Investigan fraude en tarjetas de Sedesol

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), investiga la presunta clonación de tarjetas bancarias del programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en Quintana Roo.

Se presume que mediante esta modalidad de fraude, han despojado a más de 300 beneficiarias afectadas en el municipio de Solidaridad por casi un millón de pesos, por montos entre los 3 mil y 3 mil 400 pesos por cada una de manera bimestral.

También te puede interesar: Acusan a la Sedesol de no liberar recursos de empleo temporal

“En Cancún puse mi demanda porque la señorita de allá me dijo que ya se me había entregado ese apoyo y yo le comenté que yo no lo había retirado, me dieron hasta el estado de cuenta de donde según habían retirado el dinero de una tienda Oxxo. Yo ni sabía que se podía retirar de ahí”, dijo Esmeralda Antonio García, beneficiaria de Prospera en Quintana Roo.

Otros testimonios locales señalaron que incluso que personal de Bansefi, institución bancaria que maneja los recursos, entrega los sobres de tarjetas abiertos y recomienda a las beneficiarias no cambiar el NIP, asunto que fue calificado como irregular por el delegado regional zona Sur-Sureste de la Condusef, Juan Bosco García Galán.

“Ya son varios los casos que conocemos. Además algunas tarjetas vencieron y fuimos a hacer el trámite a las instalaciones de Cancún, pero ni parece banco. El mismo personal del banco te entrega los sobres de las tarjetas abiertos y con un marca textos subrayó el NIP y dijo que no lo cambiara por seguridad, para que no se me olvidara”, acusó otra de las mujeres beneficiarias de la Sedesol en Playa del Carmen.

Al conocer la situación, el delegado regional zona Sur-Sureste de la Condusef con base en Quintana Roo, dijo que estos podrían ser los primeros señalamientos de presuntos casos en la entidad, ya que a nivel nacional solo se tenía el antecedente de afectación a damnificados por los temblores en Oaxaca, por lo que proyectó una visita a Playa del Carmen para entrevistarse con las afectadas.

“A las personas que se sientan vulneradas en este sentido, les pedimos que se acerquen a nosotros, que nos ayuden a esclarecer la situación y desde luego que lo vamos a atender, ya que es nuestra chamba. Somos sus defensores y trabajaremos para ello, si es necesario nos pudiéramos reunir con funcionarios de Bansefi”, dijo el funcionario federal.

Sin embargo, Krizia Dorantes Magaña, delegada del programa federal Prospera en Quintana Roo, nombrada durante la semana pasada, señaló que la cifra oficial de que tienen conocimiento es mínima y que en cada uno se repuso el monto.

“Estamos generando la información, estoy organizándome para hacer un recorrido en el estado y ver cómo está funcionando el programa y conocer las instalaciones y demás. Ya pregunté con el encargado de Solidaridad y me comenta que no es así la situación, si no que tenemos una ficha informativa por medio del buzón de quejas de cuatro denuncias este año por este tipo de situación”, dijo la funcionaria.

Las quejosas señalaron que la mayoría de las afectadas no interpuso ninguna denuncia formalmente porque temían ser revictimizadas con algún tipo de represalias de parte de entidades federales o del mismo banco, además de que empleados de Bansefi desmotivaban sistemáticamente a las mujeres para no dar seguimiento a sus trámites de quejas.