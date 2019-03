LOS TRISTES 100 DÍAS DEL PRESIDENTE. López Obrador cumple 100 días de gobierno. Esta es una cifra irrelevante, más bien simbólica, más que demostrativa de la calidad en la gestión de la cosa pública. Sin embargo, con López nada es normal, pues llegó a sus primeros 100 días como un presidente sin parangón en la historia mexicana, en apoyo y consenso para gobernar, y una prisa por instalar lo nuevo y demoler lo viejo, como ninguno de sus antecesores lo habían hecho.

Y su contexto también es diferente. Por decisión unilateral, su revolución pacífica, que es lo que está en marcha, carece de aliados, porque todos son adversarios y enemigos. La destrucción de lo establecido es tan profunda y amplia que las resistencias son enormes, y debe conciliarlas con sus debilidades y necesidades. Su salud no es frágil, pero una cirugía a corazón abierto en diciembre de 2013 lo obliga a medicarse todos los días, por lo que siempre ronda su mente que no tendrá tiempo para colocar los cimientos de su cuarta transformación, si no se apura. Hoy tiene el respaldo para hacer lo que quiera, pero está consciente que la fuerza de hoy, mañana se evaporará.

El balance de los primeros 100 días del nuevo gobierno, medido bajo el tamiz del abatimiento de los problemas más acuciantes del país, es negativo en virtud de que la economía, la seguridad pública y el respeto al Estado de derecho, no presentan, ni siquiera, expectativas de mejora en el mediano plazo.

López tendrá mejor nivel de aceptación que sus predecesores; sin embargo, las acciones emprendidas al inicio de su sexenio han hecho mella en la confianza de México hacia el exterior. Los mercados e inversionistas ven con resquemor al gobierno de izquierda que canceló el nuevo aeropuerto de Texcoco, mediante una consulta popular inconstitucional, representando con ello un daño patrimonial a la nación de proporciones mayúsculas, amén de que los programas de expansión y rescate de la principal empresa productiva del Estado, Pemex, han sido insuficientes.

Las calificadoras internacionales están en el paredón de los acusados, a tal grado que hay legisladores de Morena que han propuesto de la manera más estúpida retirarles el permiso de operación en el país, como si con ello México pudiera tener acceso a créditos con tasas preferenciales o las empresas globales decidieran instalarse o ampliar sus operaciones.

Este recuento es limitado y por razones de espacio ya no hablaremos de Venezuela, las guarderías, refugios para mujeres y polarización social. Como se aprecia todo ello da cuenta sobre el balance de la primera centena de días del gobierno de López Obrador, y que merece la calificación de REPROBADO.

LA INVERSIÓN EN MÉXICO REGISTRÓ SU PEOR CIERRE DE AÑO DESDE 1995. La Inversión Fija Bruta (IFB) cerró el 2018 con un desplome de 6.41% a tasa anual con base en cifras ajustadas por estacionalidad, este dato representó la caída más alta para un mes de diciembre desde 1995, año en el que las inversiones del país reportaron una contracción de 24.32%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Diciembre fue un mes de ‘pesadilla’ para la inversión, ya que todos los componentes que integran al indicador pisaron terreno negativo. Por una parte, el sector de la construcción reportó una disminución de 4.6% anual, su mayor caída en 13 meses.

Lo que más afectó a este sector fue el menor dinamismo que se observó en las inversiones no residenciales (proyectos de obra pública), ya que registraron un retroceso de 8% anual, mientras que las del sector residencial disminuyeron 0.7%.

Respecto a la inversión en maquinaria y equipo, las cifras de diciembre tampoco fueron nada alentadoras, al registrar una contracción de 9.4% anual. Para encontrar una caída mayor hay que remontarse a 2009 (año que fue testigo de la crisis económica mundial), cuando la inversión en este tipo de productos recibió un ‘golpe’ de 15.92% a tasa anual.

De acuerdo con el instituto, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional cayó 12.1% en comparación de diciembre de 2017, mientras que la de origen importado disminuyó 7.5%, su primer tropiezo en 15 meses.

Al revisar las cifras originales se observó que la Inversión Fija Bruta (IFB) registró una disminución de 6.8% anual, lo que superó las expectativas del consenso de analistas consultados por Bloomberg, que anticiparon una contracción de 5% para diciembre. En el acumulado, los niveles de inversión en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto presentaron un incremento de 0.59%.