Una caravana cercana a 200 vehículos del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) marchó por las principales avenidas de Cancún y pidieron vencer al abstencionismo y favorecer al proyecto con las mejores propuestas Quintana Roo

El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) llamó a sumarse a Laura Fernández Piña, candidata de la coalición Va Por Quintana Roo, ejerciendo el voto útil el próximo 5 de junio.

El derrotero inició en el malecón Tajamar y recorrió las avenidas Sayil, Bonampak, Cobá y Yaxchilán, para regresar al punto de inicio, mientras tocaban sus bocinas y expresaban consignas de apoyo a la abanderada del PAN-PRD-Confianza como “Piensa bien, razona bien a quien le das tu voto, porque no cualquiera puede ser gobernadora” y “Un pueblo unido jamás será vencido”.

FRENA llama a ejercer el voto útil en Quintana Roo

Integrantes de la asociación civil expresaron que solo al respaldar a Laura Fernández el próximo domingo, se darán mejores condiciones de empleo para todas las personas, seguridad para los empresarios y educación para los jóvenes.

Raúl Pérez, uno de los participantes de esta caravana, exhortó a la población a salir a las urnas, porque no se puede tener elecciones con solo el 20 % de participación del padrón electoral y no se debe desperdiciar el voto en candidatos que no tienen posibilidades de ganar.