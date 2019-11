AMLO dice que vamos bien

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una contracción de 0.4% a tasa anual en el tercer trimestre de este año, con lo cual la economía nacional tuvo una baja en este indicador por primera vez desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía padecía los estragos de la crisis que inició un año antes.

El descenso fue provocado por el sector secundario (industria), que cayó 1.8% comparado con igual periodo de un año antes, y el nulo crecimiento en el sector terciario (servicios), de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada el pasado miércoles por el INEGI.

Sin embargo, López Obrador insiste que lo que importa es el desarrollo, no el crecimiento económico. Y a sus detractores, incluidos los inversionistas que se atreven a remarcar la pésima condición económica del país los acusa de “traidores”. ¿Quién traiciona al negar prosperidad económica y creación de empleos? ¿El particular que no arriesga su dinero en una situación de incertidumbre? ¿O el gobierno que cercena las condiciones para invertir y crecer?

La economía está parada por falta de confianza en el Presidente, que, si fuera un piloto de autos, no sabe manejar, no usa el freno ni escucha advertencias porque jura que va requetebién, hecho un bólido cuesta abajo.

En la encuesta levantada en septiembre por el Banco de México entre analistas especializados, aparece la radiografía: sólo tres de cada cien analistas piensan que este es un buen momento para invertir en México.

¿Por qué no quieren invertir? El principal escollo, de lejos, es la calidad del gobierno. Este año no hay inversión pública ni privada y la economía morderá el 0.0%. México será este año más pobre que el año pasado. Tampoco vamos a mejorar en 2020 porque no se pueden obtener resultados diferentes si se hace lo mismo. Es decir, si AMLO no corrige sus errores.

Así, muy pocos van a invertir y casi nadie va a gastar. La economía no crecerá 2%. Lo grave del caso es que el Presupuesto se hizo sobre la base de esa cifra de crecimiento de la economía, y como no se va a cumplir habrá recortes de programas y más gente sin empleo. También, más delincuencia.

Iban a rescatar Pemex y nos entregan el siguiente parte del tercer trimestre de este año: la empresa perdió 88 mil millones de pesos. Entonces el año pasado la pérdida debió ser mucho mayor, supone uno. Pues no. En ese mismo periodo, Pemex obtuvo utilidades por 26 mil 770 millones de pesos. Los motivos de las pérdidas son por la baja en el precio del petróleo y menor venta de gasolina en el país. ¿Menor venta de gasolina? ¿No que aumentó el poder adquisitivo del salario?

Insisten en gastar dinero en una refinería que se construye en un pantano. No pudieron poner la primera piedra porque el lodo se la llevó. Y antier el terreno se inundó hasta las tapias por un aguacero.

¿Quién va a confiar sus inversiones con un gobierno así de irracional? La confianza se pierde una sola vez. Eso fue lo que ocurrió en el actual gobierno con el mensaje de que se concluiría el aeropuerto de Texcoco y a la hora de la verdad una consulta ilegal y amañada lo echó abajo, sólo por un capricho del Presidente.

Lo mismo que congelar la reforma energética y despreciar el Estado de derecho. Los resultados ya los podemos evaluar ahora que estamos en el último trimestre del año. Datos oficiales dados a conocer la semana anterior indican que el sector terciario (servicios, comercio), que aporta el 64% del PIB y ha impedido que la economía caiga bajo cero, por primera vez desde que hay estadísticas en el ramo registró una baja.

La venta de autos nuevos en septiembre se desplomó -12% y el acumulado anual es de -7%. La gente no gasta por desconfianza en AMLO y su partido. La industria de la construcción se desplomó -10.22% anual, un nivel nunca antes visto. Peor incluso que en la gran depresión global de 2008-09. En agosto, último dato, la inversión pública fija (productiva) cayó -13% respecto al mismo mes del año pasado.

Morena, en el Congreso, manda iniciativas de ley arbitrarias, propuso y aprobó en la Cámara de Diputados la legalización fast track de millones de autos 'chocolate', con lo que le asestaría un golpe brutal a la industria automotriz que genera el 3% del PIB y tiene dos millones de empleados.

Ricardo Monreal frenó esa iniciativa, pero la intención de Morena ahí está. ¿Lo volverán a hacer? ¡Sí! Los diputados lo volvieron a hacer el pasado miércoles y se lo vuelven a mandar al Senado.

A los agricultores, los diputados de Morena les subieron más de un 100% las tarifas de uso de agua. Iban a torpedear esa actividad que ahora nos da un superávit comercial frente a Estados Unidos. Se frenó en el Senado tal barbaridad, pero la intención de Morena estuvo presente. ¿Lo volverán a intentar? A lo mejor sí.

El gobierno mandó una clarísima señal de que quiere cambiar la Constitución para prolongar el mandato de AMLO, con el experimento de la 'ley Bonilla'. ¿Lo volverán a intentar, como Evo Morales? No lo sabemos, pero la duda queda. Y la duda genera desconfianza. Con esas interrogantes y el Estado de derecho en crisis, no vamos a ningún lado. Es más, vamos a otro año de nulo crecimiento, más pobreza para el país y menos seguridad y democracia para los ciudadanos.