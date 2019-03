Baja la calificación de México de estable a negativa

E-MAIL: [email protected]

La calificadora Standard & Poor’s bajó el viernes la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa, citando menores previsiones de crecimiento económico. La calificación soberana del país la mantuvo en 'BBB+', aunque indicó que hay un tercio de probabilidades de una rebaja en un plazo de hasta 18 meses.

La firma explicó en un comunicado que el cambio en las políticas del Gobierno para reducir participación de la iniciativa privada en el sector energético y otros proyectos han llevado a una caída en la inversión y la confianza. Esto podría contribuir a una mayor carga en la deuda para el país y disminuir sus perspectivas de crecimiento del PIB, agregó.

Además, la nueva estrategia para el sector coloca una carga adicional en la endeudada petrolera Pemex. "Pemex continúa soportando una pesada carga fiscal, a pesar de un reciente cambio en su política tributaria que modestamente mejora su flujo de caja".

Standard & Poor's destacó que la presidencia se ha alternado sin problemas en los últimos 19 años en México sin cambios sustanciales en la política macroeconómica y el nuevo gobierno de López Obrador "favorece un cambio en el foco de las políticas económicas con un mayor papel para el Estado y un mayor énfasis en las políticas sociales. AMLO tiene un fuerte mandato electoral y altos niveles de apoyo popular".

"Esperamos que la administración López Obrador implemente pragmáticamente políticas económicas que equilibren las prioridades sociales con la necesidad de la estabilidad macroeconómica en México", dijo S&P en un comunicado.

La calificación 'BBB+', de acuerdo con la definición de la calificadora, presenta parámetros de protección adecuados. Sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios coyunturales conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación. El símbolo '+' indica una mejor posición respecto a las otras calificaciones.

MÉXICO PERDIÓ EL DERECHO PREFERENCIAL EN LA FÓRMULA 1 PARA EL GRAN PREMIO DE 2020. "Tras cumplirse el plazo límite para conservar la fecha de la que hasta el momento ha gozado el Fórmula 1 Gran Premio de México, damos a conocer que la organización del evento ha perdido el derecho preferencial de conservar dicha fecha dentro del Campeonato 2020. No obstante, las negociaciones tanto con F1 como con las autoridades de nuestro país continúan con el mejor ánimo de buscar alternativas viables para la permanencia de esta competencia en México", informó el Gran Premio en un comunicado.

En el texto, los organizadores explicaron que continuarán con sus planes para el evento de este año, que se realizará del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La semana pasada López Obrador indicó que avala la continuidad de la Fórmula 1 si no implica el gasto de recursos públicos. "Si no implica dinero, yo avalo, estoy de acuerdo (con la celebración del Gran Premio). El asunto es si tenemos (el Gobierno) que aportar. Yo soy un poco cicatero en estos casos", indicó.

El mandatario señaló: "No sé cómo estén los contratos de Fórmula 1. Si no están firmados, ya no vamos a poder porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el Fondo del Fomento al Turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya", indicó.

En su segunda etapa en el país, el Gran Premio de México se ha celebrado de forma ininterrumpida en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, desde 2015. El 28 de febrero era la fecha límite para que la organización de la carrera confirmase a Liberty Media, empresa dueña de los derechos del serial automovilístico, sobre la renovación del contrato.

El vencimiento de este plazo no significa que el país ya no organizará la carrera, realizada entre octubre y noviembre en los últimos cuatro años.