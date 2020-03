EL SAT DARÁ PRÓRROGA A CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR FALLAS EN PORTAL. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el jueves pasado que desde hace dos días algunas aplicaciones contenidas en el portal se encuentran en proceso de mantenimiento, razón por la que dará prórroga a los contribuyentes que hayan sido afectados por las fallas en el sitio web.

"En caso de que algún trámite, servicio o medio de defensa tenga plazo o periodo con vencimiento, este quedará prorrogado hasta el día hábil siguiente en que el Portal del SAT se encuentre plenamente disponible", señaló la autoridad en un comunicado.

El SAT indicó que los aplicativos de Buzón Tributario y la Opinión de Cumplimiento se encuentran en un proceso de mantenimiento previo al inicio de las declaraciones anuales.

En el caso de la facturación electrónica y las aplicaciones relativas al cumplimiento de obligaciones, tales como la presentación de declaraciones, se encuentran operando con normalidad, aseguró el SAT.

"Continuaremos trabajando para brindar servicios estables, robustos y seguros que faciliten el cumplimiento de los contribuyentes".

LAS PÉRDIDAS DE PEMEX CRECIERON 92% DURANTE 2019. Petróleos Mexicanos registró pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos durante 2019, un aumento de 92 por ciento respecto a las pérdidas de un año antes, según la información reportada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este jueves.

En 2018, la petrolera nacional que dirige Octavio Romero Oropeza tuvo pérdidas por 180 mil 419 millones de pesos. Es decir, en 2019 la petrolera superó esta cifra negativa en 165 mil 716 millones de pesos.

“Cerramos uno de los años más complejos de la historia reciente de Petróleos Mexicanos. La situación operativa y financiera estaba determinada por aspectos negativos (...). Los resultados que aquí se presentan al cuarto trimestre de 2019, están determinados aún por la inercia y los rezagos de los últimos años”, se lee en el documento enviado a la Bolsa.

En conferencia telefónica con analistas, el director corporativo de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez García, aseguró que dos factores que incentivaron las pérdidas fueron una baja en las ventas internas y menor volumen en el crudo vendido al extranjero.

En su reporte financiero a la Bolsa, la petrolera enumera algunos aspectos que condicionaron su operación el año pasado: su nivel de endeudamiento, el robo de combustible y el régimen fiscal al que estaba condicionado la empresa.

“Vale la pena recordar que en nuestro plan de negocios se estableció un periodo de transición de tres años. El primer año estuvo dedicado a resolver los problemas estructurales y sentar las bases de una nueva política de gestión operativa y financiera de Pemex. A partir de este año, 2020, iremos consolidando estas iniciativas para alcanzar hacia finales del año y principios de 2021 el equilibrio financiero de Pemex”, dijo Velázquez en conferencia telefónica con analistas.

En 2019, los ingresos de la petrolera también disminuyeron. Mientras que el año pasado reportó ingresos totales por un billón 403 mil millones de pesos, en 2018 este monto fue de un billón 681 millones de pesos. Se trata de una reducción de 16 por ciento.

“Las variables más importantes que explican esta situación son la caída del precio de la mezcla mexicana de exportación: menores precios de referencia de gasolinas y diésel; y la disminución de volúmenes de ventas nacionales y de exportación”, argumenta en su reporte.

EL ARTE REAL

El arte es crear cosas nuevas, que antes no existieron. Todas las cosas pueden ser objeto de arte pero hay algunas que lo son más que otras. Un rostro, un árbol, el río pueden ser objetos para el arte y para otras cosas pero una flor no tiene más margen que la belleza. En los músicos que no son compositores radica el complejo arte de la interpretación y una partitura puede tener tantas interpretaciones como ejecutantes y no es un plagio es una simple interpretación y así podemos ver versiones mejores que otras por el simple gusto que estas crean. En el caso de una escultura o de una obra plástica cada obra tendrá que ser única y no podemos aceptar más que originales o replicas autorizadas con todo el protocolo que esto conlleva. Ojalá pudiéramos profundizar más en el arte y no solo rascar por la superficie del tema. Las obras de los verdaderos artistas hablan por sí solas y no necesitan explicación; hacen sentir a la gente algo, les hace brotar algún sentimiento y ese es el verdadero arte. El arte solo existe cuando se produce comunicación entre la obra y el espectador y esto es un juicio de muchos analistas e incluso psiquiatras y debemos reconocer que artistas hay muy pocos y yo tengo la fortuna de tratar a diario con una muy grande. Hablamos de plagios, piratería y demás y sabemos que no hay que copiar, no se necesita si eres artista; si no es imposible. Una copia es una copia y se debe respetar la propiedad intelectual o aclarar que es copia en todas las disciplinas. Hoy parece que la gente perdió los sentidos para lo bueno o simplemente perdió el buen gusto. El arte nace cuando el artista plasma su idea, y logra transportar, polarizar e idealizar los genios internos que no fácilmente salen en las personas. Los verdaderos artistas son creativos, tecnificados, actualizados y definidos para transitar por una evolución muy madura y utilizan materiales de calidad y nos dan una mayor probabilidad de ver y reconocer el Arte. Conozco gente que tiene obra en su casa pero me pregunto ¿Sabrán que es arte o serán simplemente colgaron cuadros en la pared? La línea es muy delgada y solo los artistas reales pueden diferenciar esto. Acerquémonos más al artes y si crees que no te gusta o es aburrido hazlo solo por ver que se siente. Hasta la próxima.