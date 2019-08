Socios de China

TENEMOS QUE SER EL SOCIO PRIVILEGIADO DE CHINA: SEADE. México tendría que empezar a pavimentar el camino para intentar atraer inversión china y convertirse en el socio privilegiado del país asiático en el hemisferio occidental del planeta, aseguró Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Lo que yo veo en los chinos para México es: la inversión china no ha empezado a hacer lo que toda gran nación comercial ha hecho como Japón, Corea, Alemania, Francia, Estados Unidos, que es que tienes a Siemens o a Apple que producen en ciertos lugares para desde ahí exportar a la región, China no hace eso, no lo ha hecho, pero lo va a hacer, entonces tenemos que ser su socio privilegiado en el hemisferio occidental, en América, y tenemos que hacer todo lo que sea para que así suceda”, apuntó Seade.

El embajador aseguró que China es un socio “ideal” para pensar en crecimiento, y consideró que, a pesar de que también hay que intentar venderles más productos, ya que México tiene un balanza comercial deficitaria con el país asiático, los nacionales tienen que enfocarse principalmente en el tema de inversiones.

“Creo que tenemos un gran socio en China, pero hay que manejarse con cuidado, son muy complicados”, agregó el funcionario.

Por otro lado, apuntó que la guerra comercial que viven los estadounidenses con los chinos nos puede beneficiar en un sentido “un poco miope” ya que, por ejemplo, algunos productos mexicanos podrían ganar competitividad en el país vecino, sin embargo, dado que EU es el primer socio comercial de México y China el segundo, una guerra de esta índole le hace daño al país.

“Estados Unidos es nuestro primer socio comercial; China es nuestro segundo socio comercial, una guerra comercial los daña, les reduce el crecimiento a los dos, eso no nos conviene, entonces ya en conjunto lamento que las cosas estén como estén, yo preferiría que se resuelva, pero hay ángulos que nos compensan”, indicó.

Dentro de estos ángulos positivos para el país, señaló Seade, estaría el potencial aterrizaje de inversión estadounidense que, por temas coyunturales del conflicto comercial, decida abandonar el país asiático y sería recibida en México. El primer bimestre del año, México se convirtió en el principal socio comercial con EU, al acaparar las posiciones dejadas por China.

MÉXICO REGISTRA CRECIMIENTO DEL 0.0% EN EL 2° TRIMESTRE. El Producto Interno Bruto (PIB) de México fue revisado a la baja este viernes, y el dato actual muestra un nulo crecimiento para el segundo trimestre del año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El dato de 0.0%, con datos ajustados por estacionalidad, difiere con el crecimiento de 0.1% presentado por el INEGI en su estimación oportuna publicada el 31 de julio. Una caída en el sector industrial fue la causa del ajuste a la baja.

El PIB de México en el segundo trimestre fue de 18 billones 537 mil 324 millones de pesos, que fue un 0.02% más que los 18 billones 533 mil 605 millones del primer trimestre, según cifras desestacionalizadas del INEGI.

La cifra le sigue a la contracción de la economía de 0.2% en el primer trimestre del año. Además, está en línea con la estimación promedio de analistas consultados por Bloomberg de 0.02%.

La pobre cifra de producción industrial de junio fue lo que provocó que algunos economistas redujeran sus estimaciones del segundo trimestre. La producción cayó un 2.9% respecto al mismo período del año anterior, más de lo que anticipaban los analistas.

"Continuamos fuera del terreno de la ‘recesión técnica’. No se observan al menos dos trimestres consecutivos c/tasa de crecimiento trimestral negativa", escribió en su cuenta de Twitter Gabriel Casillas, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte.

En tanto que el especialista Alonso Cervera escribió: "Se revisó a la baja la cifra del PIB del segundo trimestre de +0.1% a cero. Los últimos tres trimestres han tenido variaciones de +0.1%, -0.3% y 0.0%. Olvidémonos si se llama recesión técnica o no. Esta economía lleva estancada ya mucho tiempo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que el crecimiento económico es la asignatura pendiente de su administración para poder lograr el desarrollo y el bienestar de los mexicanos.