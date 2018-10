Freddy Marrufo espera dictamen de juicio político

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Freddy Marrufo Martín, actual delegado de la Sedatu en Quintana Roo, podría recibir solo una llamada de atención derivado del juicio político que enfrenta, debido a observaciones detectadas de sus colaboradores cuando fungió como presidente municipal de Cozumel.

Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión Instructora del Congreso Local, aseguró que esta semana vence el plazo para que los integrantes de esta comisión emitan sus respectivas opiniones en torno a este caso, a fin de presentar la semana siguiente, una propuesta de dictamen que se llevará al pleno de la XV Legislatura.

“Pedí que la máxima autoridad de fiscalización diera su opinión para ver si coincidía con la del análisis del propio cuerpo jurídico y coincidimos en lo mismo, yo veo solamente una llamada de atención para el ex presidente municipal, basado en algunos malos procedimientos que hicieron personas que trabajaban con él”.

Dijo que estará en espera de las propuestas del dictamen, asegurando que mostrará respeto en la opinión de los demás integrantes de la comisión, a fin de no alargar más en proceso.

En el caso de los servidores públicos, colaboradores del ex presidente municipal, son quienes deben prevalecer en este proceso jurídico, las cuales serán llevadas a las instancias interna para darle seguimiento.

El diputado independiente dijo que no han doblegado las manos, debido al tema no fue tocado los tiempos electorales y consideró que no se prestó esas a las malas interpretaciones.

“Soy diputado independiente, puedo tomar decisiones sin presión de alguna fracción en específico, hoy ya se acabaron los tiempos políticos y podemos tomar una decisión sin ningún índole electoral”.

El ex presidente municipal de Cozumel, Marrufo Martín, enfrenta una demanda ante el Congreso por un presunto manejo irregular de 405 millones 997 mil 649.31 pesos, como consecuencia se iniciaron los procesos de investigación y auditoría dentro de las arcas del ayuntamiento.

En el mes de febrero de este año, un Tribunal Colegiado dio la razón al Congreso local para continuar con este proceso de enjuiciamiento, luego de que el ex edil promoviera una revisión a una sentencia del Juzgado Sexto de Distrito, el cual sobreseyó el último amparo promovido por el quejoso.