La Junta de Gobierno del Banco de México ajustó el miércoles de la semana pasada su previsión de la economía mexicana para este año, pues ahora esperaría una caída de 12.8% en el peor escenario, que sería su mayor declive en casi nueve décadas.

En el marco de la presentación del Informe trimestral abril-junio de 2020, el gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, comentó que se siguen contando con tres escenarios. En el mejor escenario, con una recuperación tipo 'V', la economía caerá 8.8% este 2020, derivado del golpe por la pandemia de COVID-19.

En el peor, con un comportamiento de una 'U profunda', el Producto Interno Bruto (PIB) se hundirá 12.8 %. El otro escenario planteado por el Banxico, con una recuperación tipo 'V' profunda, contempla una caída de 11.3%.

En cualquier caso, el país verá una contracción de niveles no registrados desde 1932, cuando bajó más de 14%, de acuerdo con el documento Series estadísticas de la economía mexicana en el siglo XX de la Facultad de Economía de la UNAM.

Alejandro Díaz De León señaló que mantuvieron estos tres escenarios ya que la crisis sanitaria sostiene un alto nivel de incertidumbre en el país. “Si bien ya tenemos un cierto punto de inflexión (debido a los datos de la actividad económica del segundo trimestre), sigue sujeto a mucha incertidumbre y creemos que, a partir de este punto se pueden presentar estos tres escenarios”.

El funcionario enfatizó que los rebotes de 2021 reflejarían una recuperación incipiente de la economía, apoyada por la baja base de comparación, dada la súbita caída presentada en el periodo de abril a junio de este año.

“Por un lado, la contracción en el 2° Trimestre fue más pronunciada, y la otra es que, también empezamos a ver, por lo menos en junio, una cierta recuperación con cierta dinámica, y que en caso de que se mantenga sobre esas líneas, daría lugar a una recuperación más vigorosa en términos de variación anual el año siguiente”, subrayó.

Díaz de León recalcó que si bien estos escenarios no podrían predecir el tiempo que tardaría la economía en recuperarse a los niveles vistos antes de la pandemia, aseveró que el rebote esperado para 2021 no será suficiente para resarcir el impacto, “Lo que está claro es que no va a ser suficiente la recuperación económica del año entrante para regresar a los niveles que teníamos al cierre de 2019”.

Las nuevas estimaciones se dan a conocer después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó el pasado miércoles los datos revisados del PIB. De acuerdo con los datos, la economía se contrajo 18.7 % durante el segundo trimestre de este año.

El Banco Central también actualizó sus previsiones para el próximo año. En el mejor escenario (tipo 'V'), el PIB tendrá un 'rebote' de 5.6%. Si la economía sigue el comportamiento de una 'U' profunda, la recuperación sería solamente de 1.3 %. El tercer escenario contemplado por la institución, el de 'V' profunda, proyecta un avance de 2.8 %.

INFORME 'DOING BUSINESS', DEL BANCO MUNDIAL, ES SUSPENDIDO POR IRREGULARIDADES. Una de las publicaciones más emblemáticas del Grupo del Banco Mundial, el reporte Doing Business, quedará suspendida hasta nuevo aviso mientras se lleva a cabo una auditoría debido a posibles irregularidades con datos de reportes de 2018 y 2020 que afectó a ciertos países, avisó el organismo.

“Se ha informado sobre diversas irregularidades en relación con cambios en los datos de los informes Doing Business de 2018 y 2020, publicados en octubre de 2017 y 2019. Las modificaciones en los datos no correspondían con la metodología de Doing Business”, explicó en un comunicado.

Desde 2003 se publica el reporte regularmente en octubre, como una medición anual sobre las principales restricciones regulatorias que afectan a las pequeñas y medianas empresas para realizar sus actividades.

Sus indicadores y metodología no están diseñadas en función de ningún país en particular, sino que tienen el objetivo de ayudar a mejorar el clima general para los negocios.

Al destacar la integridad e imparcialidad de sus datos y análisis, el Banco Mundial tiene bajo una revisión y evaluación sistémica, las modificaciones producidas con posterioridad al proceso de revisión institucional de los datos en los últimos cinco informes y ha solicitado al área de Auditoría Interna del grupo, audite los procesos de recopilación y revisión de datos de Doing Business, así como los controles empleados para salvaguardar la integridad de estos.

Ya el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial ha sido informado, así como las autoridades de los países más afectados por las irregularidades en los datos. “La publicación del informe Doing Business quedará suspendida mientras llevamos adelante esta evaluación”, avisó el organismo.

México ocupó el lugar 60 dentro del ranking de 190 países evaluados en la edición 2020 del reporte Doing Business, por su facilidad para hacer negocios con una puntuación de 72.4 puntos, mostrando la mayor debilidad en los pilares de Pago de impuestos, (lugar 120), Inicio de un Negocio (107), acceso a electricidad (106) y registro de la propiedad (105).