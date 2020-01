INICIATIVA PRIVADA PIDE CERTIDUMBRE PARA INVERTIR. Las grandes empresas globales que operan en México enfrentan dificultades para atraer inversión desde sus matrices en otros países debido al discurso de "hostilidad" que predomina desde el gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia la inversión privada y la falta de certidumbre sobre el cumplimiento de las reglas, advirtió Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

“Queremo que el Presidente sea un ‘encantador de serpientes’ para atraer la inversión”. “Hemos visto con profunda preocupación cómo se ha incrementado la percepción de incertidumbre y de hostilidad a la inversión privada. Nos está costando mucho trabajo convencer a nuestras matrices de invertir en México”, señaló.

Sin esperar una salida de capital, señaló que lo que buscan es atraer nuevas inversiones porque las que se aplicaron en el último año o todavía en este 2020, son parte de la inercia de los planes definidos cinco o diez años atrás.

Estos conglomerados internacionales definen una agenda de inversiones a largo plazo, de entre 5 y 10 años, y justo este 2020 están en esa asignación de recursos hacia las subsidiarias en donde identifican mayor potencial, oportunidades y sobre todo, certidumbre para su operación, explicó la empresaria, quien es presidenta para México y Latinoamérica de Dupont.

De acuerdo con el organismo empresarial, y sin revelar montos exactos, las 51 empresas que conforman el CEEG han invertido en México en los últimos 15 años el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que generan el 45 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) al país.

La falta de crecimiento de la economía en 2019 pesó sobre los resultados de estas firmas, a lo que se suman los altos costos fijos en logística y resguardo de activos por la elevada inseguridad, de acuerdo con el CEEG.

Según datos del INEGI, al tercer trimestre de 2019, la tasa de crecimiento de PIB acumulada en México fue de cero por ciento. En este sentido, señaló el organismo, el mayor obstáculo es la retórica del presidente López Obrador sobre la inversión privada y el efecto de incertidumbre que generan anuncios sobre cambios en las reglas del juego.

Como ejemplo, citó lo ocurrido en los contratos de las licitaciones entregadas en la pasada administración, así como el cambio en las reglas en el sector eléctrico al permitir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la emisión de Certificados de Energía Limpia (CELs) por plantas de generación viejas, restando competitividad a las empresas privadas.

Al respecto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), enfatizó que las reglas no pueden ser modificadas. “Es en lo que más hemos insistido, que esos mensajes de cambios de reglas, no solucionan nada porque no modifica la estructura intrínseca de las empresas públicas, sí provocan una situación de incertidumbre entre los agentes económicos y provoca definitivamente cómo se moviliza la inversión”, dijo en la misma conferencia.

El inicio de año es una oportunidad para atraer inversión considerando factores como la estabilidad macroeconómica y la inminente ratificación del T-MEC, señalaron los representantes empresariales; pero advirtieron que no son factores suficientes sin la certidumbre.

Así, la presidenta del CEEG, Claudia Jañez, añadió la necesidad de seguridad y combate a la corrupción. “Ni el T-MEC, ni el tratado con Europa, el tratado con Asia, van a ser un éxito sino atendemos estos temas de certidumbre y arreglamos el tema de seguridad”, apuntó la ejecutiva.

EL PESO REGISTRA SU MEJOR NIVEL EN MÁS DE 15 MESES. El peso cerró el pasado viernes en 'terreno positivo' frente al dólar, colocándose en su mejor nivel en más de 15 meses.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se apreció 0.52 por ciento, que ubican la paridad en 18.70 unidades. Este es el mejor dato desde el 10 de octubre de 2018.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, ganó en los cinco días 0.16 por ciento, a los mil 194.44 puntos, sus niveles más altos en lo que va del año.

A mediados de la semana pasada, China y Estados Unidos firmaron el acuerdo 'fase uno' del pacto comercial después de 18 meses de tensiones entre ambas potencias. El jueves, el Senado estadounidense dio su aprobación final sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se presentaron indicadores económicos positivos para la economía estadounidense. Finalmente, ese mismo día, inició de manera formal el juicio político en contra de Donald Trump.