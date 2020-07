Unas 250 mil empresas quebrarán

La crisis económica causada por el COVID-19 en México ha cobrado la vida al menos de 250 mil empresas y la pérdida de unos 8 empleos por minuto, situación preocupante que evidencia la urgente necesidad de una política del gobierno federal de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, coincidieron líderes empresariales.

“Nadie podría culpar al gobierno de esta crisis, pero el que se maximicen los efectos nocivos de la misma es una responsabilidad directa de la mala conducción económica”, dijo Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Además, otras 500 mil unidades económicas más están en problemas de insolvencia, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), en un foro sobre los retos que enfrentan los empresarios en medio de la crisis económica.

El cierre de empresas ante requerimientos de liquidez para el pago de gastos fijos y salarios y el riesgo de una mayor pérdida de empleo es latente, ya que el programa de créditos de 25 mil pesos a un millón de empresas que el gobierno anunció no funcionó, dijeron.

“Resultó un fracaso porque se pudieron dispersar solo 190 mil créditos porque no se otorgaban a quienes hubieran hecho algún despido de trabajadores lo que hizo que muchas empresas no pudieran calificar y eran justamente las que necesitaban los créditos y quienes no habían despedido trabajadores estaban en un sector esencial”, detalló en su participación en el foro.

Con la caída del PIB estimada por la mayoría de los analistas en más de 9 por ciento, tomará tres años o hasta cinco recuperar los ingresos, de acuerdo con Castellanos.

MÉXICO GANA DEMANDA COMERCIAL Y EVITA PAGAR 3 MIL MILLONES DE DÓLARES. La Secretaría de Economía informó este martes que el Tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) confirmó que México no incumplió con sus obligaciones comerciales emanadas del TLCAN y rechazó la reclamación de la empresa Vento Motorcycles por alrededor de tres mil millones de dólares.

El dinero que se ‘ahorró’ México es comparable con lo que recibiría el país en un solo mes por concepto de remesas. Tan solo en mayo, el país captó tres mil 379 millones de dólares de migrantes. La disputa comercial fue resuelta por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Vento Motorcycles demandó a México el pasado 7 de agosto de 2017, mediante una solicitud para someter una reclamación a arbitraje conforme al capítulo XI del TLCAN. “Las reclamaciones derivan de determinaciones en materia de verificaciones de origen realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la demandante era Vento Motorcycles, inversionista norteamericano reclamando que ciertas medidas relacionadas con esas verificaciones de origen eran discriminatorias y no habían otorgado al inversionista trato justo y equitativo”, señaló Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior a través de su cuenta de Twitter.

La funcionaria apuntó que México logró demostrar lo contrario, por lo que el tribunal resolvió a favor del país.

El tribunal no solo desestimó las reclamaciones de la empresa estadounidense, sino que también deberá pagar los gastos y costos que realizó México durante la defensa. La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, perteneciente a la Subsecretaría de Comercio Exterior, coordinó la defensa del Estado mexicano en este procedimiento arbitral.