.

Las 65 Centrales de Abasto que agrupa la CONACCA abastecen a comercios tradicionales, mercados públicos, municipales, tianguis y fruterías, entre otros. En el caso de Jalisco, el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), Salvador Hernández, compartió que la visita por día a la Central suele ser de 60 mil personas, y en la última semana esa afluencia cayó hasta 50 por ciento.

“Somos la segunda Central más importante del país, no tenemos desabasto de alimentos, pero sí hemos tenido afectaciones en ventas, porque hasta el 50 por ciento de clientes aledaños de Guadalajara no han asistido”, expuso Hernández.

Javier Gerardo Corza, presidente de Comercio, Servicios y Turismo de Uruapan, Michoacán (Canaco Servytur), alertó que en la localidad el desabasto de gasolina tirará las ventas 10 por ciento en enero. Agregó que la industria más afectada en Uruapan es la de transporte y logística, cuyas ventas han caído hasta 50 por ciento.

En tanto, Carlos Habacuc, presidente de CONCANACO SERVYTUR en Querétaro, dijo que en la entidad del Bajío se vive un desabasto parcial de gasolina, pero aún no hay afectaciones en los comercios.

El jueves pasado, Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que la estrategia del Gobierno mexicano para acabar con el robo de combustibles, también conocido como 'huachicoleo', es efectiva y no dará marcha atrás.

El martes pasado, en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg TV, en lo que fue su primera entrevista como presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que era urgente que se pusiera en marcha el operativo contra el robo de combustibles dada la situación observada por el actual gobierno federal.

PEMEX FRACASA EN SU VISITA A INVERSIONISTAS EN NUEVA YORK. Ejecutivos de Petróleos Mexicanos viajaron a Nueva York con un mensaje para analistas e inversionistas: la estatal mexicana vuelve a la normalidad luego de años de mala administración. Desafortunadamente, el mensaje no 'pegó'.

El rendimiento de los bonos por 5 mil 400 millones de dólares del productor estatal con vencimiento en 2027 subió más de 40 puntos base después de que gerentes de la compañía y una delegación de la Secretaría de Hacienda de México se reunieran esta semana con inversionistas en un hotel y posteriormente con analistas en el centro de Manhattan.

El objetivo del viaje fue asegurar al mercado que la compañía está restaurando su capacidad de refinación y producción tras haber perdido inversiones. Pemex, que ostenta el triste galardón de ser la petrolera más endeudada con 83 mil 900 millones de dólares en bonos en circulación, no entregó un mensaje claro, según cuatro de los casi 50 inversionistas institucionales presentes en un hotel de Nueva York.