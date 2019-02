MENSAJE DEL SAT: PÓNGANSE EN ORDEN ANTES DE LA DECLARACIÓN ANUAL. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los contribuyentes a poner en orden su situación fiscal antes de presentar la declaración anual que para las empresas será en marzo y para las personas físicas en abril, pues advirtió que después de ese periodo vendrán medidas para cumplir el pago de impuestos.

“Pónganse en orden, porque luego van a venir las medidas, no se las puedo adelantar aquí, y a lo mejor van a decir que por qué no les avisamos, les estamos avisando: pónganse en orden ahorita, sobre todo antes de las declaraciones”, advirtió la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Entrevistada al término de la presentación del libro Sistema Fiscal Mexicano, editado por Thomson Reuters, dijo que el SAT hará un combate frontal a la evasión fiscal y la informalidad, por lo que habrá acciones constantes para ello y no bajarán la guardia para obtener más recursos provenientes del combate a la evasión.

“Las acciones son constantes, no ceden, yo les diría que no se confíen a los que están en desorden, a los que sienten que no están al día no se confíen, pónganse en orden, ahorita aprovechen esa circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, a la página de internet del SAT o por teléfono”, señaló.

Cuestionada sobre si habrá una estrategia contra la evasión en el sector hidrocarburos, a propósito del plan del Gobierno para fortalecer al sector energético, dijo que el SAT hará una revisión a ese sector, pero también al resto de los sectores de la economía mexicana.

“Lo que estamos haciendo es alinear incentivos, en muchos rubros, y algunas cosas en esos alineamientos pueden ser pequeñas cositas, pero ese efecto puede ser muy representativo y muy fuerte para nosotros, por eso digo, alinear incentivos pueden ser pequeñas cosas, modificaciones, ajustes a reglas, al marco normativo y ciertos procesos internos del SAT”, comentó.

La Ley de Ingresos de la Federación 2019 contempla una recaudación de impuestos por 3 billones 311 mil millones de pesos, de los cuales 53%, es decir, un billón 752 mil millones de pesos provendrán de recaudación del Impuesto Sobre la Renta.

CAEN LOS BONOS DE PEMEX... EL MERCADO ESCÉPTICO CON EL PLAN DE AMLO. Los bonos de Pemex con vencimiento al 2027 cayeron el pasado viernes 0.67%, a los 97.57 dólares, tras el anuncio del plan de financiamiento a la petrolera hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, tuvieron el peor desempeño en este mercado durante la jornada y el de cualquier emisor en mercados emergentes con grado de inversión. Un día previo al anuncio, los bonos -que han seguido desde junio del año pasado el comportamiento del precio spot del índice maya del petróleo-, habían logrado un repunte de 0.75%.

El plan, que consiste principalmente en la implementación de mayores incentivos fiscales de 11 mil millones de pesos a 15 mil millones en 2019, pagarés de pasivos laborales y capitalización para fortalecer la situación financiera de la empresa del Estado, no convencía del todo a los operadores de los bonos que hacían caer el activo.

Jamin Patel, analista de Bloomberg Intelligence, señaló en un documento reciente, que habría que mirar los precios del petróleo como un catalizador primario para la recuperación en el spread de los bonos de Pemex en el corto plazo, y no en las promesas del Gobierno.

“Creo que lo que a la comunidad internacional de inversionistas le gustaría ver primero y antes de todo es un plan que reoriente a Pemex de un camino de disminución de la producción de petróleo a un camino de aumento de la producción de petróleo, y esto no es algo que se resuelve con 3 mil 500 millones, 5 mil millones o 10 mil millones de dólares”, comentó Guido Chamorro, gerente senior de inversiones en Pictet Asset Management en Londres.

Para el especialista, la situación de la petrolera mexicana tiene mucha atención para los inversionistas que voltean a ver mercados emergentes. “Desde mi perspectiva, la situación de Pemex es bastante importante para los mercados emergentes en su conjunto, ya que Pemex, tiene más de 100 mil millones de dólares de deuda en bonos en circulación, y es el mayor emisor en los mercados emergentes” .

De acuerdo con Chamorro, es probable que una compañía petrolera del tamaño de Pemex requiera algo en la escala de 100 mil millones de dólares en los próximos años para ponerla de nuevo en un mejor camino.

En contraste, los precios de las principales mezclas del petróleo ganaban más de 1.5% en Nueva York y Londres a los 55.49 dólares por barril y a los 65.75 dólares por barril respectivamente.